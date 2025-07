La Ciudad de la Justicia «no estará lista ni en dos ni en cuatro ni en cinco años»

La futura Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife no estará lista «ni en dos ni en cuatro ni en cinco años» porque supone «una operación urbanística complicadísima» que incluye la suspensión del planeamiento de la ciudad, que tampoco estará listo «con toda seguridad» antes de que acabe el año. La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la nacionalista Nieves Lady Barreto, respondió ayer así de claro sobre el proyecto en comisión parlamentaria a una pregunta de la diputada del PP Mónica Muñoz, en declaraciones recogidas por Efe.

El plan para levantar la futura Ciudad de la Justicia en Santa Cruz de Tenerife lleva en discusión [y paralizado también], cerca de 15 años. De hecho, en 2017 se planteó incluso abandonar la idea de construirla en tres parcelas en Cabo Llanos y trasladar las dependencias judiciales a un solar de 20.000 metros cuadrados en El Sobradillo para descongestionar la entrada a la capital y porque allí se contaba con una superficie mayor. Esa pretensión, la de sacar fuera de la ciudad todos los órganos judiciales para ubicarlos bajo un mismo techo en El Sobradillo, contó con la oposición frontal de la mayoría de operadores jurídicos que se unieron en la Plataforma pro Edificio Judicial en Cabo Llanos. Y casi una década más tarde, no se ha movido ni una sola pala ni una sola piedra ni un solo bloque para levantar la Ciudad de la Justicia, ya sea en Cabo Llanos o El Sobradillo.

Los operadores jurídicos volvieran a reactivar la plataforma el pasado mes de junio ante la «falta de información y transparencia» del Gobierno de Canarias sobre las previsiones futuras de construcción de un edificio judicial de similares características al que existe en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, así como conocer los avances del reacondicionamiento del denominado Edificio Auditorio.

En el Parlamento de Canarias, la consejera explicó que «se ha intentado buscar suelo en la capital para construir la Ciudad de la Justicia pero «no hay disponible ahora mismo», así que se trabaja en la suspensión del planeamiento acordada en 2022 para todo el ámbito del entorno del actual Palacio de Justicia, en la Avenida Tres de Mayo.

Barreto recordó que hace dos legislaturas el Gobierno ofreció la posibilidad de trasladar el proyecto fuera del entorno de Cabo Llanos, pero «no pudo ser» y explicó que la solución alternativa es «muy complicada de desarrollar». La suspensión del planeamiento municipal en todo el entorno del actual edificio judicial conlleva también la suspensión de tres planes más y una solución de movilidad para la salida sur de Santa Cruz. La consejera se refirió así a los planes del tren del Sur, del tranvía y de la red de carreteras de interés regional.

«Hoy por hoy no existe la Ciudad de la Justicia, estamos trabajando para que pueda existir, pero no va a ser cuestión de dos, ni de cuatro, ni de cinco años», aseveró la consejera. Explicó que otro inconveniente es que «si la suspensión del planeamiento no cumple con las condiciones que todas las partes implicadas consideran necesarias», es posible que el asunto acabe en los tribunales, lo cual supondría «un retroceso aún mayor». Barreto defendió que, mientras tanto, «estamos poniendo algunos parches», como la compra del Edificio Auditorio en diciembre de 2023, en cuya remodelación interior se invertirán 20 millones de euros.

La consejera admitió que le «preocupa» el retraso en la ejecución del proyecto, más aún con la entrada en vigor de la ley de eficiencia que supone «compartir oficinas judiciales y personal» en órganos que ahora están separados.

La decana de los Juzgados de Santa Cruz de Tenerife, Esmeralda Casado, forma parte de la Plataforma Cabo Llanos afirmó ayer que «la situación de las infraestructuras judiciales en Santa Cruz es escalofriante, es crítica». Desde la plataforma han establecido criterios de actuación. A corto plazo urge buscar solución a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, porque la situación actual es «ilegal; las víctimas declaran sin que se pueda respetar su intimidad o asegurar que no se crucen con el agresor. Hace más tres años que lo hemos denunciado y no se ha hecho nada». Estos juzgados están comarcalizados, asumen los casos de Santa Cruz, La Laguna y Güímar, por lo que hay un gran volumen de asuntos, explicó Casado.

A medio plazo se plantea la actuación del Edificio Auditorio, pero «hay una pasividad absoluta». Recuerda que el Gobierno de Canarias compró el edificio hace año y medio «y hoy está aún en fase de evaluar las licitaciones. Así que el Edificio Auditorio no va a estar ni en uno ni en dos ni en tres años tampoco», subrayó la magistrada.

Las infraestructuras que tiene Santa Cruz de Tenerife no pueden asumir más órganos judiciales, «no hay espacio» pese a que el Consejo General del Poder Judicial urge crear nuevos órganos ante el volumen de trabajo. La magistrada señala que «la situación de las infraestructuras es crítica». n