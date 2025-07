Juicio en Tenerife por agresión sexual: sufrió 12 horas de violaciones y creyó que su exnovio la iba a matar

Solo había pasado una semana desde que una mujer residente en Playa Santiago, La Gomera, rompió su relación con quien fue su novio durante nueve meses. Era la noche del 1 de febrero de 2016 y ella estaba en el sofá del salón de su casa viendo la tele. La puerta se abrió y vio a Claudio C., un italiano afincado en la localidad desde hacía años. Fue su pareja, pero no convivieron. La mujer le dijo que se marchara, que no podía estar allí. Y esa fue la última frase que le dijo la mujer antes de sufrir un auténtico infierno hasta la mañana siguiente. Fueron 12 horas en las que su expareja la violó en repetidas ocasiones tras amenazarla: «De aquí no vas a salir; voy a hacer lo que me dé la gana contigo esta noche y después te voy a matar», según relató la víctima ayer en el juicio que se celebró el la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Aseguró, a preguntas de la defensa, que no sabía cuántas veces la había violado el acusado, que había perdido la consciencia. «Pudieron ser siete, ocho o diez veces. No lo sé, no tenía fuerzas para nada», contestó y añadió que vomitó varias veces durante el ataque.

La agresión sexual comenzó en el salón y ella, en un momento en el que vio que él tenía los pantalones por los tobillos, pensó que si salía corriendo hacia su cuarto, le daría tiempo de abrir la puerta del balcón y pedir auxilio o saltar a la calle, aunque fueran varios metros de altura. «Tenía claro que quería salvar mi vida. Grité una vez socorro, pero él me alcanzó, me metió los dedos en la boca, me tapó la nariz y me arrastró a la cama donde me violó varias veces más», confesó.

Pensó cómo salvar su vida

A la mañana siguiente, la víctima recuperó la consciencia y se percató de que su agresor estaba en el salón: «Oí cómo le estaba quitando los cordones a sus zapatos y pensé que me iba a matar». Aseguró que cuando su exnovio volvió a entrar en el cuarto, ella «le abrió los brazos para abrazarlo» y le dijo que «todo estaba bien, que no había pasado nada» y que «seguirían juntos». Fue su estrategia para doblegar al agresor y salvar su vida.

«Cuando le dije eso, él se echó a llorar encima de mí, pero volvió a violarme. Creo que esa vez creyó que era consentido, pero no. Solo quería salir de la casa y ponerme a salvo», recordó. Le convenció para ir a un restaurante a almorzar. «Quería ir a algún lugar con gente para sentirme segura y, quizás, pedir auxilio», reveló.

A lo largo de aquella terrible noche, y mientras le quedaban fuerzas para oponer resistencia, la mujer le rompió la camisa, por lo que mientras se dirigían al restaurante, le dijo que fuera a su casa a cambiarse mientras ella iba a la de su hermana, que vivía a escasos metros de la suya para preparar «cosas del viaje de vacaciones que iba a hacer al día siguiente». Entró y le contó a su hermana, de forma muy atropellada, lo que había pasado: «Tenía miedo de que él estuviera oyendo por fuera de la casa» así que le dijo que fuera ella en su lugar a la Guardia Civil a denunciar. Ante el temor de que le hiciera algo a ambas, decidió seguir con el plan de ir a comer con él al restaurante.

La denuncia

Su hermana fue al cuartel de la Guardia Civil para contar lo que le había dicho. Según manifestó, los agentes le dijeron que la víctima tenía que denunciar la agresión y no le aseguraron que el hombre «pudiera acabar detenido». Por ello, según su versión, no le denunció y prefirió, tiempo después, marcharse de la isla hasta que regresó en 2022, al enterarse de que su exnovio había ingresado en prisión por agredir sexualmente a otra mujer, vecina también de Playa Santiago.

Durante ese tiempo, entre 2016 y 2022, vivió en Dinamarca y en Mallorca. «Estaba sola, alejada de mi madre que vivía en Tenerife y de mi hermana, en La Gomera». Habían pasado ocho años y se preguntaba «por qué tenía que estar sola mientras él seguía con normalidad en la isla, sin que la justicia supiera lo que le había hecho», confesó en la sala. Añadió que cuando se enteró de que había hecho algo similar con otra mujer en la misma localidad, regresó a la isla y denunció los hechos. «Me sentía más segura, él estaba en prisión».

El presunto agresor negó todos los hechos de los que le acusaba su expareja. Afirmó que nunca entró en la casa de su expareja sin su permiso y que la denuncia se debía a una «venganza» de la pareja de la hermana de su exnovia: «Declaré en un juicio en 2022 contra él, a favor de una víctima a la que este hombre había agredido», sostuvo. Ese fue, según su versión, el motivo por el que su expareja le denunció por violación, ocho años más tarde de que supuestamente hubieran ocurrido los hechos.

En el juicio declaró también la hermana de la víctima, que confirmó su versión; una psicóloga a la que iba a consulta por «ansiedad» y dos peritos psicólogos que examinaron a la mujer tras la denuncia.

El hombre está acusado como presunto autor de un delito de allanamiento de morada y agresión sexual por el que la Fiscalía y la acusación particular piden que se le imponga una pena de 12 años de prisión, libertad vigilada durante otros 10 años y una indemnización de 18.000 euros. La defensa pide la libre absolución para su cliente, que cumple ya una condena de nueve años por otra agresión sexual.