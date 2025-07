Una batalla poco estética

Una demanda por competencia desleal en los juzgados de Tenerife ha expuesto la dura competencia que parece existir en el mercado de las clínicas especializadas en medicina estética para atraer clientes. Uno de estos centros ha llevado ante la justicia a otro tras una supuesta campaña de desprestigio en internet y le reclama 500.000 euros

La publicidad, el marketing y el posicionamiento en redes sociales o en buscadores de internet es una parte clave del negocio de clínicas especializadas en medicina estética que se suma al boca a boca o la publicidad tradicional. Hasta aquí todo lícito y hay mercado suficiente como para que los centros autorizados puedan llevar a cabo sus consultas en sana competencia. Pero esto no siempre ocurre.

La doctora dermatóloga Marina Rodríguez, propietaria de la clínica Dermaten, ha sido denunciada por un presunto delito de competencia desleal del que le acusa el administrador único y propietario de FS Clinic, Francisco Suárez, que es además enfermero especializado en enfermería estética. A la doctora le reclama 500.000 euros al defender que ella, varios de sus empleados y el responsable de la empresa de comunicación que contrató para gestionarle el marketing y las redes sociales de su clínica orquestaron una campaña de descrédito hacia él como profesional y hacia el centro médico del que es propietario, a través de la publicación de reseñas negativas en internet con el único fin de dañar su imagen y detraerle potenciales clientes.

Francisco Suárez cree que la campaña de desprestigio en redes sociales estuvo motivada por la repercusión positiva que tenía su clínica, con cada vez más clientes y, probablemente, elegían su centro en lugar del de la ahora demandada. «Si sospechaba que se cometían irregularidades en mi centro ¿por qué no lo denunció ante la Inspección Médica?», se pregunta.

Campaña de desprestigio

«Llevo tres años con la clínica abierta y no es la primera vez que sufro ataques de este tipo. Hay muchos intereses; mucho dinero en juego que algunos no toleran perder con la entrada en el negocio de un competidor que hace las cosas bien y adquiere prestigio. Esto es lo que creo que está en el trasfondo de todos los ataques que he sufrido», afirma el enfermero que hace unos años adquirió notoriedad al salir en distintos medios de comunicación que lo tildaron como «el enfermero más guapo del mundo».

El Juzgado de lo Mercantil número uno de Santa Cruz de Tenerife juzga a la doctora Marina Rodríguez por el presunto delito de competencia desleal. Ella se defiende: «Mi único delito fue publicar en redes sociales una sentencia del TSJC que ratificó que los procedimientos médico estéticos son competencia exclusiva del personal médico, sobre todo aquellas intervenciones invasivas». Eso es lo que dijo en la sala y a los medios de comunicación antes de celebrarse la vista oral. El letrado de la acusación señaló que ella no estaba acusada por esa publicación, sino por la presunta implicación que tuvo en la citada campaña de descrédito.

La médico contestó que «una de ellas ya no trabaja en su clínica, otra sí. Y el resto de personas que me dice no sé quiénes son». Del responsable de la empresa que gestionaba la comunicación de su clínica, dijo que «después de una relación profesional de más de una década», prescindió de sus servicios.

El informe pericial aportado por el demandante no deja lugar a dudas y señala a personas vinculadas laboralmente con la clínica Dermaten, al propietario de la empresa de comunicación y perfiles falsos creados para hacerse pasar por clientes insatisfechos de la clínica de Suárez o denunciar que este les atendió sin ser médico cualificado.

Las reseñas negativas supusieron la pérdida de un 30% de clientes, un dato que estaría soportado con documentos de la empresa sobre el volumen de facturación previo y posterior a la campaña.

La doctora Rodríguez rechazó de forma tajante que promoviera esas reseñas contra uno de sus competidores en el sector: «Al contrario, sufrí un hostigamiento por hacerme eco de una sentencia» y aseguró que el entorno del demandante lanzó acusaciones falsas contra su clínica, que la centralita colapsó y recibió multitud de burofax.

Rodríguez sostiene que los ataques comenzaron tras «atender en su clínica a varios pacientes con complicaciones, presuntamente originadas por tratamientos previos realizados por personal no cualificado en el centro de Suárez». Y fue entonces cuando publicó en sus redes sociales la citada sentencia. Sin embargo, y aunque el enfermero propietario de FS Clinic está especializado con un máster habilitante en estética, tiene en plantilla a médicos titulados para las intervenciones que solo estos profesionales pueden llevar a cabo.

La doctora declaró que la motivó «la ética y el deber profesional» y añadió: «No puedo guardar silencio ante tratamientos que, en manos inadecuadas, ponen en riesgo la salud de las personas», pero este no sería el caso de FS Clinic, un centro habilitado con todos los permisos y profesionales médicos.