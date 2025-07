Rosa Dávila celebra que el Estado mejore «por fin» el Puerto de Los Cristianos

Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, celebra que el Gobierno central haya anunciado que va a mejorar «por fin» el Puerto de Los Cristianos, la infraestructura marítima que mueve más pasajeros de toda Canarias pero que lleva años a la espera de una reforma al haberse quedado pequeña para la actividad que concentra. «Aplaudimos que el Gobierno de España reconozca la magnitud de un problema que llevamos años arrastrando como es el colapso del Puerto de Los Cristianos y anuncie un plan ambicioso que resulta imprescindible», aseguró.

Dávila se refiere a las mejoras anunciadas el pasado viernes por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para el muelle de Los Cristianos, en el municipio tinerfeño de Arona. La infraestructura portuaria que mueve más pasajeros de las Islas, con 2,3 millones en todo 2024 al concentrar las conexiones marítimas con las islas verdes de la provincia (La Palma, La Gomera y El Hierro), tendrá una nueva terminal de pasajeros, dos plantas más de aparcamientos y un acceso soterrado. «Valoramos de forma especial que el plan incluya el acceso soterrado, una solución que coincide con lo que ya estábamos proyectando en el Cabildo», remarca la presidenta insular.

Dávila recuerda que «tras un análisis técnico riguroso, realizado junto al Colegio de Ingenieros, planteamos el soterramiento de la avenida Chayofita hasta la TF-1, que tendría una inversión de 90 millones de euros». «Este proyecto incluye también un intercambiador de transportes y mejoras en la carretera TF-655», matiza. «Es una actuación pensada desde tierra firme para descongestionar el entorno portuario y facilitar la movilidad real de personas y mercancías».

Para la presidenta del Cabildo, que el Gobierno de España apueste por reformar y modernizar el Puerto de Los Cristianos «supone en la práctica reconocer que Fonsalía no es una opción viable». Es precisamente la alternativa por la que había apostado la Corporación insular. «Desde mi partido [CC] hemos defendido que no podemos hipotecar nuestro patrimonio natural para hacer una infraestructura como la de Fonsalía que, además, no resuelve los problemas de fondo». Se refiere al hecho de que el proyecto del muelle en el municipio de Guía de Isora supone una amenaza para una zona tan rica en biodiversidad como la franja marina entre Teno y Rasca, considerada un santuario de cetáceos. Es tal la riqueza de estas aguas frente a la costa suroeste de la Isla que recibieron en 2021 la declaración de Patrimonio Mundial de las Ballenas, el primer espacio marino de Europa que lo lograba.

Además de la demolición de la terminal de pasajeros para construir una nueva, el acceso soterrado y las dos plantas de aparcamientos, el Estado prevé otras mejoras en Los Cristianos, de las que se encargará la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, dependiente del Ministerio de Transportes. De esta manera, adelantó el viernes que adjudicará en breve los trabajos finales de refuerzo del dique por 5,3 millones. En cuanto a la zona de servicio terrestre, el Ministerio recordó que el 13 de mayo se publicó la licitación de las actuaciones en la zona de servicio terrestre para la mejora de la operativa portuaria y de tráfico de acceso al puerto, cuyo presupuesto es de 168.361 euros.

Otra medida pasa por la ampliación del muelle por el extremo norte con una superficie de 416 metros cuadrados. Se corresponden con una parte de la vía urbana que da acceso a la infraestructura para «ordenar y canalizar el tráfico de acceso y salida al puerto y al parking de la zona de servicio, dotándolo de un acceso diferenciado, así como para regular el aparcamiento en ese tramo de vía».

«Es el momento de que el Gobierno de España pase a la acción pues no podemos seguir con este embudo que colapsa la movilidad y perjudica a residentes, visitantes y operadores», señala Rosa Dávila, que pide que estas obras sean «una prioridad absoluta». Concluyó recordando que esta infraestructura es «de interés general» y «afecta directamente a la cohesión del territorial de nuestras islas».