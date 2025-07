El alcalde de El Rosario, harto del plante del Estado con el agua de la cárcel: «Tras dos años del gran incendio, todo sigue igual»

«Un estado que abandona una institución crítica como la prisión es un estado fallido; seguro que a catalanes y a vascos no les hacen estas cosas». El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, está molesto. «Tras dos años del incendio de agosto de 2023, todo sigue igual». Lo dice en lo alto de Montaña Carbonero, una atalaya privilegiada de la prisión de Tenerife II, del pueblo rosariero de La Esperanza y de buena parte del Área Metropolitana. Allí cita a este periódico para tratar de explicar el problema de abastecimiento de la cárcel y las obras necesarias para solucionarlo.

El líder de la formación política local Iniciativa por El Rosario-Verdes (IR-Verdes) se muestra harto de este asunto. Sostiene que, por más que ha perseverado, el Estado no atiende a una infraestructura que es de su competencia. «El Ayuntamiento no ha dejado de intentarlo con diferentes instituciones y con el Estado, que ha escurrido el bulto; nos dejaron solos y seguimos solos», indica Gil en referencia a la búsqueda de soluciones tras el incendio forestal que se produjo en el verano de 2023.

Origen del problema

El origen del problema se encuentra en que el municipio comparte infraestructura hidráulica con la prisión (de cuyo abastecimiento de agua y saneamiento se encarga el Ayuntamiento), así como en la limitada capacidad de almacenamiento de la cárcel. Lo que sucedió en agosto de 2023 fue que se disparó la demanda de agua debido a la extinción y hubo daños en los canales de Araya y Aguamansa, el sistema colapsó, y el centro penitenciario se quedó sin suministro. El alcalde afirma que por aquellos días hubo momentos en que tuvieron que darle agua a la prisión mientras que «medio pueblo estaba sin ella».

La solución que ha propuesto en los últimos años Escolástico Gil pasa por que Tenerife II tenga una conexión independiente. «No he dejado de buscar una solución con otras administraciones», insiste. Y añade que, ante la falta de respuesta, encargó un proyecto para nuevas infraestructuras hidráulicas que resuelvan el problema. Si no se ejecuta porque no hay fondos, la situación continuará siendo la misma.

«Solución viable»

«Lo más frustrante es que existe una solución viable», mantiene, y detalla que en julio de 2023 se supo que Siepse (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios) preveía invertir 15 millones de euros en la prisión dentro de sus planes de infraestructura. «Solo hay que incluir estas obras hidráulicas en ese paquete, y el Gobierno central debe ampliar la partida si es necesario», apunta.

El regidor local avisa de que el escenario de 2023 se repetiría en caso de que se vuelva a producir una crisis. «Puede volver a ocurrir, y las madres de los presos y los sindicatos de prisiones volverán a tocar en las puertas del Ayuntamiento», expresa. «No nos podrán acusar de no avisarles», apostilla. Y pone sobre la mesa una comparación: «El Rosario, con la prisión, hace frente a una población como la del municipio de Vilaflor por el número de reclusos, funcionarios y otros usuarios a los que debemos hacer llegar agua todos los días».

Se siente ninguneado

Escolástico Gil siente que el municipio está siendo ninguneado por el Estado. Critica el proceder del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y tiene grabado a fuego cuando en mitad del incendio la por entonces ministra en funciones de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la también socialista Teresa Ribera, se desplazó a la Isla y, al ser preguntada por la falta de abastecimiento en la prisión, atribuyó las carencias de la instalación a la falta de inversiones municipales. «Fueron unas declaraciones carentes de sensibilidad hacia vecinos que iban a coger agua con garrafas y a ducharse a un polideportivo municipal», rechaza el alcalde.

Y todo eso, lamenta Gil, pese a que El Rosario tiene que soportar la infraestructura penitenciaria, sus servicios y problemas derivados como los anteriores. «Esto se implantó sin ningún consenso hace 34 años en una zona agrícola privilegiada», se queja, y aprovecha las vistas privilegiadas de Montaña Carbonero para corroborar su planteamiento señalando un llano de papas de miles de metros en plena recogida.