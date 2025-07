La accesibilidad en Tenerife, a juicio

Los abogados con movilidad reducida se quejan de las barreras arquitectónicas del Palacio de Justicia, mientras la Consejería regional ha trasladado su compromiso para habilitar dos salas con estrados accesibles

Las barreras arquitectónicas siguen siendo un handicap para algunas personas que tienen movilidad reducida. A pesar de haberse legislado en distintos ámbitos para que quienes tienen alguna discapacidad no se sientan discriminadas, lo cierto es que cuando ya se ha cumplido el primer cuarto del siglo XXI, parece que aún queda mucho por hacer, para llevar a la vida real lo que en su día se recogió en una ley y un real decreto.

Las diferentes normativas que se han aprobado recogen que todos los edificios públicos deben estar adaptados sin barreras arquitectónicas que impidan o dificulten el acceso de personas con discapacidad o movilidad reducida. Esto incluye rampas, ascensores accesibles, puertas automáticas, señalización adecuada, y otros elementos que faciliten la autonomía de todos.

Pero este no parece ser el caso del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife [también ocurre en muchos otros juzgados de Tenerife] donde los letrados con movilidad reducida encuentran serias dificultades para contar con un acceso adecuado que les permita subir al estrado para poder representar a sus clientes y ejercer su profesión en igualdad de condiciones que el resto de operadores jurídicos durante la celebración de una vista oral.

Los abogados Alexander Galván y Enrico Dell’Aquila han denunciado estos hechos a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias que es quien tiene las competencias en esta materia. «El pasado mes de febrero presentamos un escrito a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia para que resolviera este asunto, pero no hemos recibido respuesta alguna. Así que la situación sigue igual», asegura Enrico Dell’Aquila.

Barreras arquitectónicas en las salas

«La dificultad que tenemos en nuestro caso no es tanto para acceder al edificio del Palacio de Justicia, sino para poder subir al estrado de las salas en las que se celebran los juicios y poder ejercer de manera correcta nuestra labor profesional. Aunque en realidad nos encontramos con el mismo problema en muchos otros juzgados, hay algunas excepciones pero son muy pocas», asevera.

Alexander Galván, por su parte, recuerda que ha manifestado sus quejas desde que está en el ejercicio de la profesión: «Desde hace cuatro años he comunicado esta situación a la Consejería de Justicia, pero no he recibido respuesta» y asegura que el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (Icatf) también ha enviado escritos a la administración autonómica.

Los abogados Enrico Dell’Aquila (i) y Alexander Galván. / El Día

«Esta situación es denigrante porque además no somos los únicos abogados que tenemos una discapacidad motora, en mi despacho trabaja otro compañero que también usa silla de ruedas, pero hay más profesionales con discapacidad motora que se ven afectados». «No pedimos nada que no esté reconocido legalmente, como es la accesibilidad a los edificios judiciales o a las propias salas y al estrado de las mismas porque tanto los jueces como la Fiscalía y los letrados tenemos que estar a la misma altura durante la celebración de una vista oral. Si no se nos permite esto, no se nos estaría dejando ejercer nuestra profesión de forma digna», afirma Galván.

La situación es tan lamentable que este abogado ha tenido que ser asistido por su propia madre para subir al estrado en un juicio en el que estaba personado, según comenta él mismo. Alexander Galván usa una silla tradicional, no eléctrica, por lo que es más ligera y una persona puede ayudarlo a subir al estrado, aunque evidentemente esto ni es lo ideal ni es de justicia. Sin embargo, Dell'Aquila utiliza una silla eléctrica, mucho más pesada, y es imposible que pueda acceder a un estrado si no es mediante una rampa.

Lo que dice la ley

La Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social recoge expresamente que la Administración de Justicia, dentro de los ámbitos que deben garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal, la obliga a que todas las oficinas públicas, incluidos los órganos judiciales, sean plenamente accesibles y reconoce el derecho de las personas con discapacidad a ejercer su profesión en condiciones de igualdad.

La Fiscalía y varios jueces han elevado escritos por este asunto a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno canario y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), afirman los letrados afectados.

El decano del Icatf, José Manuel Niederleytner, confirmó a este periódico que el viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez, le trasladó que «se ha acordado habilitar dos salas del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife sin barreras», para que puedan subir al estrado y los letrados con movilidad reducida estén a la misma altura que los jueces, fiscales y el resto de letrados en los procedimientos en los que deban estar personados.

Este problema es uno más que se suma a la larga lista de quejas que han elevado más de una veintena de operadores jurídicos constituidos en la Plataforma Cabo Llanos ante la falta de información sobre las infraestructuras judiciales en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En una reciente comparecencia, los portavoces de la plataforma señalaron que frente «a la dignidad institucional, respeto al ciudadano y eficiencia operativa» de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, en la capital tinerfeña las sedes están «dispersas y envejecidas» con «edificios improvisados, entradas escondidas y pasillos lúgubres» o profesionales y ciudadanos que «tienen que recorrer calles enteras para hacer lo que en otras islas se resuelve bajo un solo techo».