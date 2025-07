La Fiscalía pide 12 años de prisión por allanar en Tenerife la casa de su expareja, violarla y amenazarla de muerte

Escaló un muro y entró en casa de su expareja, que estaba en una segunda planta. Allí atemorizó a la mujer, amenazó con matarla y la violó. Este es el episodio de terror que sufrió una mujer en Tenerife tras ser asaltada en su vivienda por quien había sido su compañero sentimental. Ahora, el presunto agresor afronta una pena de 12 años de prisión si es considerado culpable en el juicio que se celebrará el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

La Fiscalía le acusa de un delito de allanamiento de morada y agresión sexual con penetración. Además interesa que se le impongan otros diez años de libertad vigilada una vez que haya cumplido la pena de cárcel, así como la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante 20 años. De igual manera, el Ministerio Público considera que el procesado tendrá que abonar a la víctima 18.000 euros de indemnización.

La Fiscalía sostiene que el acusado escaló el muro perimetral de la vivienda de su expareja. Una vez dentro de la vivienda, le arrebató el móvil y le quitó la batería al suyo. La mujer intentó convencerle para que abandonara la casa, sin embargo, el hombre la amenazó: "Si no vas a estar conmigo te voy a matar" o "de aquí no vas a salir, voy a hacer lo que me dé la gana contigo esta noche y después te voy a matar".

Intentó huir

Exteriores del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. / El Día

Mientras la amenazaba, el agresor comenzó a desvestirla a pesar de que la víctima forcejeó para evitarlo. Sus esfuerzos para evitar la agresión fueron en vano y el hombre la violó. En un momento dado, la mujer intentó huir corriendo hacia el dormitorio aprovechando que su expareja tenía los pantalones por los tobillos. La idea era, según relata el Ministerio Público en su escrito de acusación, que no la alcanzara y saltar por el balcón a la calle. Pero la alcanzó, la agarró por el cuello y la lanzó sobre la cama.

El horror no había terminado. El hombre volvió a penetrarla y la víctima perdió la consciencia. Al día siguiente, el acusado volvió a agredirla sexualmente y, en esta ocasión, la mujer ya no opuso resistencia ante el miedo que la atenazaba por si su expareja cumplía con las amenazas de muerte.

El hombre ya cumple una pena de diez años de prisión por delitos de agresión sexual y detención ilegal, según una sentencia de la misma Audiencia Provincial.