Los forenses aseguran que la víctima del ataque con un hacha en Tenerife "solo sufrió heridas leves"

El hombre que sufrió un ataque con un hacha a manos de dos vecinos por fuera de su vivienda en el municipio de Santa Úrsula, en Tenerife, sufrió "heridas leves". Esto es lo que declararon este miércoles los peritos forenses del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife en el juicio celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. "Estas lesiones no supusieron ningún riesgo vital para la víctima, por lo que los golpes fueron propinados con poca intensidad", relataron los expertos. Y para que la sala tuviera una imagen más nítida de la escasa gravedad de las lesiones, los forenses añadieron que de las tres heridas que la víctima tenía en la cabeza "una requirió cuatro puntos de sutura mientras que las otras dos solo precisaron apósitos".

Durante la primera sesión del juicio, la víctima declaró que "sus vecinos querían matarle" y en el ataque emplearon un hacha y un cuchillo de grandes dimensiones. Los hermanos J. M. D. P. y D. D. P. habían mantenido durante años rencillas con la víctima hasta que ese día estalló todo por los aires. La víctima aseguró que les había llamado la atención en repetidas ocasiones para que no tiraran piedras a los coches que pasaban por la autopista o por otras cuestiones. El día de la agresión también les había reprendido pero no se esperó la presunta respuesta violenta de los hermanos. Uno pertrechado con un hacha y el otro con un cuchillo, le atacaron de forma "brutal" hasta que la víctima pudo ponerse a resguardo dentro de su propia casa.

Sin embargo, este miércoles, los médicos forenses sostuvieron que las heridas sufridas por la víctima no revestían gravedad y las otras lesiones que la víctima relató que se produjeron aquel día, eran en realidad fruto de una artritis que padecía desde hacía años. "Imposible que la lesión en las cervicales se hubiera producido en el ataque porque el dolor habría sido muy intenso, y la víctima no refirió nada cuando fue examinado", ratificaron. La víctima sufría intensos dolores a causa de una grave artrosis que le obligaba a tomar fuertes analgésicos.

Vestigios biológicos en el hacha

En el mango del hacha se hallaron vestigios de ADN de J. M. D. P., mientras que en la hoja los restos biológicos correspondían al acusado y a la víctima. Sin embargo, los forenses dejaron claro que no se halló sangre de la víctima en la hoja. A preguntas de las partes sobre la posibilidad de que se hubieran hallado restos biológicos también en el cuchillo que presuntamente habría empuñado D. D. P., señalaron que no constaba en las diligencias ningún cuchillo y que a ellos no les "enviaron ningún arma de este tipo para analizar, solo el hacha".

El Ministerio Público mantuvo, al final de la segunda sesión del juicio, su petición de 12 años de cárcel para cada uno de los dos acusados por un delito de asesinato en grado de tentativa y que hagan frente a una indemnización de 28.100 euros además de los daños ocasionados en las puertas de acceso a la vivienda de la víctima y un ciclomotor de su propiedad.

La defensa, en cambio, modificó su escrito inicial y solicitó la libre absolución. Y en el caso de que el tribunal les considere culpables, que se apliquen las eximentes por alteración psíquica, trastornos de salud mental, eximente completa por embriaguez y eximente por consumo de drogas, y en caso de que no se estimen las eximentes, presentó como alternativa las atenuantes muy cualificadas por consumo de drogas, alcohol y arrebato y obcecación.

Exteriores del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. / El Día

Reclamación de la víctima

El denunciante reclama 5.600 euros por los destrozos materiales y las heridas sufridas mientras que el Servicio Canario de Salud (SCS) interesa el abono de una factura médica por valor de 16.500 euros.

Los expertos forenses apuntaron a que la víctima padece un trastorno de conducta histriónica diagnosticado hace años. Esa conducta [dijeron] se caracteriza por "querer ser el centro de atención, lo que habría podido influir en su relato de cómo sucedieron los hechos". Los expertos señalaron que era posible que el denunciante hubiera exagerado lo que en realidad ocurrió, lo que se correspondería con las evidencias de las lesiones sufridas que fueron diagnosticadas como muy leves para haber sido causadas con un hacha, e incluso, corroboraron que con esas lesiones "no se pretendía matar a nadie". De hecho los forenses señalaron que la víctima, tras ser llevada a un centro hospitalario, pidió el alta voluntaria el mismo día de su ingreso.

Según declararon dos agentes de Policía en la primera sesión, la víctima no pudo declarar al estar hospitalizado, algo que los peritos refutaron y negaron que su hospitalización hubiera sido por lesiones graves.

Los vecinos que oyeron el alboroto y acudieron a auxiliar al agredido relataron que consiguieron arrebatarle el hacha a uno de los hermanos. Estaban "fuera de sí" y rompían todo lo que encontraban a su paso, como las puertas de acceso y el ciclomotor. Ninguno de los vecinos, que acudieron como testigos, dijeron haber visto a los acusados agredir a la víctima y solo recordaban que en un momento gritaron: "Ahora no nos volverás a mirar mal". El juicio ha quedado visto para sentencia.