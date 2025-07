La reacción de un conductor a la maniobra de otro coche en Tenerife desata las risas en redes sociales: "Aún sigue pitando"

Incluso los conductores más pacientes acaban desesperándose en la carretera cuando se 'tropiezan' con algún que otro imitador de Fernando Alonso. Y es que parece que cada vez son más frecuentes las imprudencias en Tenerife, con maniobras arriesgadas, velocidades desorbitadas o locuras variopintas. Y, como en este caso, acaban por entregarse a un pitazo.

Y es que las vías de la Isla sufren cada vez más atascos, derivados entre otras cosas del elevado parque móvil de Tenerife. Aunque se trata de una situación que se reproduce en la práctica totalidad del territorio insular, lo cierto es que el área metropolitana concentra la mayor parte de los problemas.

Colas en las autopistas al margen, las prisas de los atascos no son buenas consejeras en los cruces y salidas, que se toman con imprudencia y que, si no acaban en accidente, al menos sí provocan un buen susto en el resto de conductores.

"Ha quemado el claxon"

Es lo que le ocurrió al conductor de un vehículo que circulaba en una de las salidas de la ciudad de La Laguna hacia la autopista TF-5 en dirección a Santa Cruz de Tenerife. Según se observa en el video publicado por el canal especializado en imprudencias viales, Dashcams España, un usuario realizó un adelantamiento a gran velocidad por el carril de aceleración y a su término, justo antes del ceda el paso, se incorpora al carril principal sin reducir la marcha.

El coche que ocupa en ese momento la vía no se esperaba la maniobra, por lo que, además de frenar el vehículo, instaló su mano en la pita con ganas durante varios segundos. De hecho, el sonido del claxon es lo que al final ha provocado más reacciones en el video, incluso por encima de la imprudencia.

Comentarios

Y es que el sonido inconfundible del vehículo que indica el susto y el cabreo del conductor ha dado para mucha ironía y mucho sarcasmo. "Ya está comprobado, el claxon funciona. Ha pasado el test", "no me queda claro si le pitó o no" o "acabo de pasar por aquí abajo, confirmo, sigue pitando", son algunos de los divertidos comentarios en la publicación de YouTube.

Pero también hay algunos que afean la actitud de ambos conductores. Al que se salta la señal de ceda el paso por la imprudencia pero también al del pitazo. "Se nota que le ha dolido en su orgullo que se incorpore delante suya" o "la gente tiene problemas de ira en todo y cada uno de los clips", en alusión a los diferentes videos publicados por Dashcams España.

Eso sí, también los hay con algo más de imparcialidad y sentido común y resume a la perfección los escasos segundos que dura el short: "No disculpo al infractor, pero en esas ocasiones lo que tienes que apretar es el freno y no el claxon", comenta.