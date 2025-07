Cierra el restaurante Bollullo Beach tras años de lucha con la administración

El restaurante Bollullo Beach, ubicado en la emblemática playa del mismo nombre en el municipio de La Orotava, ha cesado su actividad tras un litigio judicial por obras ilegales en suelo protegido. A la espera de una sentencia firme, el restaurante ha optado por dejar de funcionar y lo ha anunciado a través de sus redes sociales ha señalado que el cierre respondía a una "orden administrativa". Sin embargo, desde la empresa aseguran a este periódico que "ha sido una decisión tomada tras luchar mucho tiempo con las administraciones".

Desde el Ayuntamiento de La Orotava explican que existe una sentencia —aunque no firme— que impide el ejercicio de la actividad debido a que carecen de licencia. En dos ocasiones, el consistorio ha requerido la paralización de la actividad. En la primera se presentaron alegaciones y en la segunda, la propiedad comunicó su intención de acatar la resolución judicial.

A día de hoy, el expediente sancionador continúa en trámite y, oficialente, el Ayuntamiento no ha recibido aún la notificación formal del cierre del restaurante.

Obras ilegales

En 2024 el Juzgado de lo Penal Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, condenó al responsable del restaurante a un año y medio de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, cometido entre enero de 2018 y marzo de 2021. Este delito cabe destacar que es solo en el restaurante y no en el mítico chiringuito del Bollullo que está justo debajo y que gestiona la misma empresa.

La pena no implica su ingreso en prisión al no superar los dos años y carecer de antecedentes, además, fue recurrida ante la Audiencia Provincial. No obstante, la jueza, Lara López, acredita que se realizaron obras en suelo rústico de protección litoral, dentro del entorno protegido del Plan Especial de El Rincón, sin contar con las autorizaciones pertinentes.

Los trabajos consistieron en la construcción de dos terrazas pavimentadas con tarimas de madera y piedra, de unos 15 por 40 metros de superficie total, sobre las que se levantaron báculos de iluminación y una estructura de carpintería metálica con techo a dos aguas y acristalado, a las que se anexó a su vez una pérgola con toldo a modo de comedor.

Sobre una de las terrazas se ejecutó además una estructura de 4 por 4 metros de superficie a modo de quiosco-bar y una caseta para montacargas, todo ello para su utilización como restaurante. Además, se realizó en una finca de más de 17.000 metros cuadrados, parte de los cuales se encuentran en una zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre, lo que infringe la Ley de Costas.

Daño ambiental

El caso tiene su origen en unas denuncias presentadas por la Coordinadora Ecologista El Rincón. El colectivo considera "muy grave" el impacto ambiental, agrario y social de las obras realizadas en el Bollullo Beach. Añaden que estas actuaciones forman parte de un proceso de gentrificación del entorno, en un paraje protegido por la Ley 5/1992, que otorga a la zona de El Rincón un especia interés autonómico.

La Coordinadora impulsó la vía penal tras denunciar las obras ante el Ayuntamiento, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), la Agencia de Protección del Medio Natural y el Servicio Provincial de Costas, insistiendo en que no solo "no contaban con licencia", sino que "de ninguna manera podrían ser legalizables".