Una cadena hotelera compra dos edificios en Tenerife para dar techo a su plantilla

La crisis habitacional ha llegado a tal extremo en el sur de Tenerife que una cadena hotelera se ha visto obligada a comprar dos edificios sin acabar para dar techo a sus trabajadores. Spring Hoteles, una empresa en pleno proceso de expansión en la Isla, ha adquirido los dos bloques, que todavía son un esqueleto de cemento, por 2,4 millones de euros. Ambos inmuebles, con capacidad para un total de 92 pisos, se encuentran en una de las principales ciudades dormitorio para los trabajadores del turismo del Sur: San Isidro, en Granadilla de Abona.

Miguel Villarroya, CEO de la cadena hotelera, asegura que ya se ha iniciado el proceso para acabar estos dos edificios y permitir que sus empleados cuenten con una opción habitacional asequible en una zona en la que encontrar una casa de alquiler convencional es «cada vez más complicado, por no decir imposible». Villarroya lo achaca a dos factores principales: el crecimiento «descontrolado» de viviendas vacacionales y la «incapacidad de las administraciones» para crear vivienda social nueva a la altura de una demanda «extraordinaria».

La raíz del desequilibrio

«Todos los trabajadores del sector turístico están teniendo serias complicaciones para encontrar casas de alquiler a un precio razonable, incluso en los núcleos situados a las afueras de las zonas turísticas donde generalmente los alquileres convencionales son más baratos», relata el CEO de Spring Hoteles. Para Villarroya, el modelo de la principal industria de las Islas no funciona «cuando se ha permitido en los últimos años la creación de unas 90.000 viviendas vacacionales y no se ha puesto control». «La mala aplicación de las normas urbanísticas ha permitido la turistificación de las áreas que los planes generales de ordenación reservan al suelo residencial. Ahí está el origen del problema», matiza.

Edificio adquirido por Spring Hoteles para ofrecer vivienda a sus trabajadores. / María Pisaca

Es la primera vez que una cadena hotelera hace un movimiento de esta envergadura en Canarias para dar techo a su plantilla, lo que habla del punto extremo al que ha llegado la crisis habitacional en las Islas. Spring Hoteles mueve ficha, además, en un momento decisivo de su expansión en Tenerife. Acaba de protagonizar la mayor operación jamás realizada en el sector hotelero nacional. El pasado 30 de junio se confirmaba que Spring ha alcanzado un acuerdo para comprar a Selenta Group el hotel Mare Nostrum Resort, un gran complejo situado en el municipio sureño de Arona, por 430 millones de euros.

Con las camas del Mare Nostrum y las previstas en El Mojón, también en Arona, donde Spring tiene proyectado otro hotel, la cadena superará las 3.000 habitaciones solo en Tenerife. Las previsiones de la compañía apuntan a una plantilla que se ampliará a cerca de 2.000 trabajadores. «Vamos a seguir buscando opciones para ampliar la disponibilidad de viviendas para los trabajadores porque somos perfectamente conscientes de que en las condiciones actuales muchos se van a topar con la imposibilidad de encontrar un alquiler a un precio asumible», aclara Villarroya.

Los dos edificios comprados por Spring Hoteles –uno por 600.000 euros y otro por 1,6 millones– se encuentran en el casco de San Isidro. Uno tiene capacidad para 32 pisos y otro para 62. Ambos presentan una característica que ha sido decisiva para que Spring Hoteles se decidiera por esta operación: tienen la licencia de obra en vigor del Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Esto facilitará los trabajos para acabar los inmuebles y dotarlos de todos los servicios. La empresa tiene pensado adaptar los pisos para que puedan ser compartidos por sus trabajadores en el caso de que prefieran este modelo.

Datos demoledores

Los datos del impacto de las casas vacacionales en el mercado inmobiliario del sur de Tenerife son demoledores. Los tres municipios más turísticos –Adeje, Arona y Granadilla de Abona– acaparan en este momento, según los últimos datos del Instituto Canario de Estadística (Istac) de mayo de este año, 9.717 viviendas vacacionales de las 19.286 que hay disponibles en toda la Isla; es decir, la mitad. Mientras, en estas tres localidades hay solo 496 ofertas de alquileres convencionales. Por tanto, el número de pisos en alquiler por periodos cortos multiplica por 20 a los del alquiler por periodos largos.

Otro grave problema es el de los precios. En Adeje, los alquileres convencionales más baratos de los portales inmobiliarios no bajan de los 800 euros y las oferta no llegan a 200. En Arona es imposible encontrar una alternativa por menos de 700-800 euros y las pocas disponibles a ese precio son pisos que no superan los 40-50 metros cuadrados. Y en Granadilla de Abona solo se puede conseguir un techo a menos de 700 euros al mes–620 es lo más barato– con la condición de ocupar una habitación y compartir cocina y baño.

Una iniciativa pionera

«No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras vemos que cada vez es más difícil para nuestros trabajadores encontrar una casa», subraya el CEO de Spring Hoteles. De ahí que la cadena haya dado un paso pionero que estudian emprender otras compañías turísticas, no solo las hoteleras. Y es que Miguel Villarroya aclara que esta crisis habitacional «no solo está afectando a las empresas hoteleras y de apartamentos». «También al resto del amplio tejido productivo que depende del turismo», concluye. n