El viento y la niebla dejan a centenares de pasajeros en tierra en Tenerife

El fuerte viento y la espesa niebla que dificultó la visibilidad durante todo el día en el aeropuerto de Tenerife Norte acabó provocando la cancelación de una decena de vuelos, desviando muchos otros y generando multitud de retrasos que fueron complicando la jornada en la instalación aeroportuaria. Al final del día, miles de pasajeros intentaban buscar una alternativa para poder volar y se agolpaban en los mostradores de información de las diferentes compañías. Entre ellos, muchas familias con niños, equipos deportivos y viajeros que iban a disfrutar de las Fiestas Lustrales de La Palma, a los que no se les daba alternativa para viajar hasta el día 11. Este era el caso de Jaime García, quien lamentaba que si no encontraba otra opción no llegaría a tiempo para ver la Danza de los Enanos.

Muchos de los viajeros optaron directamente por adquirir un nuevo billete para este lunes lo más temprano posible, por lo que antes de las 21:00 de la noche no quedaban plazas libres para viajar, por ejemplo, a Gran Canaria antes de las 13:00 horas. Quienes como Irene Guerra tenían que acudir hoy temprano a su puesto de trabajo, tuvieron que optar por viajar en el barco de las 6:00 de la mañana para tratar de llegar a tiempo. «Las colas eran kilométricas y había un auténtico caos en el aeropuerto», sostuvo mientras intentaba conseguir una plaza en el último vuelo de la noche a la otra isla capitalina del Archipiélago, que finalmente también fue cancelado.

Cuando faltaban apenas dos horas para el cierre de la instalación aeroportuaria el caos persistía en el aeropuerto de Tenerife Norte, donde multitud de pasajeros tuvieron que encontrar algún otro medio de transporte, guagua o taxi, para volver a casa o bien dirigirse a algún alojamiento alternativo en el que pasar la noche tras la cancelación de su vuelo.

Pasajeros afectados por la cancelación y retraso de vuelos en Tenerife Norte. / E.D.

Desde muy temprano, los Controladores Aéreos y AENA ya advertían de que el fenómeno de la cizalladura –cambios bruscos en la dirección y la velocidad del viento– unido a la intensa niebla estaba dificultando la operatividad en Tenerife Norte. De esta manera, el gestor aeroportuario y las aerolíneas recomendaban a los pasajeros verificar el estado de su vuelo.

El viento también ocasionó problemas en Tenerife Sur a lo largo del día. Tal y como informó AENA, cinco tuvieron que ser desviados debido principalmente a la cizalladura. En este caso, fueron principalmente vuelos internacionales llegados desde Bristol o Londres que, ante la situación en Tenerife, sus tripulaciones decidieron dirigirse a aeropuertos alternativos, siendo una de las opciones el aeródromo de Gando, en Gran Canaria.

El viento arreció con fuerza ayer en las Islas, donde las rachas superaron los 80 kilómetros por hora en algunas regiones del Archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantuvo activados avisos amarillos en el sur y este de Tenerife, el sur de Gran Canaria, la vertiente oeste de La Palma y las islas de La Gomera y El Hierro. El mal estado del mar también hizo necesario decretar avisos amarillos en las costas de aquellas islas donde el viento estaba soplando con mayor intensidad.

El Archipiélago fue el lugar de toda España donde se registraron las mayores rachas de viento, que llegaron a rozar los 90 kilómetros por hora en algunos momentos. La máxima se registró en El Pinar, en la isla de El Hierro, donde alcanzaron los 88 kilómetros por hora. A 87 llegaron también en Vallehermoso, en La Gomera, y en Izaña, en Tenerife. En la otra provincia, el viento sopló también con fuerza en La Aldea de San Nicolás, el aeropuerto de Gran Canaria y Agüimes.

Los avisos amarillos se mantienen activos hasta este lunes al medio día, cuando la Aemet los desactivará en todas las islas. El viento soplará moderado del nordeste, fuerte durante la madrugada y primeras horas de la mañana en vertientes al sur, sureste y noroeste de las islas montañosas de Canarias, en una jornada en la que la Aemet espera alguna lluvia débil sobre todo a primeras horas.