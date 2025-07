Un conocido biólogo marino carga contra el alcalde de Adeje, en el sur de Tenerife: "40 años destruyendo el patrimonio del municipio"

El biólogo y documentalista marino Felipe Ravina ha publicado en redes sociales un reel en el que critica duramente al alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, de cara al escrache que el próximo 12 de julio a las 18.00 horas tendrá lugar frente a su casa para protestar por las obras del proyecto Cuna del alma en la zona del Puertito de Adeje.

Ravina acusa al mandatario de convertir el municipio en “un destino colapsado y masificado” tras casi cuarenta años de mandato.

"Fraga está llevando al municipio de Adeje hacia un colapso irreversible, y el turismo es el primer sector que va a sufrir las consecuencias. 40 años como alcalde, destruyendo sistemáticamente el patrimonio natural y arqueológico del municipio", argumenta el biólogo.

38 años de mandato

Rodríguez Fraga ocupa la alcaldía desde 1987 y lleva revalidando mayorías absolutas desde 1991, una longevidad política que le ha permitido dirigir la transformación total de la costa adejera en clave turística.

Durante ese periodo, la fachada litoral ha pasado de núcleos pesqueros dispersos a una franja continua de hoteles, campos de golf y urbanizaciones, con algunos de los complejos más grandes de Canarias.

El último foco de la polémica es el proyecto de Cuna del alma, que "es el resumen perfecto de su gestión" según Ravina.

"Ha ignorado completamente la voluntad de la gente. Se han levantado las tres paralizaciones que tenían estas obras ilegales. El proyecto comenzó gracias a una memoria ambiental manipulada. Y más grave todavía, es que están intentando pasarle por encima a vecinos de toda la vida del municipio, con tal de que salga adelante un proyecto que está destruyendo un lugar único y muy querido por la gente de Tenerife".

Infraestructuras desbordadas

Se pregunta el documentalista que "si las infraestructuras están completamente desbordadas ahora, si todos estos proyectos se llegaran a terminar, ¿qué futuro nos espera? Y lo más importante, si la salud pública se está poniendo en riesgo constantemente, seguir construyendo sin límites debería considerarse un delito grave contra la salud pública".

Hace referencia a las playas cerradas y los vertidos ocurridos en el primer semestre del año. En mayo y junio, Troya I y II fueron clausuradas por picos de E. coli y enterococos, uniéndose a otros cinco cierres temporales en la isla ese mismo mes. La escena de bañistas desalojados se repite con demasiada frecuencia y alimenta la sensación de que la infraestructura sanitaria no aguanta la presión de residentes y visitantes.

El 22 de mayo, un vídeo difundido por Ravina mostraba la descarga de hipoclorito sódico en la playa de Troya. Ecologistas interpretaron la escena como un intento de “camuflar las analíticas” que obligan a cerrar zonas de baño.

El Cabildo, por su parte, lo atribuyó a un tratamiento de emergencia y negó la manipulación de datos. La polémica deja al descubierto la desconfianza social hacia los controles de calidad del agua.

Solo un mes antes, una rotura en la tubería de la EDAR Adeje-Arona generó una gran mancha marrón visible desde la costa. Las autoridades insistieron en que era “solo agua salada”, pero expertos en depuración recordaron que el agua “pre-tratada” aún contiene alta carga orgánica y bacterias.

Es legal

El Ayuntamiento adejero defiende la “plena legalidad” de sus planes y recuerda que muchos expedientes se iniciaron antes de las actuales protestas.

Noticias relacionadas Salvar La Tejita demanda al Ayuntamiento de Adeje tras "autorizar" el trasplante de viborina triste por Cuna del Alma

No obstante, son argumentos que no tranquilizan a los protestantes, que han elevado el tono y han pasado de las protestas en las calles a presentarse en la casa de José Miguel Rodríguez Fraga para exigirle la paralización de la obra, algo que parece muy lejos de suceder. La temperatura sigue subiendo... y en este caso no es por el calor del verano.