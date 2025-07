José Acosta: un tinerfeño de las pasarelas de Milán y Nueva York a la manta esperancera 3.0

José Acosta Méndez (Santa Cruz de Tenerife, 28 de octubre de 1980) es uno de esos isleños que retorna después de triunfar fuera. Primero, como modelo de Pierre Cardin, Giorgio Armani y Dolce & Gabbana. Luego en el trazo de ideas producto de la creatividad de un niño que pasaba -y pasa- su tiempo en la finca familiar de El Tanque, la fuente de toda inspiración. Después de vivir en Italia, China y Estados Unidos volvió a su Tenerife natal, junto a su esposa “y musa”, proclama, la también modelo Patzy Espert, para elevar a la quintaesencia del primer nivel nacional el símbolo del campo tinerfeño: la manta esperancera versión 3.0.

El peso del Norte

José nació y reside en la capital tinerfeña, pero su familia procede del norte de la Isla. En concreto, “mi padre de la Tierra del Trigo (Los Silos) y mi madre de El Tanque. Los dos pasan su vejez en esa finca de mis recuerdos de niño en los fines de semana o las vacaciones de verano y Navidad”. Se reconoce “extremadamente familiar, guiado por mi abuela y mis padres, a los que recuerdo siempre trabajando”. Es el segundo de cuatro hermanos y el único varón.

Disyuntiva

Se le daban “muy bien” las Bellas Artes y pensó si ir por esa vía o estudiar Medicina Tiene claro que “la vida me llevó por el camino que quería”. Lo explica: “ Una profesora de Plástica me dijo que la elección era clara: Medicina. Exactamente un mes antes del acceso a la universidad, un neumotorax le obligó a pasar un mes en el hospital. Eso lo dejó en la lista de espera, pese a las buenas notas y terminó cursando Fisioterapia.

Vida mágica

Pero en su existencia, llena de cambios porque “la vida es mágica”, asegura, manda la casualidad. Al ser una carrera mucho más corta, justo al terminarla lo llaman de Barcelona para ir a trabajar de modelo. Hacía entonces algunos pinitos en Tenerife, pequeñas cositas, sobre todo en producciones para empresas del norte de Europa que buscaban localizaciones. Para cubrir gastos y pagarse los estudios.

Profesional

Corre el año 2003. Al mes de estar en Barcelona, lo reclaman en Milán y ya no para. Se queda a vivir en Italia y se convierte en profesional. Pensaba “siempre puedo volver a casa y dedicarme a la fisioterapia”. Pero no ocurrió aunque Tenerife, y otra vez El Tanque, permanecieran presentes con retornos temporales. La creatividad estuvo siempre ahí pero en esta época “se escondió un poco, estaba solapada” apunta con la enorme sonrisa que le acompaña siempre.

Musa

Otro giro de guión en esta intensa vida fue conocer a su compañera, la valenciana Patzy Espert, modelo de prestigio internacional que llegó a desfilar en exclusiva para Roberto Cavalli. Considera “un lujo” tenerla al lado. Ambos dan el salto definitivo a la capital de China, Pekín, en 2007. Allí comienza la etapa de diseñador “como un juego, literalmente”. La comunidad española en aquella urbe de 25 millones de habitantes lo anima a confeccionar los trajes que necesitan ellos para su actividad empresarial y diplomática. Tenían que vestirse pero no sabían cómo.

China

Su mirada siempre es masculina aunque también diseñe para mujeres y “cada vez más”. Su hija Candela, hoy con 12 años, nace en Valencia pero a los tres meses se traslada con sus padres y como dice José “es made in China”. Surge poco a poco el diseñador y se diluye el modelo. Tenía un poco de dinero ahorrado y crea una marca de ropa. José puede sacar por fin con ella toda su vena artística, la de la pintura de aquel niño que dibujaba en El Tanque.

Estados Unidos

La historia no se para y hay otro cambio dentro de esta “vida mágica” que traslada la familia a Estados Unidos “huyendo de la contaminación entonces insoportable de Beijing” resume. En América se abre otra oportunidad profesional y nace José Ángel, Josito, su segundo hijo, hoy con 8 años. Tampoco el país del dólar fue el destino definitivo. Después de unos cuantos años allí, la amenaza de un gran huracán y la necesidad de renovar la visa traen de vuelta a José a su Tenerife natal. Partiendo casi de cero.

Italia

José Acosta agradece haber aprendido el “estilo italiano” con grandes de la talla de Armani, Dolce & Gabbana, Zegna o Pierre Cardin. Entiende como clave “la admiración de la belleza que todos tenemos”. Ea el caso de Patzy que "me ayuda a ver cómo una ropa puede quedar bien, solo con la mirada". José cree que “hay un libre albedrío, podemos tomar ciertas decisiones, pero tienes que ver cómo te van guiando por aquello que la vida te pone delante y todo cobra sentido. Es inglés "esa marea se llama flow".

Marea

La marea lo trae por fin de vuelta a la Isla a reunirse con sus padres, ya jubilados, y con su querida tierra de El Tanque. “No ha sido sencillo” recalca y de hecho “intentamos pivotar hacia otros sectores coma las experiencias turísticas sostenibles, relacionados con la ecología y el campo". En 2022 llega “un golpe de fortuna”. Bajo el soporte de Tenerife Moda, a través de la buena relación con Guiseppe, su entonces director, “podemos volver a nuestro origen”. Y este, precisamente, es el nombre de la colección que en marzo de este año, después de tres años de duro trabajo con especial hincapié en vestir a los novios, presenta en la Real Fábrica de Tapices de Madrid. Con un enorme éxito y base en esa peculiar manta esperancera.

La Manta

Una vuelta al origen y a la esencia con la manta esperancera como símbolo y seña de identidad. Una manta que supone poner en valor “algo que yo he vivido siempre desde dentro”. Rememora que “cuando vivía en Pekín cada semana soñaba por lo menos dos veces con El Tanque y mi mujer se extrañaba”. Subraya que “siempre lo he llevado ahí, está en mi ADN. Era natural que me inspirase en mi pueblo y en su brutal naturaleza para las nuevas colecciones". Por ejemplo en la planta canarina canariense que aparece en el forro de sus mantas capas. La da el bicácaro y junto con el madroño canario "son los dos únicos frutos autóctonos que no existen en otro lugar del mundo, sino solo aquí”.

Campo y diseño

La manta esperanzera 3.0- “me gusta la expresión”, valora- surgió” al entender que tenía que unir el campo, "de donde yo vengo" con el diseño a través de algo "muy nuestro". Y pocas cosas identifican tanto como la manta esperanzera. La presentó en Madrid un miércoles y, señala, " al día siguiente me llamó el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil. Me invitó a un reconocimiento que me hicieron en La Esperanza y lo tengo ahí (señala un lugar destacado en su taller) con mucho cariño”. Se lo dieron por poner en valor la manta esperanzera en la Semana de la Moda de Madrid. El éxito de la capital de España lo refrenda luego en la reciente Semana Internacional de la Moda de Tenerife con un cambio de prenda radical: de la manta esperancera al pijama.

Esencia

El momento actual pasa por hacer una moda más casual Inspirada en Tenerife y en Canarias. Porque El Tanque "para mí es una fuente de inspiración constante" detalla. De hecho, subraya, "en la zona donde tenemos las huertitas está el Teide encima. Precisamente, mi logo, es ese Teide con su corbata". Ahora trabaja en una idea que completa este círculo. Rescatar “las sombreras que llevaban mis tías abuelas para incorporarlas en la nueva colección”.

Inspiración

El proyecto es llevarla a otros ámbitos más cercanos a las personas y más comerciales, pero siempre con esa inspiración de la tierra. “Es un sueño que tengo desde hace un par de años: crear una idiosincrasia del vestir actual canario con base en el pasado”. Ahonda: “Una ropa que nos pueda hacer sentir que es algo canario”. Para ello propone “extender un puente del pasado hacia el futuro del vestir. Sin parecer algo anacrónico o antiguo ni un disfraz". Concluye con una reflexión: “El estilo no tiene tanto que ver con lo que gastes, sino en cómo te defina a ti". Jose Acosta cierra su ciclo. De los desfiles en Milán y Nueva York a la manta esperancera 3.0.