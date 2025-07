Este guachinche tiene un maestro arrocero que llegó en patera desde Senegal: así es el local que ha descubierto el crítico Cocituber

Alfonso Ortega, más conocido como Cocituber, es uno de los críticos gastronómicos más importantes de España se dedica a recorrer el país buscando los mejores restaurantes donde comer. Ahora, en este municipio de Tenerife ha descubierto un guachinche con unos cocineros que tienen una historia especial.

De Senegal a ser un chef en Tenerife

El guachinche Como En Casa, ubicado en La Laguna tiene un maestro arrocero llamado Siri, un senegalés que llegó en patera hace 5 años y ahora cocina unos arroces que han sorprendido al crítico. Proveniente de Senegal, Siri llegó a España por el mar y, tras regularizar su situación, se ha ganado el respeto y la admiración de sus compañeros gracias a su talento en la cocina.

Cocituber se ha quedado impresionado por la historia de superación de Siri y se ha sorprendido con sus creaciones. Siri asegura que se "apaña con diez arroces a la vez", y responde con la naturalidad de un chef, que hoy se encarga de preparar delicias como el arroz con carne de cabra, un plato típico de la isla ejecutado con maestría.

A él le acompaña otro migrante, Mangi, que también trabaja en este local como camarero.

"Una comida que te manda al sofá"

Durante su visita, Cocituber disfrutó de un festín con algunos de los platos más representativos de la gastronomía canaria. El escaldón, elaborado con carne, queso, mojo y otros ingredientes de aprovechamiento, fue uno de los platos que más le gustó. El crítico llegaba a asegurar que todo "está buenísimo, es como lo hacían las abuelas". Después comió las clásicas garbanzas con chorizo, morcilla y verduras, además de un queso de mezcla de vaca y cabra espolvoreado con gofio que estaba "muy rico".

Para acabar, Cocituber se comió un quesillo canario y un Príncipe Alberto, una mousse con galleta, para poner el broche final a una comida "de las que te mandan al sofá".

El guachinche Como en Casa no solo ofrece comida abundante y sabrosa, sino también una experiencia gastronómica única. Con todo lo que saboreó, el crítico acabó rebosante: "Yo no puedo más, me vuelvo a la Península."