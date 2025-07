El malestar de los vecinos crece mientras se eterniza la huelga del tranvía

La huelga del tranvía de Tenerife se eterniza sin una solución consensuada a corto plazo, mientras crece el malestar de unos usuarios que no dudan en calificar de “lamentables” el servicio, en general, y las frecuencias de paso en particular. Sobre todo en los últimos tiempos. En concreto, desde hace 511 días, casi año y medio, los que dura un conflicto que el próximo viernes cumple 17 meses desde que comenzara un 9 de febrero de 2024, Viernes de Cabalgata en el Carnaval de Santa Cruz. Ayer mismo tuvo lugar una reunión de la dirección de la empresa con la Comisión Técnica del Comité de Huelga. De ella salió el compromiso de trabajar en una propuesta de desconvocatoria que Metrotenerife debe elaborar para que ambas partes trabajen el documento que pueda desbloquear una situación enquistada.

Reunión

“La empresa dice que lo preparará y lo enviará pero lo queremos por escrito”. Lo asegura Fran Padrón (UGT), nuevo presiente del Comité de Empresa surgido de las elecciones sindicales del 28 de mayo que cambió el equilibrio de fuerzas. Ahora, UGT (3 delegados) y USO (2) se alían y desplaza a CCOO (4), que fue la fuerza más votada. Padrón añade que “también nos van a enviar la propuesta de una nueva fecha de reunión porque necesitamos tempo, ya que debemos organizarnos los conductores y otros compañeros”. Insiste en que “haremos una contrapropuesta y si se llegara a un acuerdo siempre tendrá que refrendarlo la asamblea que es soberana".

Certificados

Padrón explica que “la empresa nos informa de que tiene un certificado de descontaminación del polvo de sílice cristalino respirable”. Además de otro informe que garantiza que el silicato de calcio, la sustancia sustituta, es inocuo”. Queda pendiente, asegura el representante de los trabajadores, que en el Comité de Seguridad y Salud se plantee que el Servicio de Prevención Ajena haga una nueva evaluación de los puestos de los riesgos de los trabajadores con respecto al nuevo producto. También se propuso que en futuras reuniones para tratar la desconvocatoria, “se debe emplazara todo el Comité de Huelga para que, en caso de que haya un preacuerdo, se pueda convocar la asamblea de trabajadores para tomar la decisión final”.

Pesimismo

La visión desde Comisiones Obreras es bastante más pesimista: “La actitud del gerente siempre ha sido la de negar la mayor o tener la razón” Argumentan que “esta reunión no supone nada nuevo”. Concluyen las fuentes: “La empresa se presentó sin ninguna propuesta y la información de la sustitución de la arena de sílice la transmitirán en el seno del comité de seguridad y salud. Una pérdida de tiempo y llevamos meses así”.

Tranvá llegando a la parada de Weyler / María Pisaca

Metropolitano

Metropolitano de Tenerife SA dio su versión a través de un comunicado. Explica este último que “se han trasmitido todos los datos relativos a la sustitución de la arena de sílice por el silicato de calcio, incluido el informe y certificado de limpieza y descontaminación que se ha llevado a cabo”. Aclaran que, “previamente y con anterioridad le fue enviada al Comité de Huelga el pasado 20 de junio”. Coincide la nota con la conclusión del Comité en el sentido de que la empresa envíe una propuesta de desconvocatoria de huelga, “actualizando la el pasado 21 de mayo”. Anuncia Metrotenerife que la contrapropuesta se negociará de nuevo entre las partes”. Para contar con el tiempo suficiente trabajar en este documento “se convocará una nueva reunión para finales de este mes”. El objetivo será el de llegar a un acuerdo definitivo que pueda ser presentado ante la asamblea de trabajadores

En primera persona

Había que pulsar la opinión de los usuarios. Tres de ellos, de distintos perfiles y edades, coinciden en el deterioro del servicio. Ana, 30 años, residente en Ofra y trabajadora en el centro considera que "las frecuencias son largas, el tiempo que pone en las pantallas no coincide exactamente con el real". Cuenta su propia experiencia: "El otro día estaba en Weyler y lo veía en Guimerá desde la siguiente parada porque se aprecia a lo lejos. Ponía que faltaban dos minutos y se convirtieron en cuatro". Valora: "Alargan y arrancan cuando quieren, de repente se paran en tramos rarísimos y se quedan quietos segundos o minutos". Incide en que "los sábados ni te cuento … Aguantan, se acumula gente en las paradas y no cabe un alma, parece Carnavales". Concluye. "Sábados que se pueden extrapolar a días entre semana y a cualquier hora. Cuando salgo a las 20:30, o sea hora punta, el tranvía tiene una frecuencia de casi 15 minutos".

Estudiante

José tiene 18 años y se desplaza cada día desde Santa Cruz a campus de Guajara a estudiar. Suele salir de y quedarse en la parada de Weyler. Califica el sservicioque reciben los usuarios de “lamentable”. Valora que “durante todo el año sufrimos la huelga de horarios sin que se tengan en cuenta nuestros derechos, aunque respetemos los de los trabajadores”. Subraya: “Ahora llega el verano y no cumplen las frecuencias con tranvías cada 20 minutos”. Y concluye: “Los ttinerfeñosno sabemos a qué hora llegamos al trabajo porque el servicio es pésimo”

Empeoramiento

Manolo, de 51 años, también usa el transporte por motivos laborales. Valora: “Soy usuario habitual y desde que empezó la huelga y entró en vigor la gratuidad, el servicio ha empeorado mucho. Ni la empresa ni el Cabildo parecen haber dado con la forma de gestionar esto”. Relata que “ahora viajamos literalmente como sardinas en lata y el trayecto se ha vuelto bastante incómodo”. Incluso, subraya que “hay veces en las que resulta imposible subir o bajar porque hay tantísima gente en las estaciones que uno no se puede ni abrir paso”. Además, “no hay personal que organice, y he visto a personas mayores o con movilidad reducida quedarse atrapadas sin poder salir en su parada”. Por último, apunta que “también noto, sobre todo por la noche, una sensación de inseguridad”. Apostilla: “Sube todo tipo de gente, algunas con actitudes incluso agresivas, y al no haber personal que aporte algo de orden o tranquilidad, el ambiente se vuelve tenso”. Resume: “En general, el sistema ha ido claramente a peor y los que lo usamos a diario somos quienes lo estamos sufriendo”.

¿Aporofobia?

El colectivo Acampada Reivindicativa Lolo Dorta denuncia, incluso, aporofobia (rechazo y odio a los pobres) del tranvía por anunciar por megafonía la prohibición de pedir limosna, además de tenerlo incluido en las restricciones de su página web. Exigen la retirada inmediata de esos mensajes porque “pedir limosna, todavía no es un delito”. Proponen “que se sustituyan esos anuncios por otros de información social, educación en valores y canales alternativos de solidaridad”. Finalmente que se asuman “medidas estructurales para que nadie tenga que pedir limosna en Tenerife”.

Polvo de sílice

El Cabildo de Tenerife culminaba a finales de junio la eliminación total de la arena de sílice en el sistema de tracción y frenado del tranvía, “tras un proceso técnico riguroso” que convierte a la Isla en la tercera región de España, después de las ciudades de Bilbao y Sevilla, en erradicar completamente este material de su red ferroviaria. Los 26 tranvías de la flota insular operan ya exclusivamente con silicato de calcio, “un compuesto no perjudicial para la salud que ofrece el mismo rendimiento técnico”. El proceso ha incluido también la limpieza integral de todos los espacios de trabajo donde se manipuló sílice, garantizando entornos. Este trabajo ha sido auditado y verificado por la empresa especializada ISR (Inspección y Seguridad de Riesgos), que llevó a cabo inspecciones presenciales y emitió un informe final que certifica la correcta descontaminación de todas las áreas intervenidas. La Corporación insular valora que “la arena de sílice sigue presente en más del 95 % de los sistemas tranviarios del país”, y “en tan solo 12 meses se ha logrado resolver un problema complejo de salud laboral y operativa”.

Horario de verano

Metrotenerife aplica desde el pasado lunes el horario de verano en el servicio de tranvía y lo hará en dos fases para adecuar la oferta de transporte a la demanda de la temporada estival. La Línea 1 operará en las horas punta de los días laborables con frecuencias de 6 minutos, mientras que la Línea 2 lo hará cada 12 minutos. La activación del horario de verano solo se aplica de lunes a viernes. Durante los fines de semana y festivos los tranvías mantendrán sus frecuencias y horarios habituales, con servicio ininterrumpido toda la noche.

Por fases

El horario de verano se va adaptando por fases. Inicialmente hasta este domingo, la Línea 1 operará cada 6 minutos desde las de 07:00 hasta las 15:00 horas, de lunes a viernes (días laborables), para luego espaciar su paso por parada, con intervalos de 7 y 15 minutos, hasta la finalización del servicio a medianoche. Respecto a la Línea 2, los tranvías circularán cada 12 minutos en el mismo horario y, a continuación, con frecuencias de 14 y 15 minutos.

Oferta adaptada

Al igual que el año pasado, Metrotenerife volverá adaptar la oferta de transporte del tranvía a la demanda que se produce en pleno verano durante los días laborables. Así, el lunes 7 la Línea 1 tendrá una frecuencia de 7 minutos y la Línea 2 de 14 minutos, principalmente. Este horario de verano se prolongará hasta principios de septiembre.

Servicios mínimos

Cabe recodar que de lunes a viernes el servicio de tranvía seguirá condicionado puntualmente por la huelga que están llevando a cabo los trabajadores de la compañía. Esta situación afectará a los tramos de mañana, mediodía y noche. Durante las franjas de huelga se mantendrá la operatividad de las líneas 1 y 2 con los servicios mínimos decretados del 80%.