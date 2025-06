Blanca Pérez: «Tenerife ON, un éxito digital para la naturaleza insular»

¿Qué motivó la creación del proyecto Tenerife ON y cómo se alinea con la estrategia de sostenibilidad del Cabildo de Tenerife?

El proyecto de Tenerife ON surgió ante la necesidad de ofrecer a la ciudadanía información de calidad, completa, oficial y actualizada sobre las infraestructuras y equipamientos de uso público destinadas al fomento de las actividades en contacto directo con la naturaleza. Esto exigía que se incluyeran algo tan importante como avisos sobre cierres (por obras, por desprendimientos) o restricciones de uso o de paso (por riesgo de incendio, por fenómeno meteorológico adverso, por la celebración de las jornadas de control de muflón). Es decir, teníamos que poner en marcha una plataforma que ofreciera información para que la población local y foránea pueda informarse de una manera fácil y rápida de si puede llevar a cabo su actividad en la naturaleza con garantías.

Esta plataforma se alimenta a través de una herramienta de gestión interna denominada VENTE (Visor de equipamientos en la Naturaleza de Tenerife), mediante la cual los agentes de Medio Ambiente dan de alta las incidencias que detectan en los senderos, pistas, áreas recreativas, etc., procediendo a su cierre si es grave o a su registro para su resolución a la mayor brevedad posible.

¿Cuáles son los retos específicos de conservación y accesibilidad en los espacios naturales de la isla que busca resolver esta plataforma?

Es evidente que para conservar es necesario estar informado, y, por eso, a través de la plataforma Tenerife ON no solo se ofrece información de los recursos naturales de cada espacio naturales protegido, sino que también se publica información sobre buenas prácticas en senderismo, paseos en caballo y bicicleta, rutas en vehículos a motor, acampada.

¿Cómo contribuye Tenerife ON a fomentar el vínculo de la ciudadanía con su entorno natural desde una perspectiva educativa y participativa?

En la plataforma Tenerife ON se insiste en la necesidad de transitar por los senderos y pistas que están publicadas, ya que en ellas se lleva a cabo labores no solo de conservación y mantenimiento garantizándose con ello su transitabilidad sino que, además, la señalización evita que las personas se desorienten y se extravíen -con la consiguiente activación de medidas para su búsqueda, salvamento o rescate- o que no se acceda a zonas prohibidas.

Tenerife ON integra herramientas digitales como una app y una web. ¿Cómo ha sido la acogida ciudadana de estas herramientas y qué balance hacen de su uso hasta la fecha?

La acogida de la plataforma ha sido excelente como lo demuestra que actualmente sean casi 77.000 las personas registradas, más de 10 millones las visitas recibidas de 169 países y 7.000 las personas que diariamente se conectan.

¿Qué criterios se han seguido para seleccionar y señalizar las rutas, áreas recreativas, zonas de acampada y refugios disponibles en Tenerife ON?

La señalización se está realizando conforme el Manual de señalización de equipamientos y actividades en la naturaleza de Tenerife, documento cuya finalidad es conseguir una imagen de calidad y homogénea que aporte una identidad definida independientemente de la administración o entidad promotora.

¿De qué forma Tenerife ON contribuye a descongestionar espacios protegidos de alta presión turística como el Parque Nacional del Teide?

La implantación del sistema de reservas online con un cupo es una de las principales medidas, lo que unido a los controles de vigilancia que restringen el paso a aquellas personas que no dispongan de la autorización y del equipamiento mínimo (calzado, ropa de abrigo.) permiten reducir la cantidad de personas que diariamente visitan el Parque.

¿Existe una estrategia coordinada con los ayuntamientos para la gestión conjunta de rutas y recursos naturales dentro del proyecto?

Existe una continua comunicación entre los técnicos del Cabildo y de los ayuntamientos, de tal manera que cualquier incidencia o solicitud de incorporación de nuevos recursos es comunicada directamente con el objeto de tomar conjuntamente las decisiones que procedan

En un contexto de creciente amenaza por incendios forestales en Canarias, ¿cómo articula Tenerife ON la integración de datos en tiempo real con los protocolos de emergencia del Cabildo y su sistema insular de seguridad?

Tenerife ON cuenta con herramientas automatizadas para la publicación de las alertas y las restricciones que implican cada una de ellas, a lo que hay que sumar un equipo humano que se encarga de verificar que la información que se ofrece sobre las limitaciones que implica cada declaración son las correctas. Otra línea de actuación consiste en remitir comunicaciones a las personas que posean una autorización informando de la cancelación de la misma.

En cuanto a la interoperabilidad de datos, ¿se contempla integrar Tenerife ON con plataformas europeas de gestión de patrimonio natural, como Natura 2000 o iniciativas Horizon Europe, a fin de posicionar a Tenerife como referente en digitalización y sostenibilidad de espacios protegidos a nivel internacional?

A día de hoy la prioridad es la ampliación de los servicios ofrecidos en Tenerife ON, como puede ser la incorporación de la inteligencia artificial para agilizar las consultas, así como convertir la plataforma en una herramienta de accesibilidad universal.