Yelko Fernández, la voz trans de Tenerife, llama a salir a la calle en el Día del Orgullo

Yelko Fernández Ferrer, fundador de Libertrans (Santa Cruz de Tenerife, 17 de octubre de 1965), a la vez que trabajador desde hace más de 30 años de la empresa publica Titsa, donde ejerce como Jefe de Tráfico. Llama a la sociedad tinerfeña a manifestarse hoy en Santa Cruz porque “las personas del colectivo LGTBIQA+ nos encontramos de nuevo con un panorama que, aunque nunca había desaparecido, no crecía de manera tan alarmante como en estos momentos”. Incluso “en el seno de nuestras propias familias”. Por eso considera “fundamental” contar con un refugio habitacional “si no s echan de casa”, medida aprobada esta semana en el Cabildo a instancia inicial del PSOE.

Temor confirmado

Yelko reflexiona: “Al atrevernos a dar el paso de contar en casa nuestros sentimientos y nuestra realidad sentimos un enorme temor por la posible respuesta”. Añade: “Nos encontramos con lo que temíamos: ser rechazados por quien nos trae al mundo, por quién dice que somos una vergüenza para la familia, por quien a pesar de ser el que más debe conocernos, no solo niegan haberse dado cuenta sino que, además, nos echan a la calle sin escrúpulo alguno”. Valora: “Como si fuésemos basura y un desecho que eliminan de sus vidas”.

Preocupación

Ante este panorama, aumenta la preocupación de los colectivos, “ya que no tenemos recursos alojativos donde poder dar un techo, una seguridad, una oportunidad para seguir, y no tirar la toalla”. Además, explica, “con la duda de si somos o no una vergüenza, no solo para nuestra familia que acaba de echarnos con lo puesto, sino también para la sociedad, que no deja de negar nuestros derechos día a día, intentando eliminar los pocos conseguidos, como si de un juego se tratase, y no de nuestras vidas”.

Mes del Orgullo

Fernández subraya: “Estamos en el mes del orgullo, no solo del orgullo gay, sino del orgullo LGTBIQA+”. Un mes de junio en el que “las personas del colectivo reclamamos derechos, y festejamos los conseguidos, porque nadie jamás nos ha regalado nada”. Por eso salen hoy a las calles de Santa Cruz. A las 18:00 horas desde la plaza Weyler hasta la del Cabild y luego a la de La Candelaria para leer u manifiesto y participar en una fiesta en forma de concierto.

Un grito

Yelko lo grita: “Es el día para mostrar nuestras banderas, gritar nuestros derechos y mostrar al mundo que no somos una vergüenza, sin que somos personas”. Como tal, resume, “también nos acordaremos de quiénes sufren en esas malditas guerras donde nadie gana, y siempre pierden los inocentes. Valora: “Es un día especial para mí “.

Visibilizar

Además de ser activista trans, Yelko Ferández tiene otras vertientes, la personal y la profesional en Titsa “mi empresa, donde tengo mis compañeros y mi círculo”. “Visibilizar es clave”, subraya Yelko. Por eso recuerda que “incluso las guaguas han trasladado en su soporte publicitario con respeto y empatía hacia el colectivo trans”. En años “particularmente duros” como los de la pandemia de la covid-19 (2020 y 2021) y “especiales” como durante la tramitación y aprobación de la Ley trans tanto a nivel nacional como regional. Un proceso “para ganar derechos en un colectivo que solo quiere ser tratado como el resto de la sociedad y que a día de hoy está en desventaja”.

Vida y trabajo

A nivel individual, recuerda que “Titsa vivió mi proceso de una manera natural”. Habla de “personas, porque esto es una familia”. Comenzó en la empresa como la sexta conductora que entraba en la plantila. Apostilla: “Me presenté a los exámenes para acceder a mi puesto actual de Jefe de Tráfico y adquirí esa categoría cuando la sociedad me veía aún como mujer”. Relata: “Una vez fallecen mis padres –no haciéndolo antes por respeto a ellos– decido transitar y comienzo mi cambio de un día para otro porque ya la situación era insoportable. Era el momento de ser feliz”.

Deseado

Elige un nombre, Yelko, que significa deseado en la antigua Yugoslavia, “y desde ese momento, explica, mis compañeros comprendieron que no todos somos CIS –quienes se sienten identificadas con el género que le asignaron al nacer–, y también existimos las personas trans como yo”. Considera que “estamos integrados en la sociedad y nos tienen que mirar y respetar como lo que somos, personas diversas, diferentes... Pero yo le haría al mundo entero esta pregunta : ¿Y quién no lo es?”.

Frente al fascismo

Orgullo es la palabra que más suena estos días en Canarias y en Tenerife. Ayer, los colectivos LGTBIAQ+ salieron a la calle para celebrar, pero también para reivindicar. Con orgullo desde la periferia; con orgullo del vigésimo aniversario del matrimonio igualitario; con orgullo de ir de la mano con los colectivos vulnerables y con orgullo de resistir a la ultraderecha y sus discursos de odio. «Frente al fascismo que resurge, orgullo que resiste». Era el lema y la frase con la que Yelko Fernández cierra su perfil.