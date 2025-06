¿El gran reto de la Isla?: una de cada cinco viviendas en Tenerife está deshabitada

Una de cada cinco viviendas construidas en Tenerife está deshabitada. El 20% de las 468.750 registradas, un total de 93.750, permanecen vacías a pesar de que 11.000 familias están registradas como demandantes de unas promociones públicas escasas o inexistentes. Mucha demanda y poca oferta, un cuello de botella que convierte al reto habitacional en la principal preocupación, junto a la movilidad, de los chicharreros.

El reciente informe sobre el Reto Demográfico del Gobierno de Canarias aporta los fríos datos estadísticos. Tenerife es la Isla con mayor número de viviendas de Canarias, con el 43% del total autonómico. El porcentaje de vacías es similar al canario, ese 20%. El planeamiento contempla 157.276 nuevas de las cuales 106.853 (68%) están pendientes de ejecución. Una gran cantidad de suelo residencial sin desarrollar.

Viviendas de Visocan en Añaza. / E. D.

Tenencia

En cuanto al régimen de tenencia, la propiedad es la opción predominante (67%), destacando Tegueste (77,5%) o La Matanza de Acentejo (75,5%). El alquiler solo representa el 18% con la mayor presencia en Arona (33,3%) y Granadilla de Abona (29,1%).

Crecimiento

El crecimiento urbano ha sido acelerado desde 1980 con el 70% de las edificaciones construidas después de esa fecha y el 35,4% posterior al 2000. Pero aún queda un 8,1% anterior a 1950 y el 25,3% se levantó entre 1950 y 1979. Las áreas con mayor expansión corresponden al sur de la Isla, especialmente Granadilla y San Miguel de Abona. En Santa Cruz y La Laguna, la conurbación del Área Metropolitana, el desarrollo ha sido más equilibrado.

Experta

La experta inmobiliaria Vanesa Rubio resume las cuatro razones que en su opinión determinan este panorama de viviendas vacías en la Isla: «Aquellas con problemas legales que no están depuradas jurídicamente; las de segunda residencia; los inmuebles que no son habitables y los propietarios no cuentan con recursos económicos suficientes para adecuarlos y, por último, la inseguridad y desprotección jurídica que sienten los propietarios en el alquiler residencial y los derivan al vacacional».

Problemas

Rubio ahonda en que «hay más de 200.000 viviendas vacías, casi un 20% del parque en Canarias». En muchas existen conflictos familiares con herederos o legales. Por eso, añade, «los problemas registrales al no estar depuradas jurídicamente hace que se bloquee su salida al mercado». También existen inmuebles de segunda residencia con propietarios que tienen el apartamento en zonas turísticas, sobre todo del sur, para uso y disfrute del verano u otros períodos de vacaciones..

Inseguridad

Hay propiedades que requieren una adecuación importante. Están en estado de ruina, no cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad para ponerla en el mercado y los dueños no tienen recursos con que afrontar la rehabilitación o reforma al carecer de capacidad económica para la potente inversión. Cabe añadir la inseguridad jurídica que sienten muchos propietarios, sobre todo a la hora de poner la finca en el mercado del alquiler por miedo a que no le paguen o no le cuiden la vivienda.

Mercado

Rubio considera que «si alguien tiene una propiedad habitable sin problemas jurídicos, la va a sacar al mercado». Por miedo a la ocupación, porque las viviendas vacías se estropean y porque cuesta dinero mantenerlas por la necesidad de abonar impuestos y suministros. Pero, sentencia la experta, «ante los problemas, no lo harán».

Inversiones

Tenerife aporta 4,4 millones de euros al convenio del Estado con el Gobierno de Canarias para la construcción de 134 viviendas en alquiler asequible en el sur (674 en todo el Archipiélago). Se construirán en Adeje (51), Guía de Isora (24) y Arona (59). El Cabildo valora que, a través del área de Vivienda, ha incrementado desde el inicio del mandato (2023-2027) los recursos hasta los 38,5 millones de euros que supondrán la construcción o habilitación de 1.134. Incluye también los planes Activa Vivienda, Activa Suelo y Rehabilitación.

Debate social

La vivienda sigue en el centro del debate de la sociedad tinerfeña. Lo demuestra el pleno del Cabildo del pasado viernes. Por enésima vez la oposición socialista presentó una moción para destinar 20 millones de euros al área e incorporar una Oficina Insular. El PSOEestima que no se han aprovechado las competencias que le otorga el decreto del Gobierno de Canarias de enero de 2024. La moción fue una vez más rechazada por CC y PP con alusiones a los males de la Ley Estatal. Consideran ambas fuerzas que van «por el buen camino» en su hoja de ruta «de la mano con los ayuntamientos» y con «la mayor inversión de la historia». Como diría el clásico:«Es la vivienda...».