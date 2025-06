La Misa consagra el verano electrónico

La Misa ya es, gracias a las dimensiones de su producción y a su éxito de convocatoria, una de las citas principales de la industria de la música en Canarias. El 28 de junio las instalaciones del Golf Costa Adeje servirán de escenario para una de sus grandes propuestas, con un cartel de primer nivel dividido en dos escenarios para ofrecer, una vez más, la mejor experiencia posible a los amantes de la música electrónica.

Esta edición de junio de la La Misa, con dress code de negro, comenzará como es habitual a las 15:00 horas y se prolongará hasta media noche con las actuaciones de PWASA, Airrica, Toman, Skryption, Miguelle and Tons, Drummer, Barbara Lago y Shalow Boy. Las últimas entradas se pueden conseguir a través de la web https://farra.world/la-misa/#misa-18.

Este evento, con la garantía de calidad musical que brindan los artistas de su line up, se presenta como la alternativa perfecta para las miles de personas que buscan un complemento de diversión a los habituales días de sol y playa, convirtiéndose de igual manera un importante reclamo para el sector turístico.

Bajo la Dirección de Farra Producciones, el festival La Misa se consolida como una de las propuestas culturales y de ocio más completas de Canarias: es un espectáculo que fusiona sesiones en vivo, bailes y actuaciones teatrales en una atmósfera carnavalesca que sumerge a los asistentes en una experiencia lúdica única, durante nueve horas ininterrumpidas de ritmos vibrantes con los sonidos más underground de la música electrónica actual.

Imágenes de ediciones anteriores con gran éxito de convocatoria. | | ED/LOT

La Misa Festival, como muchas otras propuestas que Farra Producciones desarrolla en el Municipio de Adeje, actúa como motor económico y revulsivo turístico para la zona sur de Tenerife debido a la alta afluencia de personas que acuden a su reclamo, incidiendo directamente en la actividad comercial de amplios sectores de la restauración, hotelero, transporte, etc... La muestra cuenta con el patrocinio de Turismo del Gobierno de Canarias, Turismo del Cabildo de Tenerife, Juventud del Gobierno de Canarias, Canariasviva.com y Ayuntamiento de Adeje.

PWASA, el arquitecto del tech-house moderno

David Esekhile, conocido artísticamente como PWASA, nació en marzo de 1992 en Londres y ha florecido como una figura prominente en la escena tech-house desde 2013. Su salto a la fama comenzó tras colaborar con Michael Bibi, con quien co-fundó el sello Solid Grooves Records en 2015. Juntos, impulsaron una serie de fiestas en Londres, Ibiza y Berlín, consolidándose como un referente en su género.

La carrera discográfica de PWASA arrancó en 2014 con el EP Pilot en Lost Records, seguido de numerosas colaboraciones en sellos como Relief y Mood Records. En 2017 lanzó su propio sello, PAWZ, destinado a albergar producciones más personales y experimentales. Su estilo, descrito como «tech‑house inventivo con un aire clásico», ha sido aclamado tanto por sus seguidores como por referentes de la industria

PWASA no solo ha roto moldes en el estudio, sino también en directo: ha llevado su música a residencias en Sankeys Ibiza, giras por Europa, y entregas destacadas como la Essential Mix de BBC Radio 1 en noviembre de 2024, Sus singles recientes —como su versión de «Dirty Cash (Money Talks)»— alcanzaron el Top 3 en la lista UK Dance, mientras Mixmag lo situó entre los 25 productores que marcaron el 2024 . Además, cuenta con premios como «Mejor Productor» en los DJ Mag Best of Britain 2021