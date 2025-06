Tenerife echa el resto con la manifestación del Orgullo este sábado

“Feliz Día del Orgullo, nos vemos en la calle el sábado 28”. La frase es de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, que llama a participar en la marcha que ese día parte a las 18:00 horas de la plaza Weylerde Organizan “los propios colectivos LGTBIQA+”, recalca Dávila, quien ofrece dos argumentos para recorrer las principales vías de la capital tinerfeña: celebrar y reivindicar.

Orgullo de Orgullo

El Cabildo se suma a la conmemoración con el mensaje claro de seguir avanzando en derechos, visibilidad e igualdad real. Desde la Corporación insular se invita a la ciudadanía a participar activamente en esta jornada no solo como una celebración de la diversidad, sino también como un acto de memoria, reivindicación y futuro. Rosa Dávila subraya la importancia de no olvidar el origen de esta fecha y subraya: “Hoy podemos vivir con más libertad gracias a quienes lucharon en tiempos más difíciles. El Orgullo es un acto de justicia, una forma de decir que el amor no se censura y que la identidad no se negocia”.

Discriminación

El Cabildo recuerda que, aunque se han dado grandes pasos, aún persisten situaciones de discriminación, especialmente hacia jóvenes y personas trans. Por ello, se insiste en la necesidad de seguir trabajando desde las instituciones para generar espacios seguros, políticas inclusivas y referentes positivos para las nuevas generaciones. "Este sábado salimos a la calle por quienes aún no pueden hacerlo. Es también una promesa de que seguiremos luchando para que nadie tenga que esconderse jamás” afirma la presidenta del Cabildo.

Compromiso

La Corporación insular reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la libertad de ser, vivir y amar sin miedo. Dávila concluye que “el Orgullo no es solo una fecha en el calendario, es una oportunidad colectiva para reafirmar valores fundamentales como el respeto, la convivencia y la dignidad, que nos sigamos encontrando en la calle, en la lucha y en el amor”.

¡Saca tu escudo!

La presidenta Dávila luce en su camisa el escudo de la campaña del Día del Orgullo 2025, bajo el lema ‘A pesar del odio, el orgullo avanza. ¡Saca tu escudo!’, como muestra de apoyo a la diversidad y al compromiso de la institución con los derechos del colectivo LGTBIQA+.

Rosa Dávila con el pin de la campaña en la solapa / El Día

Actividades

Las actividades programadas por el Cabildo de Tenerife incluyen una campaña de sensibilización en los municipios, la exposición itinerante ‘Ayer y hoy. Memoria Trans de Canarias’, el despliegue de una lona en la fachada del Cabildo, una campaña en las redes sociales de Diversidad y el Festivalullo, un concierto en el que actuarán Exhuberancia Carey, Lady Blue, Kharma y Agoney y Álex Mercurio.

"Frente al fascismo"

Los colectivos LGBTIQA+ llaman a llenar las calles de Santa Cruz de Tenerife en defensa de sus derechos “frente al fascismo que resurge”. Diversas asociaciones convocan a la ciudadanía, “pertenezcan al colectivo o no”, a sumarse a la manifestación del próximo 28 de junio, que partirá de la plaza Weyler a las 18.00 horas.

Siete voces

Las asociaciones Diversas, Libertrans, Transwomen, Transboys, Aperttura, Fundación Pedro Zerolo y Asociación LGBTIQ+ Tacoronte Comarca de Acentejo se unen un año más para convocar la manifestación insular del Orgullo que comenzará en Weyler y seguirá por la calle Méndez Núñez, las Ramblas de Santa Cruz y la avenida Francisco La Roche hasta finalizar en la plaza del Cabildo. Luego, se llamará a los manifestantes a acudir a la plaza de La Candelaria para la lectura del manifiesto elaborado por los colectivos en el escenario habilitado en este enclave de la capital tinerfeña.

Manifestación por el Orgullo el año pasado en El Médano / Arturo Jiménez

Dos paradas

Los colectivos destacan que tienen previstas dos paradas simbólicas a lo largo del recorrido. La primera, en el parque García Sanabria para recordar el lugar donde se inició la primera manifestación del Orgullo en 1978. La segunda, en el Monumento al Ángel Caído (a Franco) como vestigio aún presente del fascismo "frente al que solo cabe resistir con orgullo”, subrayan los colectivos en un comunicado.

Visibilizar

Desde las asociaciones convocantes señalan que con esta acción se pretende "visibilizar que el Orgullo LGBTIQA+ de la Isla". Porque, "Tenerife tiene memoria y no va a permitir ni un paso atrás frente al fascismo que resurge con discursos de odio que atentan contra los derechos de las personas más vulnerables, motivo por el cual pretendemos llenar las calles de la capital para demostrar que somos muchas las que resistimos e insistimos en esta lucha colectiva", aseveran los colectivos.

"Histórica y multitudinaria"

Además, destacan que “se ha cursado invitación a centenares de colectivos sociales, feministas, ecologistas, activistas, sindicatos y partidos políticos insulares, para que la manifestación sea multitudinaria e inunde las calles Santa Cruz de la reivindicación de la diversidad que debe ser protegida como un derecho de todas”. Las asociaciones vaticinan que será una manifestación “histórica y multitudinaria”, que vuelve a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife muchos años después.

Llamamiento

De esta manera, los colectivos llaman a la ciudadanía a participar “de manera masiva” en la manifestación, “pertenezcan al colectivo o no, porque el fascismo que resurge atenta contra todas y ante ello debemos reivindicar que el orgullo insiste y resiste”, concluyen las asociaciones.