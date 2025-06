Domingo Zarzo Martínez: «Tenerife es un referente mundial en la reutilización del agua»

Llega el XIV congreso internacional de la AEDyR 60 años de innovación en desalación y reutilización. ¿En qué consiste el foro?

Sirve como punto de encuentro para expertos, investigadores, empresas y profesionales del sector de la desalación y la reutilización del agua. Ahí se comparten los últimos avances tecnológicos, las mejores prácticas y las innovaciones en estas áreas, con el objetivo de promover soluciones sostenibles para la gestión del agua. El congreso conmemora 60 años de innovación en el campo, con la instalación de la primera desaladora en Lanzarote, lo que implica una reflexión sobre la evolución del sector y una mirada al futuro para abordar los desafíos relacionados con la escasez hídrica y la sostenibilidad ambiental.

¿Ha seguido la situación de Tenerife tras la declaración de la emergencia hídrica en 2024?

Claro. Cabildo y Consejo Insular de Aguas implementaron la Mesa de la Sequía, un órgano encargado de coordinar las acciones para mitigar la escasez de agua, se adoptaron medidas específicas para garantizar el suministro y priorizar necesidades urgentes, además de para controlar la demanda, el incremento de la reutilización y el apoyo a la agricultura.

¿Mantiene que la solución contra la sequía es el agua desalada y la regenerada, en general, incluyendo las residuales tratadas?

No hay una única solución. Tenemos que empezar por medidas de ahorro y uso más eficiente del agua, gestión sostenible de los recursos no convencionales, reutilizar hasta la última gota posible y complementar con desalación para generar nuevos recursos. Pero la desalación y la reutilización son imprescindibles en la planificación hidrológica para poder garantizar las necesidades de agua de la población, industria y agricultura, mucho más en las Islas.

¿La Isla sigue siendo referente en la reutilización del agua?

Canarias, en general, y Tenerife, en particular, siempre lo han sido. Esta Isla es reconocida en la reutilización del agua por la escasez de recursos hídricos naturales y la necesidad de buscar alternativas de suministro, especialmente para la agricultura y usos recreativos. La Isla ha invertido en infraestructuras para tratamiento y reutilización de aguas residuales, logrando un porcentaje significativo de reutilizada en comparación con otras regiones. Las actuaciones de Balten son muy reconocidas.

Cuantifique, si es posible, el peso de esa reutilización.

En Tenerife se habla de valores del 30% y el agua regenerada supera el 55% del la suministrada para la agricultura, pero no dispongo de datos precisos, solo manejamos estimaciones.

Por ley, las prioridades son el consumo humano y la agricultura, en ese orden. ¿Hay garantías de suministro a largo plazo en Tenerife y en Canarias?

Entiendo que sí. Las Islas están mucho más preparadas que otras regiones para abordar la crisis hídrica, precisamente debido al alto porcentaje de uso de la reutilización y del agua de mar, aunque se requiere una planificación a más largo plazo para anticiparse a los efectos del cambio climático. Persisten desafíos que requieren atención e inversión sostenida.

Para hacer frente a la sequía, algunos expertos apuestan por el agua subterránea (pozos y galerías), el método tradicional.

El agua subterránea es un recurso finito, que depende de su recarga, y, por tanto, muy influida por los efectos del cambio climático, pero también a menudo por la contaminación. Es muy importante una extracción de modo sostenible evitando la sobreexplotación. Sin embargo, no es viable como una solución a largo plazo para resolver las crisis hídrica y climática, motivo por el cual la desalación de agua de mar, que maneja un recurso inagotable y no dependiente del clima, parece una de las mejores para el futuro.

¿Cómo rebatiría que el agua desalada es cara, tiene impacto en el territorio (residuos), gasta mucha energía (electricidad) y su calidad es dudosa?

Creo que carecen de la información adecuada. No hay agua más cara que la que no se tiene. El precio de la desalada está muy por debajo de 1€/m3, es decir, menos de 0,001 euros el litro, entre 500 y 1.000 veces más barata que el agua embotellada. Las sales extraídas de la desaladora se devuelven al mar en el concentrado, que no es sino agua de mar concentrada a aproximadamente el doble de su salinidad. En primer lugar, se mezcla con agua de mar para bajar su salinidad y, a continuación, se descarga por medio de difusores que hacen que a pocos metros del punto de vertido vuelva a ser de nuevo agua de mar indistinguible de la captada. El consumo de una desaladora moderna es menos de 3 Kw-h/m3, es decir 0,003 Kw para producir cada litro. Cada 10 clicks de búsqueda en un servidor de internet se consume la misma energía que desalar un vaso de agua. Otra comparativa: la energía necesaria para producir el agua desalada para una familia de cuatro miembros durante un año es igual a la de su refrigerador. Por último, el agua es de excelente calidad, cumpliendo con todas las normas y estándares. Este mito es más popular en Canarias que en la península por tener desaladoras desde hace muchos más años, con otras tecnologías y características diferentes.

¿La colaboración público privada resulta clave en este sector?

Por supuesto. Las empresas privadas y la administración deben ir de la mano para afrontar los desafíos hídricos a los que nos enfrentamos. En España el marco legal para la participación público-privada, en cuanto a las inversiones en infraestructuras hídricas, no lo favorece en absoluto.

¿Cómo se desarrolló este año el concepto Water Positive?

Water Positive se basa en que las compañías y organizaciones midan su huella hídrica y se fijen objetivos de ser neutrales o positivos en agua, como ya ocurre con la huella de carbono. Las grandes corporaciones internacionales se han comprometido a serlo.