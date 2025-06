Tenerife celebra las hogueras de San Juan más esperadas tras dos años de prohibiciones

Puerto de la Cruz encendió su noche más mágica del año. A las seis de la tarde comenzó el bullicio en la calle con la salida del muñeco de San Juan, que presidió el trayecto.

Desde el Mercado Municipal hasta la Playa de Martiánez, el muñeco fue llevado en procesión. Pero esta no fue una procesión cualquiera: no fueron adultos quienes lo portaron, sino niños, añadiendo a la escena una ternura y simbolismo que no pasó desapercibido entre los asistentes. Como la sardina en Carnaval, el destino del muñeco estaba fijado: la hoguera.

Antes del anochecer, la playa ya estaba desbordada. Martiánez superó todas las expectativas de aforo, en un claro reflejo del fervor que genera esta tradición. A las 21:00 horas, el grupo Voces en la Distancia transportó a los presentes a la década de los años ochenta en forma de tributo musical que compartieron varias generaciones al mismo compás.

A las diez de la noche la energía se transformó en rito. Las llamas se alzaron en la hoguera. Y el muñeco de San Juan ardía, y con él, los miedos y los deseos encomendados por escrito al fuego purificador.