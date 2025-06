Relevo en el Recinto Ferial de Tenerife: Sergio González llega para dar continuidad al legado de Iñaki Domínguez

Sergio González López (Santa Cruz de Tenerife, 1977) vuelve a casa para gestionar el Recinto Ferial, santo y seña del Cabildo de la Isla. Lo hace con la idea de dar continuidad al trabajo de su antecesor, el recientemente fallecido Iñaki Domínguez, y tiene claro que "he encontrado el mejor equipo posible porque quien menos atesora aquí tiene ocho años de experiencia". Sentencia: "Esto funciona casi solo".

Vino al mundo en la Clínica Quibey, ubicada en la Rambla de Santa Cruz y estudió Derecho en la Universidad de La Laguna (ULL). Cuenta con más de 20 años de experiencia en liderazgo y gestión, principalmente en el sector privado, abarcando ámbitos como sanidad, finanzas, distribución, retail (comercio minorista) y farmacéutico. Ha trabajado en distintos destinos dentro de España (Tenerife, Gran Canaria y Barcelona) y en el extranjero, principalmente en Jamaica y Senegal. Mejor dejarlo aquí para no cansar al lector y reservar espacio.

Avales

González cree que tanto trayectoria profesional como experiencia son avales para afrontar el reto. Sobre todo, valora, "porque se ha desarrollado entre España, África y Caribe, lo que me ha proporcionado una visión global y comparativa de tres culturas profundamente distintas en su forma de trabajar y relacionarse". Un enfoque multicultural como herramienta que, subraya, "me ha permitido adaptarme con eficacia a todo tipo de desafíos y contextos adversos que, le aseguro, no han sido pocos". Valora. "Afronto con entusiasmo el desafío de liderar esta institución con responsabilidad, innovación y una orientación firme hacia los resultados". El objetivo es "consolidar y fortalecer su posición como referente regional y nacional".

Herencia

Respecto a la herencia de Iñaki Domínguez indica que "mis funciones seguirán siendo las mismas que, hasta la fecha, las que desempeñó con impecable pulcritud y perfección Iñaki, a quien tuve el honor de conocer antes de su repentina partida". Resume: "Compartimos momentos previos a mi entrada en la Institución Ferial de Tenerife (IFTSA), así como en el inicio de mi vinculación" (el pasado día 2).

A nivel personal "si bien nuestra interacción no fue tan extensa como hubiésemos deseado, debido a las circunstancias, sí resultó profundamente enriquecedora". Añade: "Gracias a ella, pude comprender mejor qué es la IFTSA y cuál es su papel dentro del entramado empresarial de Tenerife y, por extensión, del conjunto del Archipiélago".

Relevancia

González López resalta que "el Recinto Ferial de Tenerife tiene una relevancia estratégica indiscutible para el desarrollo económico e industrial de nuestra Isla". Como principal infraestructura de eventos de gran formato, pero también "como un verdadero motor de dinamización económica". A través de ferias, congresos y encuentros profesionales, "el recinto genera un impacto directo en sectores clave como la hostelería, la restauración, el comercio y los servicios, lo que se traduce en empleo y actividad económica local".

Eventos

Recuerda la organización de eventos de todo tipo y para sectores muy diversos, "desde GastroCanarias a Feboda, pasando por exámenes de oposiciones y votaciones electorales de distintos países, hasta salones náuticos o el PIT, entre otros". Apunta que esto demuestra que "nuestras instalaciones están abiertas a cualquier sector interesado, ya sea a través de organización propia o externa". Resalta que "el Recinto cumple una función muy importante como espacio de encuentro para empresas, instituciones y profesionales". Además, "la actividad genera empleo directo en la gestión de eventos e indirecto en sectores relacionados".

Social

También pone énfasis en el papel, cada vez más relevante, del ámbito de lo social, "incluido en la mayoría de los eventos que celebramos" Por eso, insiste, "acogemos iniciativas que implican una contribución a la construcción de una sociedad cada vez más justa e inclusiva".

En definitiva, el Recinto Ferial "no solo acoge eventos, sino que impulsa el crecimiento de nuestro tejido productivo, promueve la diversificación económica, fomenta iniciativas sociales y refuerza la imagen de Tenerife como un lugar moderno, competitivo y con una clara vocación de futuro".

La Institución Ferial de Tenerife es un organismo público adscrito al Cabildo, con autonomía jurídica para gestionar sus actividades. En conjunto, señala el nuevo responsable, "se busca mantener un equilibrio que garantice la autonomía técnica necesaria para el buen funcionamiento de la Institución dentro del marco general".

Estructura

Valora la figura del consejero de Industria y vicepresidente del Recinto Ferial Manuel Fernández como "clave en la estructura". Fernández "supervisa la organización y promoción de eventos que abarcan desde ferias comerciales y congresos hasta conciertos y actividades culturales". Bajo su liderazgo," el recinto ha experimentado un crecimiento significativo en la afluencia de público, así como un incremento de eventos organizados, rentabilizando un espacio de casi 40.000 m2 de los que más de 18.000 son feriales". Concluye: "Su enfoque integrador busca posicionar al Recinto Ferial como un motor de desarrollo económico y social, consolidándolo como un referente en Canarias para la promoción de sectores estratégicos y la dinamización de la economía insular".

Transición

Para el consejero delegado "al tratarse de un relevo interno —fue designado antes del fallecimiento de Domínguez—, con una etapa previa e inicial de colaboración entre ambos, la transición no tendrá impacto ni a corto ni a medio plazo, ya que se garantiza la continuidad en la gestión". Eso sí "inicialmente habrá un periodo de ajuste, conocimiento y adaptación a la institución en sí y a los diversos procesos internos, administrativos y técnicos". Sin embargo ,"la estructura y la agenda implementada a principios del ejercicio permitirán que la planificación y ejecución de los eventos se mantengan con estabilidad y proyección positiva".

Público-privado

Sergio González confía en que el sector empresarial perciba este relevo como "una oportunidad" para consolidar "una gestión cercana, eficiente y orientada al desarrollo económico sostenible de la Isla. Asume el cargo "con el firme compromiso de seguir fortaleciendo el papel del Recinto Ferial como plataforma estratégica para la dinamización empresarial, la atracción de eventos de alto impacto y la proyección de nuestro tejido productivo". El objetivo es construir una relación basada en la escucha activa y la colaboración constante. Resume: "Mi compromiso es claro: escuchar, dialogar y trabajar de la mano con el tejido empresarial para que el Recinto siga siendo un motor económico y un espacio de referencia para la actividad comercial, cultural y congresual de Tenerife". Y sentencia "Queremos que las empresas encuentren aquí un aliado estratégico para crecer, innovar y proyectarse dentro y fuera de la Isla".

Califica de "clave" la relación entre lo público y los actores económicos privados locales "para el desarrollo sostenible y competitivo de nuestra isla". Se trata de una colaboración "estratégica· para impulsar la actividad económica, la innovación y la proyección de nuestro tejido empresarial".

Lo público "tiene la responsabilidad de generar entornos que favorezcan la inversión, el emprendimiento y la creación de empleo". En este sentido, "el Recinto Ferial actúa como una plataforma que conecta administraciones, empresas y ciudadanía, facilitando espacios para el encuentro, la promoción y el intercambio comercial.

Dinamización

Al mismo tiempo, el sector privado local supone "un actor fundamental en la dinamización de la economía insular, y su implicación en eventos, ferias y congresos que acogemos demuestra su apuesta por la colaboración público-privada como vía para fortalecer la competitividad de Tenerife". Deja claro que "mi intención es seguir profundizando en esa cooperación, con diálogo constante, visión compartida y una gestión orientada a resultados, eficiencia y beneficio común". Respecto al futuro y las acciones a priorizar a corto, medio y largo plazo garantiza el trabajo en la línea de "consolidar y fortalecer esta institución como un motor clave del desarrollo económico, social y cultural de la Isla".

Corto, medio y largo lazo

A corto plazo, continuará el refuerzo y desarrollo de la operativa diaria del Recinto. Esto implica hacer "garantizar que los eventos previstos en el calendario —como ferias, salones o eventos culturales— se desarrollen con la mayor calidad, seguridad y eficiencia, como ha venido siendo habitual". La idea es "asegurar que tanto expositores como visitantes encuentren en el recinto un entorno profesional, cómodo y funcional".

A medio plazo, la apuesta es la amplia oferta que el recinto ha venido desarrollando, atrayendo eventos que generen valor añadido para la economía insular, no sólo los ya tradicionales y existentes, sino otros, "siempre y cuando la agenda lo permita y haya espacio material para su organización". También "será interesante analizar y acometer mejoras digitales en la gestión de eventos (compra de entradas, etc) y la experiencia del usuario", así como "modernizar ciertas infraestructuras para responder a las nuevas demandas del sector".

A largo plazo, "pretendenos que el recinto no solo sea un espacio para eventos, sino un actor clave en el posicionamiento global de Tenerife como destino de negocios, cultura e innovación, todo ello ligado a la profesionalización continua del equipo y de los procesos".

En definitva, resume el consejero delegado, "quisiera que el Recinto Ferial de Tenerife siga evolucionando, se adapte a los nuevos tiempos y se convierta en una palanca real para el desarrollo económico, turístico y socio-cultural de la Isla".