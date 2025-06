Habitación de lujo y entrada VIP, el Hotel Botánico te abre las puertas al Cook Music Festival 2025

Grupo Loro Parque reafirma su firme compromiso con la cultura y el turismo de calidad a través de colaboración con el Cook Music Festival 2025, el mayor evento musical del verano a nivel nacional e internacional. En el marco de esta alianza, el prestigioso Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden 5*GL, único hotel de Canarias miembro de The Leading Hotels of the World, ofrece a sus huéspedes una experiencia exclusiva que combina alojamiento de lujo y acceso a los mejores conciertos del verano.

El Cook Music Festival 2025 se celebrará este verano, del 18 al 20 de julio, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, transformando la ciudad en un escenario al aire libre para recibir a algunas de las estrellas más icónicas de la música internacional. Entre los grandes nombres que forman parte del cartel destacan Jennifer López, Óscar D’León, Sebastián Yatra y Gloria Estefan.

Este acuerdo estratégico llega justo cuando el Hotel Botánico se encuentra finalizando una profunda rehabilitación de sus instalaciones, que lo confirma como un auténtico símbolo de excelencia, distinción y confort, tanto a nivel nacional como internacional. A lo largo de su historia, el hotel ha sido elegido por reconocidas personalidades como Michael Jackson, Elizabeth Taylor o el Dalái Lama, que encontraron en este oasis de bienestar un lugar único para su descanso.

Gracias a esta colaboración con el Cook Music Festival, todos los huéspedes del Hotel Botánico podrán disfrutar de entradas de cortesía al festival, dependiendo de la duración de su estancia.

Además, con un suplemento, los huéspedes podrán acceder a la exclusiva Zona VIP Grupo Loro Parque, un espacio elevado a tres metros de altura, con mesas altas, sombra, acceso preferente y vistas privilegiadas a la zona Front Stage.

Las entradas VIP ya se encuentran totalmente agotadas, pero quienes deseen vivir esta experiencia única aún tienen la oportunidad de hacerlo reservando habitación en el Hotel Botánico, lo que les garantizará acceso a esta zona exclusiva.

Esta unión entre el Grupo Loro Parque y el Cook Music Festival simboliza la apuesta por una oferta cultural de primer nivel vinculada al turismo de lujo, reforzando la posición de Tenerife como destino de referencia internacional.

Más información y reservas:

https://www.hotelbotanico.com/es/ofertas/47/cookmusicfestival/