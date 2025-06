El PSOE propone un recurso habitacional para jóvenes expulsados de sus casas por su orientación sexual

Junio es el mes del Orgullo LGTBIQA+. El próximo día 27, uno antes de la jornada mundial de celebración y reivindicación, tendrá lugar el pleno mensual del Cabildo de Tenerife. La oposición socialista propone en la Comisión previa «crear un recurso habitacional específico para jóvenes expulsados de sus casas por su orientación sexual o identidad de género». La moción, que defiende el consejero socialista Gugliotta, plantea una solución temporal para personas LGBTIQA+ en situación de exclusión social, en colaboración con las entidades que ya atienden al colectivo. Gugliotta señala que «se trata de un problema puntual, pero que se sigue dando» mientras los colectivos creen que «la medida debía tomarse ayer» ante la urgente necesidad de ayudar a esas personas afectadas.

Respuesta

El Grupo Socialista insta a «liderar una respuesta urgente y digna ante una realidad que no puede seguir esperando». Nauzet Gugliotta ya lideró durante el mandato anterior (2019-2023) la puesta en marcha de políticas insulares de diversidad. La propuesta está dirigida a personas LGBTIQA+, especialmente jóvenes, que han sufrido violencia o rechazo familiar y se ven abocadas a la calle sin apoyo, sin red y en condiciones de absoluta vulnerabilidad. En muchas ocasione, incluso se ven abocados a ejercer la prostitución para poder sobrevivir.

Objetivo

El objetivo es ofrecer un recurso habitacional temporal vinculado a itinerarios de inserción, en colaboración con las asociaciones que ya prestan atención social y psicológica al colectivo. «El Cabildo no puede mirar hacia otro lado mientras hay jóvenes que acaban en la calle por el simple hecho de ser quienes son», denuncia Gugliotta. «La exclusión residencial de personas LGBTIQA+ no es una excepción, es una realidad cotidiana que necesita una respuesta institucional firme, humana y con recursos».

Trabajo

La moción parte del trabajo iniciado en el anterior mandato con el Marco Estratégico Insular para las Políticas de Diversidad, elaborado de forma participativa junto a entidades representativas del colectivo, donde ya se detectó esta necesidad urgente.

Realidades

Aunque dicho documento aún no ha sido aprobado de forma definitiva, el Grupo Socialista considera que «hay realidades que no pueden seguir esperando». Además, se propone reforzar la colaboración con las entidades LGBTIQA+ de la Isla, aprobar el Marco Estratégico y garantizar una atención pública integral, accesible y de cobertura insular. Gugliotta subraya: «El Cabildo de Tenerife fue pionero al crear la primera Consejería de Diversidad de Canarias». Considera que la institución «tiene la oportunidad de volver a estar a la altura. La defensa de los derechos no se hace con palabras, se demuestra con hechos y compromiso público», concluye el consejero socialista.

Demanda

El secretario y portavoz de la Asociación LGBTIQA* Diversas Canarias, Sergio Siverio, recuerda que «esta demanda social no nace de una ocurrencia política casual, sino de un consenso alcanzado por el activismo LGBTIQA+ de Tenerife». Este la sitúa como «una de las prioridades más importantes de acción para atender a las necesidades del colectivo». No obstante, matiza que «somos conscientes de que se trata de una apuesta compleja que requiere de un esfuerzo financiero e interadministrativo importante».

Línea roja

A esto último se suma a la línea roja marcada por la Mesa Insular LGBTIQA+ de que «este tipo de proyectos en ningún caso puede ser gestionado por entidades generalistas sino aquellas específicas del colectivo» . Desde la asociación recalcan que cuentan con personas usuarias que demandan la necesidad de un recurso habitacional urgente de estas características en Tenerife, no solo ante los crecientes casos de expulsiones del hogar por LGBTIQAfobia, sino particularmente por «la violencia familiar que algunas personas tienen que soportar aún, por la precariedad económica que padece todavía buena parte del colectivo trans, sobre todo las mujeres». Sin olvidar «a la población migrante, donde se suman múltiples frentes interseccionales de opresión que deben ser atendidos por las instituciones públicas».

Orgullo

El Cabildo de Tenerife despliega este mes un amplio programa de actividades con motivo del Día Mundial del Orgullo LGTBIQA+ para sensibilizar y visibilizar la diversidad sexual, familiar y de género, además de reforzar el apoyo institucional al colectivo y la defensa de sus derechos. La dirección insular de Igualdad y Diversidad desarrollará una campaña de sensibilización por los municipios y llevará a sus principales espacios la exposición itinerante Ayer y hoy. Memoria Trans de Canarias. Además, se desplegará una lona en la fachada del Palacio Insular y el 28 de junio, a las 21:00 horas, tendrá lugar el denominado Festivalullo en la plaza del Cabildo. En el concierto actuarán Exhuberancia Carey, Lady Blue, Kharma y Agoney y Álex Mercurio.

Muro

La directora insular de Igualdad, Patricia León, subraya: «Como dice nuestra presidenta, Rosa Dávila, el Cabildo es el muro de contención frente a los discursos de odio y a los que nos quieren hacer retroceder en la defensa de los derechos de todas las personas».

Campaña

Hasta el próximo día 30 se verá en distintos soportes, concretamente mupis fijos, mupis digitales y pantallas led, una campaña de sensibilización bajo el lema A pesar del odio, el orgullo avanza. ¡Saca tu escudo!. Se podrá ver en los municipios de Santa Cruz, La Laguna, Tacoronte, El Sauzal, La Orotava, Los Realejos, Icod de los Vinos, Arafo y Granadilla de Abona.

Exposición

La exposición Ayer y hoy. Memoria Trans de Canarias está compuesta por 10 paneles, cuyo contenido gira en torno a la vida de otras tantas personas: Dona Hernández Ruiz, Adam Cabrera Castellano, Marcela Rodríguez Acosta, Alexander García López, Nayara Martínez González, Álvaro Martín Moreno, Rosario Miranda, Andy Benítez Fernández, Teresa León Peña y Samuel Pérez Benítez. Por otro lado, desde mañana 20 al día 30 estará colgada en la fachada principal del Palacio Insular de Tenerife una lona con la bandera del arco iris, la representativa del colectivo LGBTIQA+.