Tenerife planta cara al acoso sexual en la noche

En Tenerife, salir de noche es parte de la cultura, del disfrute y de la vida. Y ahora, también es un espacio donde las instituciones y el sector privado suman esfuerzos para que ese ocio se desarrolle con más garantías de respeto, igualdad y seguridad. El Cabildo ha presentado esta semana el Protocolo de Ocio Nocturno para la prevención de las violencias sexuales, un documento pionero que nace para prevenir, detectar y actuar ante cualquier forma de acoso o agresión en espacios como discotecas, pubs, terrazas y salas de fiesta.

“La violencia sexual no es un problema del pasado ni un hecho anecdótico. Demasiadas veces se han normalizado comportamientos como los comentarios fuera de lugar, los tocamientos no consentidos o los mal llamados piropos. Lo que algunas personas aún no consideran violencia, lo es. Y lo decimos alto y claro. Este protocolo es también para poner límites, para proteger y para decir que en Tenerife no hay espacio para esa tolerancia mal entendida”, expresó la presidenta del Cabido, Rosa Dávila

Dávila agradeció el respaldo de los primeros ayuntamientos y empresas adheridas. “Hoy damos un paso importante y no estamos solas. Agradezco profundamente a los ayuntamientos y a los locales que han querido caminar junto a nosotros desde el primer momento. Su responsabilidad, su valentía y su compromiso son el mejor ejemplo de hacia dónde queremos avanzar como sociedad”.

Aliados pioneros

Los ayuntamientos de Puerto de la Cruz, Adeje y Arona han sido los primeros en adherirse, junto a nueve locales de ocio nocturno. Entre ellos destacan Blanco Bar, Monkey Beach Club, Babylon Disco Gay Pub, Magnum Pub, The Roof Bar, Pez Gordo, Restensur o la discoteca Achaman. Todos ellos se comprometen a formar a su personal, ofrecer información a posibles víctimas y actuar de manera responsable en situaciones de violencia sexual.

Ayuntamientos y empresas se suman a esta iniciativa contra el acoso sexual. | | ED

“El protocolo proporciona pautas claras, accesibles y eficaces sobre cómo actuar, pero sobre todo pone en el centro a las personas”, destacó Patricia León, directora insular de Igualdad y Diversidad. “Es especialmente importante reconocer el esfuerzo de las empresas que dan este primer paso. Formarán a sus empleados, estarán más preparados y ofrecerán entornos más seguros para todas”.

El documento incluye además una campaña de sensibilización que se difundirá en español, inglés y alemán, con el objetivo de llegar tanto a la población residente como a quienes visitan la isla. También se entregará a los establecimientos una guía con recursos especializados para acompañar a las mujeres que lo necesiten y se establecerá una línea de colaboración directa con los cuerpos de seguridad, los servicios especializados del Cabildo y los propios ayuntamientos.

Respuesta clara

“El protocolo no se queda en una declaración de intenciones. Marca una hoja de ruta concreta y compartida para que ningún caso quede sin respuesta y para que las mujeres puedan disfrutar del ocio nocturno con libertad y sin miedo”, añadió León.

Las cifras respaldan la iniciativa. En 2024 se registraron en Canarias 1.272 delitos contra la libertad sexual, de los cuales 533 tuvieron lugar en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Entre ellos, 242 fueron agresiones sexuales con penetración. Las más afectadas, según un estudio de la Universidad de La Laguna, son mujeres jóvenes entre 18 y 30 años.

El informe ACOSEX, elaborado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna y promovido por el Ayuntamiento de Santa Cruz, señala que el 57 por ciento de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia sexual “normalizada” en el ocio nocturno. Y solo un ocho por ciento se atreve a denunciar, lo que evidencia la necesidad de actuar desde los propios espacios de socialización.

La aplicación del protocolo será voluntaria y está abierta a todos los locales de ocio nocturno de la isla. El objetivo es que esta red inicial crezca, se consolide y se convierta en una referencia para todo el Archipiélago.

“Esto no es una medida aislada ni simbólica”, concluyó Rosa Dávila. “Es una herramienta útil y necesaria para avanzar en convivencia, respeto y libertad. Esa es la mejor manera de entender el ocio que queremos para Tenerife”.