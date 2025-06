El inspector jefe Francisco Moar declara por su implicación en la trama criminal que lidera Derbah

El exjefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Moar, ha declarado en la mañana de este viernes, a través de videoconferencia, desde A Coruña, tras ser citado por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Arona en relación a su supuesta implicación en la organización de tráfico de drogas, falsedad documental y pertenencia a organización criminal en el sur de Tenerife, que presuntamente lideraba Mohamed Jamil Derbah, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El investigado prestó declaración durante una hora aproximadamente y solo respondió a las preguntas de su abogada defensora.

La autoridad judicial le investiga como presunto autor de delitos de cohecho, delito contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos.

El inspector jubilado se encontraba en libertad por decisión de la Policía Nacional, que practicó su detención de oficio y también de oficio acordó dejarlo en libertad. En esta situación continúa, tras la tomarle declaración la magistrada Carmen Rosa Espino Abrante.

En el registro realizado en la casa de Moar, en Galicia, fueron hallados 145 gramos de cocaína. Tal cantidad de esa droga implicaría supuestamente un delito de tráfico de drogas, con penas previstas de entre tres y seis años de prisión, por lo que no se entendió que no fuera puesto a disposición judicial tras su detención. dicha circunstancia, fue calificada por mandos de la cúpula policial a nivel nacional como "un grave error policial". Se trató de una decisión que no se consultó con la jueza ni con el fiscal que llevan el asunto.

El que también fuera responsable de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado era el único de los involucrados en esta trama antidrogas que no había declarado ante la autoridad judicial sobre las acusaciones que se ciernen sobre él. Esta operación se saldó con tres mandos policiales detenidos, además del presunto líder la trama, el empresario Mohamed Derbah.

Los otros implicados

Entre los arrestados en esta operación policial liderada por la Unidad de Asunto Internos del Cuerpo Nacional de Policía, están también el exjefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en la Comisaría del Sur de Tenerife, David Izquierdo, jubilado hace poco tiempo; un subinspector de la Policía Judicial de la citada Comisaría que continúa en activo; el letrado Jacob Haubbi, presidente de la Asociación de Jóvenes Abogados de Tenerife; un colaborador del supuesto cabecilla del grupo y dos ciudadanos de origen libanés, vinculados también a las actividades de Mohamed Derbah.

El inspector jefe Francisco Moar fue detenido en La Coruña, donde reside desde su jubilación a finales del pasado año. Llegó a estar al frente de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife desde donde impulsó el caso Mediador también conocido como Tito Berni por implicar al exsenador socialista de Fuerteventura Bernardo Fuentes Curbelo. En ese mediático caso se mezclaron comisiones de empresarios a políticos, con consumo de cocaína, visitas al Congreso y prostíbulos y todo además debidamente registrado en el móvil de quien da nombre a la investigador, el mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte.

Por el momento, y según informa el TSJC, señala que no están previstas nuevas declaraciones de investigados.