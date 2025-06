El cáncer de piel se duplica la última década en Tenerife con una tendencia anual al alza

El cáncer de piel se duplica la última década en Tenerife con una tendencia exponencial al alza cada año. Según datos del SCS en 2014 el área Sur de la Isla, el que tiene como centro de referencia el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria registró 996 casos que en 2022 ya eran más de 2.000. Esta cifra justifica todas las medidas preventivas que se enmarcan en la II Campaña insular que llega a Santa Cruz como séptimo municipio anfitrión de este año. La iniciativa alcanzará a los 31 frente a los 19 de 2024 cuando se detectaron ocho casos a través de este recurso.

La plaza del Chicharro es el punto de encuentro de las distintas instituciones implicadas. En primer lugar, el Cabildo a través de su consejería de Educación y Prevención, pero también la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Dirección General de Salud Pública, el Colegio Provincial de Farmacéuticos, la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife y la Academia Nacional de Dermatología. La acción preventiva, que se desarrollará durante siete meses, y comenzó pasado 24 de abril, busca informar, educar y proteger a la población sobre los riesgos del cáncer de piel en un entorno especialmente vulnerable, ya que Canarias es la comunidad con los niveles más altos de radiación ultravioleta de Europa. Ya se han interesado 500 personas de manera directa que alcanzan las mil si se añaden las que reciben la información por el código QR habilitado. Así lo informa Juan Acosta, médico y consejero insular del área implicada.

Contexto

Lo primero es contextualizar. Tenerife se convierte en un referente nacional en la prevención del cáncer de piel con la puesta marcha de esta segunda campaña Insular en la que se han podido atender a 470 personas -el año pasado fueron en total 579.-y más de 90 han sido derivadas a su médico de Atención Primaria por la detección de lesiones sospechosas durante las consultas realizadas en las carpas informativas.

Satisfacción

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, muestra su satisfacción por el resultado de la campaña. “Nos hemos unido muchas instituciones y quiero destacar la importancia que adquiere la Consejería de Educación para la Prevención, con Juan Acosta a la cabeza". El resultado de la segunda campaña es "extraordinario" y "debemos tener en cuenta la importancia de poder detectar a tiempo un cáncer de piel". Sentencia Dávila: "Eso solo se consigue con la concienciación y la prevención”.

Amenaza

El cáncer de piel representa una amenaza creciente en las islas. En España, el carcinoma basocelular (CBC) constituye el 80% de los casos, seguido del carcinoma escamoso (CEC) (20%) y el melanoma (4%). El envejecimiento de la población agrava aún más la situación en Tenerife y en Canarias: los mayores de 80 años son el grupo más afectado. En España, la incidencia estimada del CBC es de 253,23 casos por cada 100.000 personas al año, y la del CEC es de 38,16 casos (ambas en crecimiento acelerado). En cuanto al melanoma, su incidencia es de 8,76 casos por cada 100.000 personas, con más del 40% diagnosticados en mayores de 65 años. En el Área de Tenerife Sur, los datos locales confirman esta tendencia: en 2014 se registraron 966 casos de CBC, mientras que en 2022 la cifra superó los 2.000. Además, más de la mitad de los pacientes diagnosticados con CBC desarrollan al menos otro tumor en los diez años siguientes.

Experta

Marta García Bustinduy es dermatóloga, profesora de la Universidad de la Laguna y médico adjunto del Hospital Universitario de Canarias. De entrada valora que “vivimos en Canarias y el sol está presente todo el tiempo” pero recalca que “el cáncer de piel más frecuente se debe al efecto crónico acumulado de ese sol por lo que, evidentemente, estas campañas son fundamentales”. Explica que “hay que concienciar de que el sol es el mismo en calle del Castillo que en la playa de Las Teresitas”. Esto significa, apunta, que “nos tenemos que proteger de la radiación ultravioleta todo el tiempo, todos los días, aunque esté nublado”.

Hábito

Esa radiación atraviesa el agua que son las nubes y la protección tiene que ser un hábito más de vida en Canarias”. Desde la infancia “porque vamos quemando tickets si permitimos que nuestros niños se quemen”. Considera “muy importante” que esa protección “se haga desde casa”. Lo aclara: “El protector solar hay que ponerlo antes de salir hacia la playa, la calle o la piscina porque tarda 20 minutos en hacer efecto”. Y remata: “Si nos lo ponemos en la playa y nos damos de inmediato un chapuzón le has dejado todo el protector a los pescaditos”. Recomienda “una protección por encima de 50, siempre, todo el año. Eso no impide que la radiación ultravioleta penetre lo suficiente para que nuestros huesos no se descalcifiquen. Eso es un mito”.

Incidencia

Respecto a su consulta apostilla “se nota una mayor incidencia y todavía estamos viendo pacientes de 70 u 80 años con espinos celulares -estructuras en la superficie de las células- o melanomas porque cuando eran pequeñitos no había fotoprotección. Aumentó al doble la incidencia de carcinomas entre 2014 y 2022, “unas cifras que alarman a todos los dermatólogos y lo vemos en consulta”. García Bustunduy entiende “clave” que los pacientes se autoexploren. Si notan una mancha nueva o una persistente, algo que no se quita o puede hacerles sangrar un poquito cuando se secan la cara “son signos de alarma para consultar al médico de Atención Primaria y este estime derivar o no al dermatólogo. Pero el primer paso está en cada uno. Tenemos que autoexplorarnos una o dos veces al año para comprobar si hay algo nuevo en nuestro cuerpo que se quede persistentemente.

Sombra sí, pero...

Considera “relativo” la doctora que la mejor protección contra el sol sea la sombra “porque la radiación ultravioleta se refleja”. Recuerda que “la gente te dice debajo de la sombrilla me pongo moreno. No te incide el sol directo, pero sí el que se refleja en el mar, la piscina o la pared blanca”. Por eso, “la mejor protección es la protección solar. Y no exponernos al sol de 11 de la mañana a 5 de la tarde”. Argumenta:“Debemoss valorar ese bañito a las 7 de la tarde con ese solito gustoso. Ese es el bueno, no el de las 12 y media de la mañana que te metes en el agua porque la piel te está crujiendo”. Concluye: “Vivimos en Canarias, esto es una maravilla, pero amos a utilizar el sol con inteligencia y no vamos a exponernos un día entero a sus rayos. Por la mañana o por la tarde pero no constantemente. La dermatóloga recuerda que “el cáncer más agresivo es el melanoma, sólo un 4 % de los tumores de piel, que se da en edades medias de la vida y en el que es fundamental el diagnóstico precoz”. Resume: “Cuando la profundidad es superior a 0.75 milímetros, menos de un milímetro de grosor, la supervivencia de los siguientes cinco años apenas llega al 25%”.

Farmacéutica

María García Batista es vocal de Oficina de Farmacia del Colegio Provincial de Farmacéuticos. Subraya que “lo fundamental en estas campañas es informar a los canarios de que debemos de convivir con el sol sin demonizarlo pero teniendo muy en cuenta la problemática que ocasiona”. Incide en que “tenemos la peor radiación ultravioleta de Europa y debemos pues saber comportarnos ante el problema”. La clave está en “el uso constante de la fotoprotección no sólo de cremas sino de otros recursos físicos como la gafas o los sombreros”. Da ejemplo antes de continuar buscando la sombra bajo la carpa instalada en la calle Valentín Sanz. Insiste: “Todo suma. Por supuesto el protector solar pero también la ropa adecuada para protegernos correctamente de este astro maravilloso pero no tanto en sus consecuencias”. Valora que “en la farmacias ven cada vez más casos de queratosis actínica de vasos celulares. Se trata de una mancha áspera y escamosa en la piel que se presenta después de años de exposición al sol. La experta concluye: “El problema está en que el ciudadano de la Isla realmente no sabe qué ocurre. Estas campañas permiten llegar a la población y hacerle ver que tenemos un problema. Hay que bajar una incidencia de cáncer de piel que cada año es mayor”.

Curiosas

Sofía Mesa y Nayra Machado son dos jóvenes amigas que s acercan curiosas al estand. Las dos son blanquitas de pie y mientras Nayra asegura que siempre lleva el protector solar, Sofía reconoce que debe cuidar más este aspecto de la autoprotección sobre todo porque “tengo muchos lunares y vitíligos (enfermedad cutánea que se caracteriza por la aparición de manchas blanquecinas, debidas a una deficiencia de pigmentación) por lo cual siempre existe el riesgo en estar expuesta la radiación solar”.

Referencia

La campaña no solo destaca por su alcance territorial, sino también por su modelo de coordinación institucional ejemplar, que ha sido ya referenciado a nivel estatal. La acción conjunta de entidades públicas, sanitarias y educativas permite ofrecer atención gratuita, cercana y de calidad en plazas, paseos y espacios públicos accesibles. Con mensajes tan claros como “Está protegido, pero su piel no”, esta iniciativa busca concienciar sobre la importancia de la protección solar diaria, incluso en días nublados, promoviendo el uso de protector solar, sombreros, ropa adecuada y revisiones dermatológicas periódicas. Desde el Cabildo se hace un llamado a toda la ciudadanía a acercarse a las carpas informativas de su municipio, informarse, participar y adoptar hábitos saludables para reducir el riesgo de padecer esta enfermedad.