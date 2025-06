El alemán también da trabajo

Formación académica y empleo práctico digno remunerado al mismo tiempo. Es el abc del modelo educativo de la Formación Profesional alemana que el Cabildo de Tenerife pretende extender por toda la Isla, aunque de momento su sede esté en la Casa Roja del municipio de El Sauzal. Allí, 60 chicos se matriculan cada año y unos 1.200 pasan por los talleres de orientación complementaria organizados con el respaldo de Escuela de Formación Dual Alemana (FEDA Madrid) y la Cámara de Comercio Alemana para España.

La Corporación insular renueva su compromiso con el sistema para seguir formando a jóvenes con oportunidades reales de empleo.

La también denominada FP Dual alemana incluye una titulación oficial reconocida internacionalmente, la certificación de alemán avalada por el gobierno germano, prácticas remuneradas desde el inicio en hoteles de la Isla y una estancia Erasmus+ de dos semanas en Alemania para reforzar competencias lingüísticas, sociales y culturales.

El Consejo de Gobierno insular aprobó ayer la renovación del convenio con el Ayuntamiento de El Sauzal para continuar impartiendo la FP Dual Alemana en la Casa Roja. Un proyecto educativo que se consolida como un modelo de éxito para el acceso al empleo juvenil.

Cada año se matriculan en torno a esos mencionados 60 alumnos en el programa. La FP Dual Alemana permite obtener un título oficial de formación profesional reconocido internacionalmente y un certificado de alemán expedido por el gobierno alemán (Deutsches Sprachdiplom Pro).

Como ejemplo, el curso pasado se graduaron 17 chicos en la FP Dual de Hostelería en Tenerife tras dos años de intensa formación. Ellos y ellas recibieron sus flamantes certificados de graduación de manos del presidente de la organización Bernd Hullerum. El inicio de la aventura fue un curso intensivo de alemán y unas prácticas previas en el país teutón.

Entre los establecimientos formadores estuvieron empresas comprometidas con el talento de los jóvenes isleños como Spring Hotels Group, Hovima Hotels, HPB The Holiday Property Bond, Leonardo Hotels, Tigaiga, Precise Hotels and Resorts, The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC y Robinson Club GmbH.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, subraya que no se trata solo de dar continuidad a un proyecto formativo, sino de «reforzar una de nuestras grandes apuestas como institución: ofrecer a los jóvenes de Tenerife oportunidades reales para labrarse un futuro con herramientas útiles y formación de calidad». La FP Dual Alemana se ha convertido en un puente directo entre formación y empleo con clases teóricas de alto nivel y prácticas en hoteles «que permiten a los jóvenes integrarse en un entorno laboral real desde el inicio», señala Dávila.

El consejero de Empleo y Juventud del Cabildo, Efraín Medina, destaca la cooperación de instituciones, empresas y centros formativos. El impulso a la FP Dual Alemana forma parte de una estrategia más amplia para reducir el desempleo juvenil. En abril se alcanzó el nivel más bajo en los últimos 16 años con 3.300 parados.