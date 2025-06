Rosa Dávila: «Nos saltamos la regla de gasto con toda la intención»

«Nos saltamos la regla de gasto con toda la intención porque mientras haya dinero lo vamos a invertir en la gente de Tenerife, sobre todo en las familias». Una vehemente Rosa Dávila, presidenta del Cabildo, zanjaba así el debate antes incluso de que empezara el pleno sobre el ajuste presupuestario obligatorio tras superar la Corporación insular el límite del techo de gasto en 117 millones de euros. Esto obligó a elaborar un Plan Económico Financiero que se tomó en consideración hoy y cuya aprobación inicial está prevista para la sesión plenaria del día 27.

Vehemente

La presidenta no habló en el pleno, pero se despachó a gusto antes al admitir esa medida como muestra de que «no dejaremos en la caja de los bancos ni un euro que pueda contribuir a mejorar la vida de los tinerfeños». Porque la institución muestra su «estabilidad financiera tanto en deuda como en déficit». El ajuste se plantea para este año y 2026, tras gastar esos 117 millones «en inversiones necesarias para la Isla a la hora de generar empleo y economía». Algo que la oposición socialista tacha de incumplimiento «preocupante».

Gobierno central

Dávila recordó que «el Cabildo de Gran Canaria también se saltó la regla de gasto. También repartió para el Gobierno central, que «no tiene presupuesto y que no dio indicaciones respecto a la estabilidad y al uso de los remanentes de tesorería». Y desde donde tampoco se dejan «claras» las reglas de gasto. Valoró que «mientras yo sea presidenta, vamos a tener ejecuciones de presupuesto muy altas». Subrayó de nuevo con fuerza: «El dinero del Cabildo se va a quedar en Tenerife, no va a ir a financiar Cataluña ni defensa». Por contra, «se va a quedar en las inversiones estratégicas en materia de agua, de medio ambiente, de infraestructuras, de carreteras y sobre todo en las destinadas a las familias».

Deuda

Ya en el pleno, el director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías defendió la tesis del gobierno. Recalcó que «solo hemos llevado 33 millones a deuda porque el gobierno anterior (PSOE-Cs, 2029-2023) dejó 210 sin gastar en remanente de tesorería». Insistió en la idea de que el Plan Económico Financiero es «una mera formalidad» porque el Cabildo de Tenerife «cumple con todo» y que obedece a cuestiones coyunturales y no estructurales. Indicó que es «buen pagador» y cumple con los principios de estabilidad presupuestaria (33 millones), pago medio a proveedores (10,50 días) y endeudamiento (16,18% frente al 110% que permite el Estado).

Solidez y dudas

Pérez Frías planteó la solidez de la Corporación mientras al PSOE, en la voz del consejero Nauzet Gugliotta, le preocupa la falta de planificación para usar el remanente de tesorería, circunstancia que explica la preceptiva «tutela» de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias. Eso a pesar de que «las reglas fiscales vuelven a estar vigentes desde el 1 de enero de 2024». Insistió en que «se toman medidas correctivas por no hacer uso de las preventivas». E incidió en que un plan económico financiero «no es un mero trámite». Concluyó:«Nos preocupa el futuro y vamos a estar muy vigilantes», ya que podían haber «movido partidas» en el presupuesto y no «tirar» del remanente.

Previsión

Pérez Frías anunció la previsión de que el plan entre en vigor a finales del julio una vez lo certifique el Ministerio de Hacienda. El director de Hacienda recordó que el año 2023 se cerró con un remanente de tesorería de 217 millones frente a los 101 de 2024. Parte del dinero se utilizó para financiar la desalación y depuración de aguas (más de 80 millones a través de Balten y el convenio con Acuaes); la compra de nuevas guaguas debido al incremento de pasajeros tras la gratuidad (más de 34 millones); un plan de empleo de 10 millones; siete millones para la construcción de vivienda o la compra de los cuarteles del Cristo para darle en el futuro un uso sociosanitario.

Ahorro

«Lo que no vamos a hacer es tener un ahorro de más de 200 millones por inejecución presupuestaria y es más grave porque encima el anterior gobierno no tenía reglas fiscales, no había cortapisas para invertir», destacó Pérez Frías. Apuntó que este año no será necesario adoptar medidas extraordinarias pues la regla de gasto se cumplirá con la propia ejecución del presupuesto. Se dedicarán los 34 millones de superávit a cubrir parte de la deuda con Acuaes. En 2026 habrá otra partida de 23 millones con idéntico destino hasta alcanzar los 57 en dos años.

Retirado

Ayer había en principio dos plenos extraordinarios, pero el Grupo Socialista, convocante, retiró el de la ecotasa turística. Lo había solicitado el pasado 6 de mayo y entiende que «tras el último pleno del 29 de mayo, donde quedó clara la posición del Cabildo de Tenerife y de su presidenta, no hay razones para reproducir el mismo debate». Se dio cuenta, por último, de la renuncia del expresidente, Pedro Martín, y de su sustitución por el número 19 en la lista a las elecciones del 28M de 2023, Daniel Pérez Díaz, de la Agrupación de Arico.