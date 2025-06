El Cabildo de Tenerife, obligado a ajustar su economía por exceso de gasto

El Plan Económico Financiero corrige el presupuesto 2025-2026 del Cabildo de Tenerife tras superar el límite de gasto definido por ley, lo cual critica el Grupo Socialista en la oposición. “Lo permite la ley” y “las inversiones eran más que necesarias”. Son las dos premisas que mueven al grupo de gobierno insular a la hora de elaborar el documento. Una sesión plenaria con carácter extraordinario tendrá lugar mañana (12:00 horas, Salón de Plenos) para dar cuenta de los detalles del documento. El PSOE recuerda que "lo veníamos advirtiendo y preguntando a lo largo de todo el año pasado, ante la recuperación de las reglas fiscales".

Techo de gasto

Es conveniente aclarar qué es la regla o techo de gasto. Se trata de un Instrumento de disciplina presupuestaria que busca garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Para ello establece un límite al crecimiento del gasto no financiero de las administraciones, evitando que exceda la capacidad de financiarlo con ingresos estables. Este es el motivo de la elaboración obligatoria del documento que corre a cargo del director insular de Hacienda Juan Caros Pérez Frías.

Obras

La Corporación insular invirtió en 2024 117 millones de euros en obras para depurar las aguas, la adquisición de nuevas guaguas, los trabajos de restauración del gran incendio de 2023 y las iniciativas de vivienda. El Plan Económico Financiero pretender “dar continuidad a esas políticas”. La presidenta insular, Rosa Dávila, que fuera directora de Hacienda en el Gobierno de Canarias, explica que la gestión fiscal de las administraciones públicas se rige por dos grandes principios: la estabilidad presupuestaria, que garantiza que el gasto no comprometa la sostenibilidad de las finanzas en el medio y largo plazo; y la regla de gasto, que impone una tasa de crecimiento máximo del gasto computable, con independencia de que existan recursos disponibles.

Cumplimiento

“El Cabildo de Tenerife cumple con holgura el principio de estabilidad presupuestaria, con un balance fiscal saneado y una situación financiera solvente. En 2024 ha superado de forma responsable la regla de gasto”, subraya Dávila. En ese sentido, el Cabildo cumple con los parámetros del pago medio a proveedores (10,50 días), la estabilidad presupuestaria (33 millones de euros) y el endeudamiento (16,18 % frente al 110 % que permite el Estado).

Gestión

Rosa Dávila es contundente a la hora de defender su gestión al frente del Cabildo: “Hemos actuado con responsabilidad institucional y ambición política, invirtiendo en lo urgente y lo importante: vivienda, agua, transporte y recuperación ambiental. Y lo hemos hecho sin comprometer la salud financiera del Cabildo, utilizando sus ahorros y dentro del marco legal permitido". Argumenta: "La ciudadanía de Tenerife no entendería que, existiendo recursos, no se usaran para mejorar su calidad de vida". Dávila concluye: “El Cabildo ha priorizado lo verdaderamente importante: afrontar inversiones que no podían seguir esperando tras años de baja ejecución presupuestaria y un frenazo administrativo que tenía a la isla paralizada".

Previsto

Por su parte, el director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías señala que la decisión de incumplir la regla de gasto se adapta a lo previsto por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que permite hacerlo siempre que se apruebe un Plan Económico-Financiero. “Este plan es perfectamente asumible por el Cabildo, que tiene unas cuentas totalmente saneadas”, apunta. En ese sentido, señala que el Estado aún no ha traspuesto la nueva normativa europea sobre gobernanza fiscal, que permite una aplicación más flexible y realista de la regla de gasto, ya en vigor en la Unión Europea. Esta "inacción" obliga a las administraciones "responsables", como el Cabildo, a asumir decisiones que, en otras condiciones legales, serían perfectamente ordinarias. Un dato: de los 101 millones de euros de remanente de este año, solo se destinarán unos 33 para amortizar deuda, mientras que los otros 67 podrían inyectarse a las inversiones y proyectos estratégicos para la Isla.

Reglas fiscales

"A partir del 1 de enero de 2024 se recuperó la aplicación de las reglas fiscales" apunta el portavoz del PSOE, Aarón Afonso, quien recuerda que "lo veníamos advirtiendo y preguntando a lo largo de todo el año pasado". Valora que "aun siendo consciente de ello, el Cabildo de Tenerife, incumplió unos de los parámetros fijados por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, la regla de gasto". En concreto, detalla, "superando en casi un 15% el límite del gasto que podía efectuar en el ejercicio 2024". La principal causa del incumplimiento, recalca, "fue el uso excesivo del Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG), lo cual se considera "imprudente", porque se trataba de un "recurso extraordinario y no estructural", ante el que no se aplicaron "límites adicionales para contener su impacto negativo".

Desfase

Este "desfase financiero", atendiendo a lo regulado en la ley orgánica, obliga a la presentación y aprobación por parte del Cabildo de un Plan Económico Financiero (PEF), comúnmente conocido como plan de ajuste, con el objetivo de reequilibrar las cuentas durante este año, 2025, y el próximo, 2026.

"Grave"

El portavoz del PSOE entiende que resulta "especialmente grave" que, durante la ejecución presupuestaria del ejercicio 2024, la plataforma Autoriza del Ministerio de Hacienda "fuera advirtiendo en la ejecución trimestral" sobre el riesgo de incumplimiento de la regla de gasto y, sin embargo, a pesar de estas alertas, "el Cabildo de Tenerife continuara con la autorización y ejecución de gasto financiado con remanente de Tesorería sin adoptar medidas correctoras suficientes.

Prudencia fiscal

Para Afonso "esta actuación pone en cuestión la prudencia y la responsabilidad fiscal en la toma de decisiones presupuestarias por los actuales responsables políticos del Cabildo de Tenerife". Cabe reseñar que las reglas fiscales están en plena aplicación y la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria no va a aplicarse por la coyuntura política al no aprobarse los Presupuestos Generales del Estado.