¿Cómo actuar contra la violencia de género en un bar de copas? Tenerife impulsa un protocolo de actuación

'Por un ocio libre de violencias sexuales'. Es el lema con distinto soporte gráfico y en varios idiomas del protocolo que impulsa para sensibilizar a la sociedad de la Isla la alianza que forma el Cabildo de Tenerife con tres ayuntamientos (Puerto de la Cruz, Arona y Adeje) y nueve de los principales establecimientos de actividad festiva nocturna en la Isla (bares de copas en definitiva). El primer objetivo es formar al personal en la posible detección de la lacra durante la jornada y luego ayudar a la víctima en una doble vía: arroparla y protegerla, primero, para luego facilitarle el proceso de la denuncia.

Violencias

El Salón Noble del Palacio Insular acoge la presentación del protocolo cuya sentido literal es "la prevención de las violencias sexuales en locales de ocio nocturno privados de Tenerife. Una herramienta nueva que permite al empresariado del sector poder detectar cualquier tipo de violencia de género y actuar en consecuencia. Junto al Cabildo, el protocolo ha sido suscrito por los tres ayuntamientos mencionados y las entidades Blanco Bar Tenerife SL, City 2007 SL, Magnum Pub, Pez Gordo Iriarte SL, The Roof Bar, Babylon Disco Gay Pub, Monkey Beach Club, Restensur, SL y Discoteca Achaman. Algunos de los negocios más importantes del sector.

Compromiso

La presidenta insular, Rosa Dávila, agradece a los copartícipes "que hayan querido iniciar esta iniciativa junto al Cabildo en el camino hacia una sociedad más libre". Añade Dávila que "buscamos el compromiso de toda la sociedad tinerfeña por una Isla sin violencia sexual”. La presidenta concluye: "El protocolo tiene el propósito de garantizar que todas las personas y especialmente las mujeres, puedan disfrutar del ocio nocturno en igualdad, respeto y libertad y sin miedo”.

Pautas

La directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León, reitera su agradecimiento a todas las personas y entidades que han participado en la elaboración del protocolo y explica que el documento “proporciona a los locales un conjunto de pautas claras sobre cómo actuar ante situaciones de violencia sexual, mientras que las entidades locales integradas se encargarán de capacitar al personal en la identificación de casos de acoso y agresión sexual". Recalca la importancia de formar a los empleados en esta materia para luchar contra el acoso sexual. Resulta tan fundamental que el protocolo no arrancará hasta que no culmine ese periodo de didáctica y pedagogía con los trabajadores. León -y su pequeña Abril, ya que está embarazada de siete meses - anuncia que dos ayuntamientos más, Güímar y Santa Cruz.

Acciones

Entre las acciones incluidas dentro de este plan está la entrega de una guía de recursos de atención especializada en violencia de género y sexual para que el personal de los locales pueda distribuirla a las mujeres que lo necesiten. Además, el protocolo prevé una campaña de sensibilización en colaboración con el sector del ocio nocturno para concienciar a la población sobre la violencia sexual contra las mujeres y promover su prevención. Asimismo, fomenta la colaboración entre la dirección de los locales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los ayuntamientos y los servicios especializados en violencia de género, con el fin de garantizar entornos seguros y libres de violencia para las mujeres. Además, se implementará una herramienta de evaluación para medir la efectividad de las acciones establecidas en el protocolo.

Aplicación

Este protocolo será de aplicación en los locales de ocio nocturno privado que se adhieran de manera voluntaria al mismo de acuerdo con la legislación vigente autonómica (Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos, art.41) y, por tanto, en los siguientes establecimientos: café teatro y café concierto, salas de conciertos, discotecas, salas de baile y salas de fiesta, discotecas de juventud, establecimientos turísticos de restauración, salones recreativos, salas y casinos de bingo. Asimismo, la aplicación de este protocolo se ejecutará solo en los casos de presuntos agresores sexuales masculinos, entendiendo como víctimas de la violencia sexual, específicamente de acoso sexual y agresión sexual, a las mujeres en toda su diversidad.

Participantes

En la elaboración del protocolo han participado los ayuntamientos de Puerto de la Cruz, Adeje y Arona, además de la UOVG-IASS (Unidad Orgánica de Violencia de Género-Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria) y Servicio de Igualdad, Prevención de la violencia de género y diversidad del Cabildo de Tenerife, y han cooperado diversas empresas del sector.

Ejemplo

Tomás Darius tiene su local de ambiente gay, Babylon, en Las Verónicas, punto neurálgico de la turística playa de Las Américas en el municipio de Arona. Explica que "aunque sea de ambiente, también entra todo aquel que quiera, la puerta no está cerrada para nadie". Valora que "ha habido algún incidente, pero sin más gravedad". Insiste en que "no estamos para hacer una intervención o algo de este tipo, pero mantenemos reuniones con los ayuntamientos". Valora que "se han eliminado riesgos como los puntos negros porque hay más luz". Aclara que "tenemos 12 trabajadores, más gente que hace el show. Creo que podríamos ayudar en el control de esas posibles situaciones". Insiste en que "no solo puede ocurrir con las clientes, sino también con el personal propio del local, camareras o artistas que se pueden ver implicados". Valora la idea del protocolo como "muy positiva".

Interesante

Alejandro Ojeda de Magnum Pub, ubicado en el Puerto de la Cruz, considera que "es una propuesta más que interesante porque este tipo de situaciones se dan a veces en los locales". Añade que "a veces normalizamos estas actitudes y comportamientos inadecuados en la sociedad". Insiste en que "por suerte, no se ven con asiduidad, pero sí de vez en cuando". Por eso entiende que "está bien que los trabajadores se formen para saber cómo actuar". Lo considera "un recurso bastante importante también para los empresarios". Aunque el protocolo está por definir, Alejandra tiene claro que "lo primero será acercarnos a la supuesta víctima, hablar con ella y después llamar a la policía o ver si se puede solucionar de la manera más amigable solucionarlo".

Municipal

José Antonio López Delgado es el concejal delegado de Igualdad y Diversidad en el Ayuntamiento de Adeje, un municipio con un peso importante en el ocio nocturno de Tenerife que apoyó la iniciativa desde el primer momento y que incorpora al acuerdo a dos pesos pesados como Monkey Beach y Achamán. Subraya que "desde lo institucional afrontamos la iniciativa de este protocolo con mucha responsabilidad". Incide en que "la igualdad está en el centro de las políticas municipales que desarrollamos y es fundamental la creación de espacios seguros". Ratifica "la colaboración con las empresas y en todos los ámbitos para que esos espacios seguros sean una realidad". Concluye: "Es una prioridad que la gente, las personas, las mujeres puedan sentirse seguras y seguros allí donde vayan y puedan recibir ayuda en cualquier momento que la necesiten". Concluye: "En este momento contactando con otras empresas para sumarlas a la iniciativa".