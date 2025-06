Pedro Martín: “Rosa Dávila cambia de política como en la moda: según la temporada”

Pedro Martín Domínguez (Guía de Isora, 1965) sorprendía la semana al anunciar tras un pleno su marcha del Cabildo de Tenerife. Presidente en el mandato anterior (2019-2023) y jefe de la oposición socialista en el actual. Hace balance de estos seis años en la Corporación insular.

¿Por qué deja ahora el Cabildo de Tenerife, a mitad de mandato?

Creo que se han ido cubriendo etapas. Tenemos una nueva secretaria general, Tamara Raya, y no creo en las bicefalias. Es ella quien debe liderar ahora el discurso insular del partido. Además, el Senado me exige presencia semanal en Madrid, lo que hace incompatible para mí ejercer una oposición contundente en la Isla.

¿Qué balance hace de sus seis años en la institución, cuatro como presidente y dos en la oposición?

Fue un periodo muy duro, especialmente por la pandemia. Gobernamos sin mayoría, pero con estabilidad. Se lograron acuerdos clave, como el plan de infraestructuras para las carreteras de Tenerife que ahora Rosa Dávila ha paralizado. Pusimos orden en más de 60 empresas del Cabildo, impulsamos el transporte público y solucionamos problemas laborales internos. También se firmó un acuerdo histórico de más de 200 millones de euros para tratar aguas residuales. Y en lo sociosanitario se avanzó mucho. No fue fácil, pero se trabajó con intensidad.

¿Cree que muchas de las medidas actuales del Cabildo son continuidad de su mandato?

Claro. Las guaguas que presenta ahora Rosa Dávila las contratamos nosotros. Muchas infraestructuras estaban iniciadas: carreteras, movilidad, polígonos industriales... Es infantil negar lo hecho por otros. Yo impulsé proyectos heredados de Coalición Canaria como el cable submarino o la pasarela del Padre Anchieta. Lo patético es apropiarse de todo y repetir que lo anterior fue “nada, nada, nada”. Esa estrategia populista de Dávila es lo que critico.

Usted dice que la presidenta cambia de política como quien cambia de ropa según la moda. ¿A qué se refiere?

A que su discurso es volátil. Un día es ecologista, otro populista anticarreteras. Se inventa cifras como que 9 de cada 10 empleos en Canarias se crean en Tenerife. Nadie le pregunta de dónde saca esos datos. Es puro marquetin político sin sustancia.

¿Usted habría estado a favor de la manifestación en el Teide?

No. Creo que el Parque Nacional no es el lugar más adecuado. Pero más que imponer, habría que haber dialogado con los colectivos. El problema no es el lugar de la protesta, sino el malestar social. Y eso es lo que debería abordar la presidenta, en vez de montar un show sobre la ubicación de una manifestación.

¿Se ha sentido traicionado?

No. La política, como la vida, es cambio permanente. Yo he tenido la suerte de no tener que quitar a nadie del medio para estar donde he estado. He ganado elecciones y eso me ha dado libertad. Lo importante es apoyar desde donde uno sea más útil.

En su despedida recibió muchos halagos. ¿Sinceros o con la boca chica?

No soy un político frentista. Nunca he insultado a mis adversarios ni me gusta el enfrentamiento por el desgaste. Por eso facilitamos la transición a Rosa Dávila. No quería repetir el lamentable espectáculo que vi cuando me hicieron la moción de censura.

¿Ha faltado lenguaje institucional en estos dos años?

No es que haya faltado, es que no ha existido. La presidenta no interviene ni siquiera en los plenos de presupuestos. Solo habla cuando no tiene más remedio. Eso rebaja la política y desorienta a la ciudadanía. Se necesita más respeto institucional.

¿Cuál considera que es su legado como presidente del Cabildo?

Prefiero que lo digan otros. Pero creo que hicimos un esfuerzo ejemplar en momentos muy duros. Creamos servicios que no existían, como apoyo a mujeres prostituidas durante la pandemia, o a víctimas de violencia machista. Se ayudó a empresas florales, colectivos sociales, se reformó el empleo público... Todo eso sin manual de instrucciones y con un presupuesto que hubo que rehacer sobre la marcha.

Usted prometió “limpiar el Cabildo”. ¿Qué quedó de esa promesa?

Reducimos empresas públicas, resolvimos desigualdades salariales, regularizamos situaciones anómalas en entidades como el ITER: obras sin licencia, conexiones ilegales, una perrera en instalaciones científicas... También se acabó con el despilfarro: medio millón de euros en copas en los casinos, por ejemplo. No quise tolerar una gestión tipo cortijo.

¿Cree que el PSOE podrá volver a gobernar en el Cabildo de Tenerife?

Ojalá rompamos con esa “normalidad” en la que Coalición Canaria siempre acaba en el poder, aunque pierda. No cuestiono la legitimidad de Rosa Dávila, pero sí la perversión del sistema. El PSOE debe tener capacidad de pactar a izquierda y derecha. Yo estuve abierto al PP, pero no quisieron ni sentarse. Hoy son un socio menor de Coalición Canaria.

¿Le preocupa el auge de la ultraderecha?

Mucho. Porque detrás del populismo hay un ataque a la convivencia y a los valores democráticos. Coalición Canaria le da alas a Vox: les aprueban todo, y Vox actúa como su muletilla en el Cabildo. Es un juego peligroso, como ya se ha visto en Estados Unidos. Entran democráticamente, pero erosionan la democracia desde dentro. Y partidos como CC les siguen el juego.

¿Se presentará de nuevo a la alcaldía de Guía de Isora?

No. Mi apoyo es para Josefa Mesa. Me duele la situación actual del municipio: conflictos internos, dinero que se devuelve por no ejecutarse y parálisis total. Solo hay fiestas. Apoyaré a Josefa para recuperar el respeto institucional y la senda del desarrollo que tanto nos costó construir.