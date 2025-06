La manifestación en el Parque Nacional del Teide divide a ecologistas y al Cabildo: "Salvar la naturaleza machacando la naturaleza no es de recibo"

Sábado 7 de junio, 08:00 horas, zona de los Roques de García en el Parque Nacional del Teide. El día D y la hora H de la concentración de protesta convocada por la Plataforma Canarias tiene un límite contra el modelo de desarrollo económico. Se mantiene, pese al rechazo del Cabildo de Tenerife que hizo público hace una semana su presidenta, Rosa Dávila y de un informe negativo de los propios técnicos del principal espacio natural protegido de la Isla y de Canarias.

La Subdelegación del Gobierno ratificó la autorización, una decisión que la Corporación insular «acata pero no comparte», según afirma la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez. Todo ello después de que el ente gubernativo estatal desestimara la opción propuesta de trasladar la protesta a la cercana zona de El Portillo de la Villa, ubicada dentro del Parque Natural de la Corona Forestal.

Manifestación del 18M en Tenerife de 'Canarias tiene un límite' / Arturo Jiménez

Alternativa

Fuentes del Cabildo explican que esta localización alternativa, próxima al lugar inicialmente previsto, presenta mejores condiciones logísticas y no interfiere con el tráfico principal. Inciden en que «la convocatoria incluye cortar parcialmente durante seis horas la carretera TF-21, que es fundamental para el funcionamiento diario del Parque Nacional».

La propuesta, añaden, «buscaba permitir el desarrollo de la concentración en condiciones que no comprometieran la seguridad ni la organización del propio Parque». En este sentido, su director, Manuel Durbán emitió un informe negativo en el que detalla que este tipo de actos requiere una tramitación específica». Recalcan que «el Teide no es solo un espacio protegido sino un símbolo para esta Isla, para todos los tinerfeños, además de que los parques nacionales constituyen la máxima figura de protección ambiental en España».

Acatar

«Evidentemente no compartimos la decisión de la Subdelegación del Gobierno, aunque la acatamos» subraya Blanca Pérez. Considera que «no es de recibo que se autorice esta manifestación después de los informes del propio parque, no son de esta consejera ni de la presidenta del Cabildo sino de los técnicos quienes concluyen que no se debe llevar a cabo». Recuerda la consejera la alternativa de El Portillo, fuera del Parque Nacional, «pero no se atendió a esa alegación».

En cualquier caso, añade, «nos parece tan incoherente por parte de la Subdelegación como de las organizaciones ecologistas». Lo argumenta:«Creo que manifestarse por salvar la naturaleza machacando la naturaleza no es de recibo». Entiende Blanca Pérez que «el Parque Nacional del Teide es una insignia de esta Isla que no merece convertirse en un arma ideológica y político». Subraya:«Creo que hay otros sitios donde manifestarse sobre las reivindicaciones que se quieran plantear».

Símbolo

Valora Pérez que «el Parque Nacional del Teide es un símbolo, pero no solo eso, sino el espacio natural de nivel más elevado desde el punto de vista ecológico y creo que no es de recibo que se den estas situaciones». Recuerda la consejera que «más todavía sí se tiene en cuenta que desde el Cabildo de Tenerife se han estado haciendo esfuerzos importantísimos por regular los accesos al Teide y estamos trabajando en un plan de movilidad que los controle».

Ecotasas

La también consejera de Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias apunta que «las ecotasas que vamos a implantar en el parque van a suponer un antes y un después para su funcionamiento. Ya lo es el acceso al Pico para superar la masificación absoluta de los últimos años que desde este Cabildo se ha controlado con medidas».

Rosa Dávila, presidenta del Cabildo, con dos defensores del Teide, Wolfredo Wildpret e Isidoro Sánchez. / E.D.

Tajante

Rosa Dávila fue tajante hace unos días al rechazar la iniciativa. Aseguró que el Teide «no es un decorado para batallas ideológicas, ni un parque temático, ni un manifestódromo, sino un santuario natural a respetar y proteger». Recalcó que «manifestarse por la naturaleza poniendo al límite a la propia naturaleza es una contradicción inaceptable». Ahondó en que «una concentración en el corazón del Parque Nacional no es un gesto de amor a la tierra, es una imprudencia». Concluyó:«Esta convocatoria es un grave error que desacredita a quienes la promueven y pone en riesgo un espacio natural de altísimo valor ecológico.

Silenciosa

Fuentes de la Subdelegación defendieron la imposibilidad de prohibir la concentración. Mientras, los colectivos convocantes aclaran que la protesta consistirá en cruzar la TF-21 desde La Ruleta hasta el Parador, en un recorrido de ida y vuelta durante una acción «respetuosa y consciente» con el entorno. Se pedirá a los visitantes que respeten los valores del parque, que no se aparque fuera de los estacionamientos oficiales ni se circule al margen de los senderos La marcha será silenciosa sobre asfalto o acera, sin uso de megafonía ni gritos o consignas ni pancartas fijadas al suelo.