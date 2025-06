Ana Rosa Mena (PSOE) renuncia a la Alcaldía de Tegueste y abre paso a Norberto Padilla (CC)

La hasta ahora alcaldesa de Tegueste, Ana Rosa Mena (PSOE), formalizó este lunes su renuncia al bastón de mando en un pleno extraordinario celebrado a las 9:00 horas, con lo que da cumplimiento al pacto time sharing alcanzado con Coalición Canaria (CC) tras los comicios locales de mayo de 2023. En virtud de ese acuerdo, el nacionalista Norberto Padilla tomará posesión el viernes a las 18:00 en otra sesión plenaria, lo que le permitirá dirigir el municipio durante los dos años que restan de mandato.

"No sé cómo expresar el sentimiento, pero ustedes saben que lo tengo", comenzó Mena su intervención. La socialista había invitado antes a los portavoces de la oposición a tomar la palabra, si bien estos optaron por no hacerlo. "Estamos todos encantados de que haya llegado este momento y de continuar con el mandato los dos años que quedan", prosiguió la ya exalcaldesa, y celebró que no hayan existido "grandes problemas". También agradeció el trabajo realizado por el equipo de gobierno.

"Micrófono y asiento"

Ana Rosa Mena le cedió “el micrófono y el asiento” a Norberto Padilla. "Hemos estado aquí no solo para afrontar juntos problemas, sino principalmente para dar soluciones", manifestó en sus primeras palabras, y se congratuló de que la alternancia se esté realizando "en buena sintonía". “Hay un cambio, pero es un punto y seguido”, sostuvo.

Abrazo entre Ana Rosa Mena y Norberto Padilla. / María Pisaca

Apenas siete minutos se prolongó una sesión que Mena había calificado desde el inicio de “extraña”. Se refería a sus sentimientos, pero el pleno también fue anómalo en el desarrollo. Solo contaba en su orden del día con ese punto de la toma de conocimiento de la renuncia y tuvo un aire de trámite. Tampoco había representantes vecinales o de las formaciones políticas. Lo más parecido a público eran un agente de la Policía Local y una mínima presencia de medios de comunicación.

Agasajo a Mena

La portavoz del PSOE, Érika Hernández, abandonó por un instante el salón de plenos y regresó con un ramo de flores "de parte de toda la corporación". La hasta ahora regidora local y su sucesor se dieron un abrazo. Otros concejales también se acercaron a agasajarla. Y siguió la vida diaria en el Ayuntamiento teguestero: Norberto Padilla salió hacia una reunión telemática que tenía a medias, de la misma manera que el resto de ediles retornó a sus quehaceres.

“Lo único que cambia es la Alcaldía”, había afirmado días atrás el líder nacionalista, quien recalcó que se mantendrán tanto la estructura del gobierno municipal como el reparto de competencias entre las formaciones políticas. Uno de los pocos ajustes que sí se llevará a cabo será el traspaso del área de Urbanismo, que pasará a ser asumida por Mena. Esta responsabilidad la ostentaba el también socialista Bernardo González. Norberto Padilla agregó este lunes que otra modificación se producirá en la Portavocía del grupo de CC, que hasta ahora venía desempeñando él y que en adelante asumirá su compañero Javier Galván.

Gobierno compartido

Esta fórmula de gobierno compartido o ‘time sharing’ no es nueva en Tenerife. Ya se utilizó tras los comicios de 2019 en municipios como Güímar o Tacoronte, si bien en ese último caso la falta de cumplimiento del acuerdo acabó frustrando la alternancia pactada. Tras las elecciones de 2023, y además de en Tegueste, esta vía se empleó en otros tres consistorios canarios, como son Teror, La Aldea y Santa Brígida, todos ellos en Gran Canaria.

Una de la particularidades del caso teguestero es que en las elecciones de mayo de 2023 el PSOE ganó por un estrecho margen de un solo voto (1.873 frente a 1.872), y ambas formaciones empataron a seis ediles. La aritmética del pleno y la complejidad del mapa político local, con hasta cinco partidos representados, obligaron a unas negociaciones que culminaron con este acuerdo de alternancia.