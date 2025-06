El resurgir de un hotel histórico

Les animo a cerrar hoy los ojos e imaginar lo que ocurría un 22 de diciembre de 1890. Ese día se inauguró el Taoro Grand Hotel. Bajo enormes arañas de cristal que iluminaban los salones de baile y el gran comedor, elegantes caballeros europeos, junto a sus esposas ataviadas con las mejores galas, disfrutaban del lujo que suponía alojarse en el primer gran hotel del territorio español. La mayoría de ellos eran visitantes de alto poder adquisitivo que viajaban hasta la isla bien por problemas de salud, bien por el eco de aquellos ilustres viajeros que describían a su regreso las maravillas de un lugar especial con un clima y paisaje envidiables.

El lugar elegido paras la construcción de nuestro particular Titanic fue el denominado originariamente monte Miseria, que abarca unos cien mil metros cuadrados de extensión en una colina de lava que conforma lo que hoy conocemos como Parque Taoro. Un entorno que se erige desde entonces con la reminiscencia del legado británico que a finales del siglo XIX decidió elegir este lugar como refugio.

Tanto la arquitectura de edificaciones emblemáticas que aún se conservan –como es la iglesia anglicana o el trazado del Camino de la Sortija donde la colonia británica realizaba carreras a caballo– nos trasladan a esa etapa de esplendor que llevó a la Sociedad Taoro, Compañía de Construcción y Explotación de Hoteles y Villas del Valle de La Orotava, a construir allí esta gran edificación con las comodidades de los hoteles de lujo de Europa. La citada entidad estaba conformada por un grupo importante de miembros de la burguesía tinerfeña junto a un reducido pero acaudalado número de inversores extranjeros.

La concepción del edificio surge de la necesidad de contar en el Puerto de la Cruz con un lugar que cubriera la alta demanda existente en la época para acoger a turistas aquejados de enfermedades sobre todo pulmonares puesto que el primer sanatorio de Canarias, que era The Orotava Grand Hotel (Hotel Martiánez), no era suficiente. Hay que tener en cuenta que en el siglo XIX muchos enfermos, especialmente británicos de clase alta, viajaban a Canarias atraídos por las propiedades curativas del nuestro clima sobre todo para enfermedades respiratorias o reumáticas.

Imagen antigua del Hotel Taoro de Puerto de la Cruz. | E. D.

El arquitecto designado para esta obra fue el francés Adoph Coquet, encargado también del diseño del mausoleo de los jardines del Marquesado de la Quinta Roja en La Orotava. Las obras comenzaron en 1888 y en diciembre de 1890 se inauguró el pabellón central, para continuar hasta el año 1893 con la construcción de las dos alas en sus extremos conformando la forma de u que define todo el edificio con un jardín central orientado hacia el sur. Contaba en aquel entonces con 217 habitaciones, comedor para cien comensales, un gran salón, amplio vestíbulo, biblioteca y sala de billar. Era un lugar exclusivo y único donde lo más granado de la sociedad tinerfeña podía también disfrutar, junto al visitante, del lujo europeo sin tener que salir de la isla.

Sin embargo, el hotel nunca fue rentable y las aspiraciones de los primeros promotores chocaron con el gran iceberg que supuso una inversión de tal envergadura que acabó duplicando el presupuesto inicial. A ello se sumaron los cambios en el contexto europeo, con importantes avances en la medicina, que ya no demandaban estos destinos de salud. A pesar de los intentos de la compañía por añadir comodidades al hotel con la instalación de la primera cancha de tenis de Canarias o el primer campo de golf, la iniciativa hotelera comenzó a hacer aguas, sumiendo a la empresa en un endeudamiento cada vez mayor que acabó volviéndose inasumible.

Para paliar esta situación, en 1901 los socios llegan a un acuerdo de arrendamiento con la compañía alemana Kurhaus Betriebs Gesellschaft, que cambia el nombre del establecimiento por el de Grand Hotel Humboldt-Kurhaus. En 1931 el escenario económico no mejora y tras varias batallas judiciales por el incumplimiento de las condiciones iniciales se rompe el contrato con los alemanes. La instalación pasa entonces a manos Khristian H. Trenkel –quien ya explotaba otras instalaciones turísticas, como el hotel Martiánez, el Aguere en La Laguna o el Quisisana en Santa Cruz– y siete años después se hace cargo del mismo Gustavo Wildpret Duque, hijo del antiguo encargado del Jardín Botánico de la ciudad.

En esos años, el hotel recibía lo más granado de la sociedad europea. Entre sus huéspedes destacaron los duques de Kent, el duque Nicolás de Rusia, los reyes de Bélgica o el rey Alfonso XIII, sin olvidar otras personalidades del ámbito de la político o la cultura como fue el caso de Dulce María Loynaz o Agatha Christie, que pasó unos días en el Puerto de la Cruz en 1927 junto a su hija Rosalind y su secretaria Carlo. Dos años más tarde, ocurre un hecho que empeorará la situación. La noche del ocho al nueve de mayo de 1929 se declara, en las cocinas del hotel, un incendio que causó importantes daños en el edificio. La prensa de la época se hacía eco del inicio de los trabajos y en 1932 el diario La Prensa anunciaba con satisfacción la decisión de la Comunidad de propietarios del hotel de “estudiar los planos y proyectos para la inmediata reconstrucción del cuerpo central y pabellón de la izquierda, destruidos en el incendio”.

Pero los intentos de Wildpret por recuperar el antiguo esplendor de este emblemático edificio se toparon con el estancamiento y retroceso de la actividad portuaria como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y, a continuación, el comienzo de la Guerra Civil española. Fue en ese momento cuando Enrique Talg Schulz se hace cargo del hotel, que a pesar de todo continúa siendo punto de encuentro para la élite insular.

Como anécdota, su nieto Enrique cuenta cómo su abuelo pasó verdaderas dificultades para mantenerlo a flote en un momento tan complejo. Cuando finalmente decidió rescindir el contrato, los propietarios del Taoro pagaron su indemnización con unos terrenos aledaños y la cubertería del hotel con las iniciales HT. A partir de ahí, con ese trozo de tierra y unas iniciales en tenedores, cuchillos y cucharas que sirvieron para dar nombre a su nueva instalación, comenzó la historia de otro de los lugares representativos del Puerto de la Cruz, el Hotel Tigaiga.

En 1945, culminada la Gran Guerra en Europa, el Mando Económico de Canarias adquiere el 70 por ciento de las acciones del edificio y, al no encontrar comprador, acaba cediendo su parte al Cabildo de Tenerife. Cinco años más tarde, la Corporación insular otorga la concesión en forma de arrendamiento del inmueble a Hoteles Unidos (Husa) hasta finales de 1976. El contrato finalmente se rescinde en 1975 y el Cabildo, en 1979, realiza una reconversión del uso del edificio para permitir su utilización como casino de juegos hasta que en 2006 la sala de juegos se traslada al Lago Martiánez.

Con la llegada de Carlos Alonso a la presidencia del Cabildo es cuando realmente se reactiva la búsqueda de soluciones para reflotar este buque insignia del turismo en España. Encontrar inversores interesados en la explotación del gran dinosaurio no fue tarea fácil. Tras varios concursos que quedaron desiertos, el Cabildo no ceja en el empeño y decide mejorar sustancialmente las condiciones del pliego con una importante aportación de 15 millones que hizo mucho más atractiva la inversión. En mayo de 2019, se adjudica por fin a la empresa Tropical Turística Canaria (TTC) por un periodo de 60 años. El informe del comité de expertos encargado del análisis y evaluación de las propuestas valoró aspectos como la propuesta técnica y arquitectónica del anteproyecto de rehabilitación, la solución edificatoria y funcional, así como medidas de gestión sostenible.

El futuro Gran Hotel Taoro, operado ahora bajo la marca My Way Hotels&Resort, contará con 199 habitaciones y suites, dos restaurantes, uno de ellos bajo las directrices del chef Erlantz Gorostiza, y otro japonés liderado por el equipo del restaurante Kabuki del hotel Abama galardonado con una estrella Michelín, además de salas de exposiciones, una de ellas dedicada a Agatha Christie con una amplia colección de sus novelas, zona wellness y gimnasio. Las obras de arte que decorarán sus paredes son aún un secreto que no se puede desvelar, aunque su director general Gustavo Escobar, nos confirma que se trata de un pintor canario, además de contar también con la participación de Merkarte en una clara apuesta por ofrecer contenido canario a toda una infraestructura que ha supuesto una inversión de 50 millones de euros.

Esta gran apuesta incluye además la rehabilitación del Centro de Congresos que atraerá gran demanda al no contar el norte de Tenerife con ninguna infraestructura de estas dimensiones. Gustavo Escobar, con una amplia trayectoria en el sector hotelero, cuenta con el plus de ser portuense y por tanto conocer de primera mano el valor sentimental del Taoro para quienes vivimos en esta parte de la isla, más allá de su potencial como establecimiento de lujo. Como capitán elegido para llevar la nave a buen puerto, no se le escapa la enorme responsabilidad que supone extraer de las profundidades del olvido un referente en la historia del turismo de nuestro país y como tal devolverlo a la sociedad.

En este sentido, nos cuenta su interés por generar un impacto positivo en la localidad, tanto a través del apoyo a las actividades que se vienen desarrollando –como puede ser Mueca, Veranos del Taoro o el Festival Internacional Agatha Christie, que tendrá lugar el próximo mes de noviembre–, como en materia de empleo y desarrollo económico. En este punto, el director general del hotel destaca el resultado «positivo» de las jornadas de puertas abiertas organizadas recientemente en el Puerto de la Cruz para la selección de personal. «La respuesta a esta convocatoria fue todo un éxito, con una participación de más de 1.200 personas de las que elegiremos a unas 160 personas que conformará la plantilla del hotel», destaca Gustavo Escobar.

Las personas que finalmente formaran la tripulación del Gran Hotel Taoro, que previsiblemente abrirá sus puertas en los próximos meses, se embarcan en una apasionante travesía que pasará por dar a conocer al huésped la «auténtica isla de Tenerife»como ellos mismos lo definen a través de un concepto que han denominado X-plora y que consiste en acercar al visitante la esencia de esta isla. Una esencia que en el caso del Puerto de la Cruz pasa por esa relación afable que desde sus orígenes ha mantenido siempre con el turista, que aquí se siente como en casa, con costumbres que hasta hemos hecho nuestras, creando un intercambio cultural enriquecedor.

Pero el honor que supone para Puerto de la Cruz ser considerada la primera ciudad turística de España no nos garantiza el futuro ni nos hace merecedores de ningún privilegio. Al contrario, debería elevar nuestro nivel de autoexigencia para conservar el atractivo que atrajo a aquellos visitantes ilustres. Por tanto, creo que no debemos desaprovechar la onda expansiva de la excelencia que traerá la apertura del Taoro para mejorar todo su entorno y reconvertirlo en el destino de calidad que un día fue.

Concluyo el reportaje levantando la mirada y contemplando un día más la evolución de las obras. Les aseguro que desde casa la visión estos meses ha sido en algunos casos preocupante. Mis escasos, por no decir nulos, conocimientos en arquitectura me llevaron en ocasiones a temer por la estabilidad de lo que a simple vista parecía tan solo el esqueleto de lo que fue este magnífico edificio. Pero hoy por fin respiro tranquila porque lo veo de nuevo imponente, regio, majestuoso, esperando desde su atalaya la llegada de su definitiva oportunidad.