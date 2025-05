La tierna historia del gorrión adoptado por un bar de Tenerife: se llama Pinolere y le encanta el bizcochón

El bar restaurante Los Pinos de la rotonda del Hospital Universitario, famoso por sus pollos asados, ya tiene a su cliente favorito. No es el típico vecino fiel que deja buenas propinas, ni uno de los numerosos trabajadores del centro sanitario adictos al bocata de pata. Es una tierna historia de amor.

El cliente favorito de Los Pinos es un gorrión. Bautizado como Pinolere, no paga –cosa que no importa en lo más mínimo a los trabajadores–, le encanta el bizcochón con limón y recorre el local como si fuera uno más de la familia.

Amor por el gorrión

Le han cogido tanto cariño al pájaro que ya tiene hasta un reservado sobre la barra: un columpio, una bandeja con su porción de bizcochón, un cartel sujeto a un ramo de flores que pone «Bienvenido Pinolere» y un adorno metálico conformas de pájaro para que el gorrión se sienta como en casa.

Pinolere, en su rincón de la barra del bar restaurante Los Pinos de La Cuesta, en La Laguna. / Andrés Gutiérrez

Vanessa Díaz, una de las encargadas de Los Pinos, está entre las que más se esmera en mimar a Pinolere desde que empezó a visitar el bar restaurante hace un mes. «Primero empezó a venir a las mesas de la terraza. Varios clientes comenzaron a darle migas de pan y bizcochón, por lo que repetía. Hasta que un día se animó a entrar al interior y le dimos más bizcochón de limón al darnos cuenta de que le encantaba. Y así hasta que ahora ya accede con total confianza y se pasa todo el día yendo y viniendo», narra Vanessa.

Pinolere es "un glotón", cuenta entre risas. Y es que cuando no revolotea de aquí para allá, llega, agarra su porción y se va para volver al momento. Ya han descubierto por qué. Hace unos días lo vieron en los alrededores del bar alimentando a su cría. Y el pasado jueves llegó el último acontecimiento que conmovió a Los Pinos: entró con otro gorrión adulto y la cría.

Estrella del bar

Pinolere se ha convertido en el protagonista de Los Pinos, que presume de él hasta en sus redes sociales. Entre platos y postres, el pájaro aparece en varios post, como el del pasado 18 de mayo, que dice: «Mi padre siempre me decía que el que tiene un cliente, tiene un tesoro, pero es que éste es muy exigente. Ni de chocolate, ni de Oreo, ni siquiera de zanahoria: tenemos un cliente estrella que nos hace sonreír cada día con su visita, aunque es exigente con el sabor del bizcochón, el de limón, que es su favorito».

El comentario prosigue, siempre en un tono jocoso: «Es muy listo y su lealtad es admirable ya que viene en el turno de la mañana y vuelve en el turno de la tarde. Agradecemos su confianza en nosotros y nos esforzamos por mantener su satisfacción. Gracias por alegrarnos los días. Es un placer recibir diariamente tu visita, Pinolere».

No ha dado quejas

Vanessa y el resto de empleados agradecen que «de momento Pinolere no ha dado quejas del servicio». Razones no tiene para la más mínima protesta. Y si no que se lo pregunten a Dimas Muñoz, uno de los integrantes de la plantilla del bar.

Vanessa Díaz, una de las encargadas del bar restaurante Los Pinos, coloca bizcochón de limón para Pinolere. / Andrés Gutiérrez

Aunque era jornada de descanso y el local cerraba, Dimas, preocupado por el gorrión, acudió el pasado lunes expresamente al bar para abrirlo y permitir que se llevara su ración. «Estaba esperando por fuera. La verdad es que se ha creado una relación con el gorrión increíble. Fue abrir la puerta y entró al instante», comenta Dimas.

Entre platos de garbanzas compuestas, pollo al ajillo, bocatas de todo tipo y raciones de tortillas y croquetas, Jorge González, otro de los trabajadores de Los Pinos, admite que están encantados con su visitante volador. «Si hasta los clientes vienen preguntando por él. Cuando aparece, que no falla nunca, se ponen a sacarle fotos y vídeos. ¡Es más famoso que una estrella de Hollywood!», comenta entre pedido y pedido.

¿Por qué Pinolere?

¿Y quién tuvo la idea de llamarlo Pinolere? Vanessa Díaz asegura que tiene que ver con que el bar se llama Los Pinos y con una idea que surgió en el perfil del establecimiento en Facebook. En este espacio virtual, los comentarios sobre Pinolere se multiplican. «Es un fisquito adorable», «fuerte felicidad ver que lo tratan tan bien», «a ver si lo veo cuando vaya a comer esos pollos y chocos tiernitos...».

El gorrión Pinolere, en el rincón que le han habilitado en el bar restaurante Los Pinos, de La Laguna. / Andrés Gutiérrez

Con 70 años de historia, Los Pinos es el típico bar restaurante con un gran salón donde se puede comer de todo, siempre casero. De ahí que lleven tantos años como referente gastronómico en la carretera general de La Cuesta.

Lo que no les había pasado es esta historia de relación especial con un animal. Pinolere no sabría que se come tan bien en Los Pinos. Pero cuando descubrió el bizcochón de limón, ya no hay quien lo mueva de Los Pinos.