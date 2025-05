El desconocido edificio fantasma que atemoriza a navegantes y senderistas en Canarias

En los acantilados de la Costa de Acentejo, a pocos kilómetros del abandonado castillo que perteneció al pintor surrealista Óscar Domínguez, se encuentra una edificación fantasmagórica que por las noches atemoriza a los navegantes y senderistas que se toman con su menguante figura que pareciera a punto de desprenderse de las rocas.

Está en el municipio de La Matanza en el norte de Tenerife, ocupa una inmensa parcela de 183 000 metros cuadrados y ejemplifica lo perjudicial que es construir sin planificación ni control.

Por donde se encuentra es conocido como el "esqueleto de La Matanza" o "Mamotreto de Rojas".

La construcción

En 1972 el Plan Especial “Puntillo del Sol” autoriza la construcción de un complejo hotelero en el borde del acantilado, dentro de la operación turística que entonces se impulsaba en el norte de Tenerife.

Ya a finales de la década se levantan las estructuras de hormigón de dos bloques de 15 plantas unidas por un núcleo central. Su intención es que fuera un hotel de alto standing.

Sin embargo, con los motivos poco claros, la obra se detiene casi de inmediato y jamás se retoma, dejando el hormigón y el metal a su suerte, más de 50 años sometido a las inclemencias del tiempo.

Presencia fantasmal

Un tiempo en el que el esqueleto queda expuesto sobre la ladera y se convierte en una silueta dominante del paisaje costero.

Por su envergadura, muchos marineros lo observan desde sus barcos al aproximarse a esa zona de la isla, generando desasosiego en mucos de ellos.

Lo mismo sucede con senderistas que, si no conocen la ubicación del lugar, se ven sorprendidos por su esquelética figura. Bien es cierto que el lugar se encuentra acotado por las autoridades, pero no es difícil saltarse dicho coto, pues no cuenta con un cerramiento perimetral.

Desprendimientos

El 30 de octubre de 2023 se produjo un desprendimiento de cascotes que cayó por el acantilado hasta el mar, sin causar heridos pero reavivando la alarma sobre su estado ruinoso.

Bomberos y Protección Civil han advertido de la dificultad de actuar si se produjera un colapso mayor en una zona de difícil acceso a pie.

El Cabildo de Tenerife aprobó el 22 de marzo de 2024 un acuerdo para demoler la estructura antes de que acabe el mandato insular 2023-2027.

El expediente se tramita dentro del Plan Especial de Protección del Paisaje Protegido Costa de Acentejo y prevé redactar un convenio interadministrativo Cabildo-La Matanza que concrete plazos, financiación y gestión de residuos.

¿Qué ocurrirá después?

Se demolerán las dos torres y el núcleo central, con medios de corte y grúa para evitar nuevos desprendimientos sobre el acantilado. El suelo quedará sometido a las restricciones del Paisaje Protegido Costa de Acentejo.

El plan descarta edificar y propone revegetar la plataforma superior.

El Cabildo aún no ha difundido la cifra exacta, pero técnicos insulares ya advierten de un gasto “elevado” por la altura del edificio y la dificultad de evacuar escombros por vía marítima.