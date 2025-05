Tenerife propone una ecotasa para los espacios naturales pero rechaza el cobro al turista por pernoctar

Ecotasa por los servicios en los espacios protegidos, sí, pero cobrar a los turistas por pernoctar en la isla, no. Al menos de momento. Es el sentido de la moción del grupo de gobierno del Cabildo de Tenerife entre CC y PP resultado de la enmienda al texto inicial de la oposición socialista. Los once consejeros del PSOE simplemente no votaron.

La ecotasa turística vuelve por cuarta vez en dos años al debate insular y se anuncia una quinta en un pleno monográfico para el 11 de junio. La propuesta aprobada, la enmienda del gobierno de CC y PP al texto socialista que se había autoenmendado antes, fue aprobada con 18 votos a favor, incluido el de la consejera de Vox, y ninguno en contra porque los once consejeros socialistas no pulsaron ningún botón.

Para el grupo de gobierno es "un texto asumible, asequible y de consenso para todos como punto de partida". Lo intentaron así sin éxito sobre todo los vicepresidentes, el nacionalista, José Miguel Ruano, y el popular, además de consejero de Turismo, Lope Afonso.

Dudas de la oposición

La lectura del Psoe es diametralmente opuesta. Entiende el principal grupo de la oposición que "este es un nuevo anuncio en falso de Rosa Dávila" en referencia a la propuesta de CC en su reciente congreso insular y "le ha vuelto a fallar a Tenerife".

(Habrá ampliación)