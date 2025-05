Rosa Dávila: "El Teide no es ni un manifestódromo ni un decorado"

Sábado, 7 de junio, Roques de García, en el corazón del Parque Nacional del Teide. La Plataforma Canarias tiene un límite convoca a manifestarse contra "la mala gestión del Cabildo" en el principal espacio protegido de la Isla. La presidenta insular, Rosa Dávila, responde: "El Teide no es un manifestódromo ni un decorado". De hecho, la Corporación solicita a la Subdelegación del Gobierno que no autorice la movilización y pide "coherencia" a los colectivos ecologistas para no convertir un entorno de especial fragilidad en zona de concentraciones masivas.

Tajante

Dávila es tajante al rechazar la iniciativa, asegurando que el Teide "no es un decorado para batallas ideológicas, ni un parque temático, ni un manifestódromo, sino un santuario natural que merece ser respetado y protegido". Ahonda en la idea: “Manifestarse por la naturaleza poniendo al límite a la propia naturaleza es una contradicción inaceptable. Una concentración en el corazón del Parque Nacional no es un gesto de amor a la tierra, es una imprudencia”.

Rosa Dávila y Lope Afonso tras el Consejo de Gobierno / E.D.

Respeto

La presidenta recuerda que "hasta ahora el Cabildo ha mostrado respeto hacia las distintas movilizaciones impulsadas por la plataforma". Sin embargo, recalca que esta convocatoria es "un grave error que desacredita a quienes la promueven" y que "pone en riesgo un espacio natural de altísimo valor ecológico".

Defensa

Rosa Dávila subraya que el actual gobierno insular lidera sin complejos la defensa activa del Teide. "Si de verdad lo que quieren es llamar la atención sobre la protección del Teide, la mejor manera es apoyar las medidas que estamos impulsando desde este gobierno, como la implantación de la ecotasa, el establecimiento de controles de acceso y la limitación de cupos, entre otras”, señala.

Medidas

En este sentido, la presidenta subraya que a partir de 2026 el Parque Nacional del Teide contará con una ecotasa, un sistema de acceso regulado y cupos máximos de visitantes, con el objetivo de garantizar su conservación y gestionar de forma sostenible su afluencia. "Porque proteger el Teide no es hacer gestos, es tomar decisiones valientes como las que estamos tomando para proteger todos nuestros espacios naturales”, concluyó.