Los testigos del cayuco que llegó con tres cadáveres a Tenerife aseguran «no reconocer» a los acusados como los patrones

«No reconozco a nadie de esas fotos como los patrones del cayuco». Así podría resumirse la declaración que casi de forma literal expresaron los tres testigos que ayer declararon durante la segunda sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife contra cinco migrantes como presuntos patrones de un cayuco que llegó el 30 de octubre de 2023 al Puerto de Los Cristianos con 210 personas a bordo. La barquilla llegó con dos de sus ocupantes fallecidos y una tercera persona murió en el mismo puerto del sur de Tenerife, mientras era asistido por los servicios sanitarios.

La sesión giró en torno a la declaración de estos testigos, dos hombres y una mujer, así como por el testimonio de los peritos forenses que atendieron o valoraron las heridas de algunas de las personas que llegaron con vida, pero en mal estado de salud, a las costas de Tenerife en aquella embarcación. Uno de los ocupantes sufrió la amputación de varios dedos de ambos pies y muchos otros padecieron quemaduras y laceraciones.

En este juicio, el Ministerio Público solicita una pena de 20 años de prisión para cada uno de los cinco acusados por delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, tres delitos de homicidio por imprudencia grave y cinco delitos de lesiones por imprudencia grave.

Ninguno de los testigos entrevistados ayer por videoconferencia identificó a los acusados como los patrones de la barquilla en la que viajaron desde las costas de Gambia a Tenerife, a pesar de mostrarles diversas fotografías e incluso cuando los propios acusados se pusieron delante del equipo de vídeo.

El fiscal señaló que existía una evidente contradicción ante lo declarado este martes por estos testigos con lo dicho en sede judicial y ante la Policía cuando fueron interrogados en 2023.

En este punto de la vista, se intentó reproducir en vídeo las declaraciones realizadas en aquel entonces por parte de algunos de estos testigos pero los medios técnicos lo impidieron y no fue posible escuchar con claridad lo que en ese día dijeron. No se oía nada más que un leve murmullo de las personas que intervinieron en dicho acto.

Además, otro de los testigos señaló ayer que en aquel entonces no entendió muy bien lo que se le preguntaba pues el intérprete no dominaba su dialecto, por lo que pudo declarar alguna cuestión que no se ajustase a lo que en realidad quiso decir. Y es que en la zona de la que proceden estos migrantes unos hablan wolof y otros, mandingo.

En este sentido, los abogados defensores manifestaron su malestar por la mala calidad de las reproducciones de estos testimonios, aunque confían en que se subsanen para el próximo día 4 de junio, última sesión prevista para atender estas cuestiones así como para dar lectura a los informes finales de calificación. También se prevé interrogar a otro migrante cuyo teléfono móvil tampoco funcionó ayer, además de recurrir a otras grabaciones para escuchar el testimonio de otros tres testigos que declararon previamente pero que tampoco pudieron ser localizados ayer.

El cayuco partió alrededor de once días antes de llegar a Tenerife procedentes de las costas de Gambia. Algunos de los testigos señalaron que partieron desde distintos puntos en pateras de menor tamaño hasta que se montaron en el puerto de Bakau en el gran cayuco que les trajo hasta Canarias.

Otra de las cuestiones que controvertidas mantenidas por los testigos es que afirmaron no haber visto si tiraban o no cadáveres por la borda durante el trayecto y aseguraron que viajaron con comida y agua suficiente.