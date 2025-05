Un parapeto humano contra los incendios en Tenerife: el mayor operativo contra el fuego de Canarias

El Cabildo de Tenerife presentó en la base de la Brigada Forestal (Britor) de La Guancha el mayor operativo de la historia de Canarias. Durante cinco meses, del 2 de junio al 2 de noviembre, más de mil efectivos se desplegarán por los montes de la Isla para prevenir y, en caso de que se produzcan, sofocar incendios forestales. El dispositivo contará con recursos materiales que van desde drones o helicópteros, incluso con visión nocturna, al refuerzo en número y capacidad de vehículos de extinción.

«Preparados para luchar contra el fuego en el monte». Es la respuesta y el concepto que mueve a los 331 efectivos de la Brifor –se esperan 72 especialistas más antes de fin de año– para vigilar, prevenir y, en último término, extinguir los incendios durante la campaña 2025.

La Guancha acogió la presentación de los recursos humanos y materiales para la extinción de catástrofes medioambientales como la que azotó Tenerife entre agosto y noviembre de 2023, con unas 12.000 hectáreas quemadas y 11 de los 31 municipios afectados.

El norte de la Isla de los microclimas recibió a la expedición que partió temprano de la capital, en medio de una mañana nublada y fresquita que derivó, poco a poco, en un sol de justicia a la hora del retorno a Santa Cruz.

Precisamente, es el tiempo atmosférico un factor clave en los incendios forestales, como explicaron los responsables de la Brifor encabezados por José María Sánchez y Pedro Martínez, conocidos de aquellos terribles días de hace dos años en los que se quemó una parte de la Isla.

Operativo contra incendios forestales en Tenerife / Andrés Gutiérrez

331 efectivos

De aquel grave suceso se aprendió y el resultado es hoy evidente. A la base de esos 331 efectivos de la Brifor se unen las patrullas militares del programa Prometeo por segundo año consecutivo, la Guardia Civil, la Policía Canaria y las locales, el Consorcio de Bomberos de Tenerife, los bomberos voluntarios, guardias rurales y los miembros de Protección Civil municipal e insular.

A todos ellos agradece su esfuerzo y entrega la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, durante un acto de presentación en el que destacaron las pasadas del helicóptero Ecuarel B3 de la Brifor –hay dos con base en el Aeropuerto Tenerife Sur, durante 12 y 8 meses al año, respectivamente–, mientras el jefe de la Unidad de Incendios de la Brifor, José María Sánchez, explicaba con detalle el operativo.

Rosa Dávila resumió: «Protegemos nuestros montes y, lo más importante, a nuestra gente». Ahondó en que «Tenerife está preparada para responder con eficacia y coordinación, porque hemos aprendido que la prevención y la rapidez salvan vidas y ecosistemas y lo hacemos porque sabemos a lo que nos enfrentamos». Hizo referencia al cambio climático, que «ya no es escenario de futuro, sino el presente».

La consejera Blanca Pérez destacó el trabajo previo durante todo el año: «Este operativo no empieza en junio, sino mucho antes, con cuadrillas limpiando, despejando o acondicionando caminos y revisando puntos de agua». Resaltó, con el alcalde guanchero, Antonio Hernández, el esfuerzo de muchos ayuntamientos «que hoy están mejor preparados para actuar». Pérez subrayó la importancia del Plan de Medianías en marcha para mejorar zonas especialmente sensibles donde se combina vegetación, uso agrícola y viviendas. O sea, la interfaz. Remató: «Sabemos que hay más medios, más tecnología y mejor planificación, pero nada sustituye la conciencia de la gente». Concluyó: «La prevención empieza en casa, en el campo, en cómo cuidamos el entorno. Cada persona puede ayudar a evitar un incendio».

Pedro Tito Martínez es jefe del servicio técnico de Gestión Forestal del Cabildo de Tenerife. Respecto a la campaña, señaló que «tuvimos un invierno mucho mejor que otros años y la vemos con perspectivas favorables, pero puede cambiar todo, mucho y muy rápido». Las grandes enemigas son «las olas de calor en verano. Si tenemos muchas, perderemos todo el efecto positivo». Consideró que «siempre estamos preparados, pero debíamos darle una vuelta al operativo para adaptarnos a las condiciones climáticas y a las variables». Recordó que «hace 20 años era apenas un refuerzo de cuatro meses y ahora el equipo está completo todo el año». Aparte de ampliarlo en el calendario, 15 días por delante y otros tantos por detrás, explicó que «hemos trabajado internamente con los sindicatos, nuestro personal y Recursos Humanos del Cabildo para tener un operativo que se ajuste a las alertas meteorológicas». Un ejemplo: «En un Barça-Madrid, la policía no sale cuando empiezan a pegarse, sino que hay un dispositivo previo precisamente para que no se peguen». De ahí que hayan ajustado los cuadrantes «para que el mayor número de recursos estén cuando sea necesario». Martínez valoró que «se aprendió del gran incendio de 2023, pero nosotros seguimos aprendiendo porque siempre se cometen errores, pero siempre se corrigen».

Vuelve ‘Prometeo’

El programa Prometeo se activa por segunda vez, gracias al convenio con el Ministerio de Defensa. Permitirá el despliegue de 920 patrullas del Ejército durante 92 días en las zonas de mayor riesgo, especialmente en las medianías. Como novedad, se incorpora la vigilancia aérea nocturna del Batallón de Helicópteros de Maniobra V (BHELMA V), con base en Los Rodeos.

El coronel Alberto Cherino repite al frente del operativo militar. Valoró: «El convenio de colaboración de este año es muy similar al de 2024, porque funcionó muy bien. Empezamos igual, el primer día de julio, y terminaríamos el 30 de septiembre con 10 patrullas diarias, 920 a lo largo de esos tres meses». La principal novedad, apuntó, es «la posibilidad de activar los helicópteros tanto de día como de noche». Cherino subrayó que están totalmente preparados: «Estamos centrados en el Día de las Fuerzas Armadas (7 de junio, en Santa Cruz) y, luego, llegará el operativo».

El coronel jefe del Regimiento de Infantería Tenerife 49 concluyó: «La clave está en la experiencia del año pasado cuando partimos de cero. La población no está acostumbrada a vernos por los montes y nos animaban mucho, lo cual nos valió moralmente para estar muy satisfechos de lo que hicimos, aunque no sea más que servir a la gente. La gran suerte es que no hubo ningún incendio».

Campañas

La campaña incluye el uso de tres drones dotados de cámaras térmicas y visuales, además de dos autobombas nodriza con capacidad para 9.000 litros cada una, cuatro medianas, 24 forestales, 30 pickup ligeras –seis nuevas– y 29 todoterrenos para el transporte. Sin olvidar un completo Puesto de Mando Avanzado (PMA). También contempla medidas preventivas excepcionales que se activarán durante los episodios de riesgo extremo como la prohibición de quemas agrícolas, el uso de fuegos artificiales, la suspensión de trabajos forestales o el cierre temporal de accesos al monte. Además, se mantiene la formación continua del personal, especialmente ante incendios de gran magnitud en la interfaz urbano-forestal.

Otro cuerpo fundamental en la acción ante los incendios es la Guardia Civil y, en concreto, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). El coronel Jefe de la Benemérita en la provincia, Ángel Sanz, destacó «el enorme despliegue del Cabildo» y subrayó: «La Guardia Civil siempre está en la calle y no sólo participamos con el Seprona, aunque sea nuestra punta de lanza, sobre todo en la investigación de incendios».

Incidió Sanz en que «prestamos la seguridad ciudadana en los montes de Tenerife, La Palma y La Gomera durante todo el año, aunque cuando llega la campaña de incendios hacemos un esfuerzo todavía mayor en cuanto a número de patrullas y a ser más visibles con una labor complementaria a las brigadas de extinción». Recordó que «en las noches del gran incendio de 2023 había 200 guardias trabajando, haciendo el control y estableciendo el perímetro». O sea, «salvando vidas, desalojando a la gente, fueron 13.700 vecinos, un dispositivo general más allá del trabajo del Seprona».

Otra ‘pata’ de la seguridad es la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Canaria, el Gruma, con 15 efectivos en la Isla. El inspector Kevin Flores explicó que «nuestra tarea específica se dará, sobre todo, en las olas de calor para inspeccionar el monte en las zonas altas y de medianías en lo que se denomina interfaz». Resumió: «Vamos a estar codo a codo con los medios de extinción para lo que necesiten». Entre sus funciones apuntó «cortar el tráfico, desalojar, dar preferencia al paso de las emergencias e informar a la población».

Alejandro Hernández es el coordinador insular del voluntariado de Protección Civil de los distintos municipios (ayer estaban La Victoria y La Orotava) y otros colectivos como Ayuda en Emergencias Anaga (AEA). Resumió su tarea con una frase: «En caso de emergencia, estamos para lo que haga falta y sea necesario». Este año son más de 160 personas.

La frase de la consejera Blanca Pérez lo sintetizó todo: «El mejor incendio forestal es el que no se produce». Por si acaso, Tenerife está preparada para defender sus montes en caso de fuego.