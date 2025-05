Lope Afonso, presidente del PP en Tenerife: “Este es un partido del que los tinerfeños pueden fiarse"

Tras su proclamación como presidente insular del Partido Popular, Lope Afonso (Puerto de la Cruz, 1979) repasa sus objetivos orgánicos, la actualidad institucional y su visión de los principales desafíos de la Isla.

¿Por qué su candidatura era la mejor (y única) para presidir el Partido Popular en Tenerife?

Una vez anunciado y convocado el Congreso, me parecía —y era una reflexión que ya venía teniendo hace tiempo— que, por la posición que tiene el partido en el Cabildo, era el momento de alinear la política institucional insular con la orgánica. Siendo yo portavoz y vicepresidente, parecía útil que fuera quien impulsara esa alineación. De forma espontánea me llegaron muchos ánimos de militantes y compañeros que entendían, como yo, que era un buen momento para asumir esa responsabilidad. Que no se haya presentado otro candidato refuerza la idea de que era conveniente y muestra que una mayoría de la militancia lo entendió así. La verdad es que me produce una satisfacción enorme.

Desglose la ponencia política que debatieron el pasado sábado

La ponencia era eminentemente económica, centrada en fomentar oportunidades y empleo en la Isla. Se abordaron retos de presente y futuro y se actualizó la oferta con la que concurrimos a las elecciones en 2023. Un documento útil para tener una propuesta fresca de cara a 2027. Además, coincide en parte con las políticas que impulsamos desde el Cabildo. Se trata de conciliar el sostenimiento de la actividad turística con las expectativas de la mayoría de la población. También contempla infraestructuras que garanticen derechos y sirvan para diversificar y favorecer la actividad económica, Junto a eso, el Congreso acordó celebrar tres convenciones insulares sobre vivienda, políticas sociales y reforma administrativa para mejorar la relación entre ciudadanos, empresas e instituciones.

Los ocho consejeros actuales en el Cabildo, ¿son el lecho o el techo del PP en la Isla?

Estamos en un momento muy bueno. Hemos duplicado el número de consejeros (8) respecto al mandato anterior, lo cual significa recuperar la confianza de muchos tinerfeños. Tenemos un pacto estable en el Cabildo y creo que podemos seguir creciendo. Nuestro objetivo es ser un partido de referencia, centrado ideológicamente, que priorice lo esencial para los ciudadanos, resuelva problemas y no cree nuevos. Creo que muchos tinerfeños siguen buscando un partido así. Por eso también cuidamos las formas: menos crispación, más altura de miras, y anteponer el interés general incluso por encima de algunas ideas propias. Así es como aspiramos a convertirnos en la fuerza más votada en Tenerife porque somos un partido de fiar, no una cometa al viento. Entre los miembros del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva hay perfiles con capacidad para aportar, tanto por experiencia como por función institucional, que representan la implicación de los comités locales. Queremos un partido más abierto que nunca y la coherencia será un valor fundamental.

Núñez Feijoó adelanta el congreso nacional a julio. ¿Qué papel jugarán Canarias y Tenerife?

Creo que es un movimiento acertado. El país necesita una alternativa sólida y los sondeos razonables apuntan a que el PP es la preferida. Eso ya lo confirmaron las últimas elecciones generales. Se trata de actualizar la propuesta programática y reforzar la figura de Alberto Núñez Feijoó como un líder templado, capaz de interpretar la realidad del país sin renunciar a nuestros valores. El Partido Popular representa una opción amplia, capaz de agrupar desde la socialdemocracia hasta el liberalismo para relanzar el país y recuperar la confianza tanto interna como internacional.

¿Qué lectura hace de la manifestación del 18M?

Siempre nos hemos pronunciado con respeto. Creo profundamente en los valores democráticos. Entiendo que hay quienes expresan su visión con pancartas, pero también tenemos que escuchar a quienes lo hacen desde otras formas de organización. Lo que sí rechazo son las amenazas de acciones de fuerza. Eso no es compatible con la democracia, y ni como partido ni desde nuestras responsabilidades institucionales vamos a aceptarlo.

Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife y presidente del PP insular / María Pisaca

¿Cuál es la posición del PP ante la ecotasa turística por pernoctar?

Estamos en contra. y lo hemos dicho claramente. Respetamos el posicionamiento de nuestro socio de gobierno (CC), pero no vemos ni viabilidad jurídica ni oportunidad política para implantar un nuevo tributo. No es un problema de recaudación. La Comunidad Autónoma dejó de gastar 1.200 millones de euros en el último ejercicio. Antes de imponer nuevos impuestos, hay que gestionar mejor. Además, la coyuntura internacional nos obliga a estar vigilantes: tenemos que proteger el nivel de rentabilidad y empleo que ofrece nuestro sector turístico, no ponerlo en riesgo.

Dos partidos, un solo gobierno en el Cabildo. ¿Lo mantiene casi dos años después?

Sí, llegamos al ecuador del mandato (2023-2027) con un balance muy bueno. Ha habido un compromiso serio con la estabilidad institucional y una convicción compartida de que, con un programa meditado, se puede gestionar en beneficio de Tenerife. La salud del pacto es buena y eso se nota en los resultados.

¿Cuáles han sido los principales logros del mandato en las ocho áreas que gestionan?

Sin instituciones estables es difícil que la inversión y la confianza ciudadana, pues, den lugar a que haya más oportunidades en la sociedad. El impulso a la gestión desde el Cabildo está dando resultados directos. La eficacia en el gasto, al superar el 90% de ejecución presupuestaria en el pasado ejercicio es una buena muestra de ello. Estamos consiguiendo hacerlo llegar el dinero público a la economía real de la Isla, no solo en las macrocifras. Esa economía real es la que contribuye también a través de la contratación a generar oportunidades para nuestras empresas. Y no es casual que estemos cosechando los mejores datos de empleo y de ocupación de la serie histórica. Se ha dado un impulso también desde el empleo público, pero en Tenerife la sociedad civil y el sector privado han recibido estímulos en forma de confianza, lo que nos lleva a esos datos históricos de desempleo y generación de actividad económica. También porque hemos interpretado correctamente cómo había que hacer llegar esos estímulos con medidas de fomento que dinamizan esos sectores de actividad.

¿El turismo sigue siendo el principal motor económico?

Sigue siendo tractor y lo enfocamos de una manera sostenible. Haciendo que, pese a la coyuntura que atravesamos, con esas protestas que han tenido al turismo como referencia, lo cierto es que la actividad turística es la que está permitiendo factores como el mayor gasto en el destino, el aumento de la rentabilidad y el impulso a otros entornos productivos.

¿Qué avances destaca en el ámbito social?

Estamos asistiendo en esta primera parte del mandato a un cambio de paradigma en la gestión social. Muy criticada, muy contestada en el pasado por los propios colectivos del tercer sector y también por los datos de la gestión. Hemos impulsado en poco tiempo la mayor cantidad de plazas sociosanitarias en los últimos años, más de 500 plazas en este primer ciclo, pero también se han impulsado infraestructuras que van a dar lugar a paliar en esta legislatura una parte sensible de la demanda acumulada. El cambio de paradigma se ha notado también en la forma de relacionarnos con los colectivos que son fundamentales a la hora de llegar a las realidades de nuestra sociedad. Más estabilidad en los acuerdos y una financiación más inmediata que priorice en la especialización de los cuidados. En definitiva, una forma de interpretar la política social más sensible.

¿Su balance en cultura y deportes?

Atendemos retos históricos para poner al día infraestructuras que llevan demasiado tiempo pendientes y propiciamos una forma de interpretar las relaciones mucho más cercanas con los colectivos culturales y deportivos. También, creo que como reválida superada, impulsamos nuestro deporte vernáculo en colaboración con la Federación de Lucha Canaria. Y hemos interpretado de otra manera la forma en que tenemos que apoyarla hasta poder darle ahora los recursos adecuados.

¿Qué previsión tienen sobre el Estadio Heliodoro?

Lo primero es ratificar nuestro apoyo y compromiso con el CD Tenerife y su afición en definitiva. Nuestro apoyo es económico y también con la mejor infraestructura posible. Tener un estadio ampliamente remozado este año era un reto que en su día entendimos que era ambicioso pero viable, que se ha comenzado a afrontar. Hemos debido superar algunos obstáculos con los que no contábamos, como tener que poner al día elementos esenciales de la estructura y de la seguridad del propio inmueble. Eso ha llevado a tener que hacer desde estudios de seguridad estructural o pruebas de carga hasta tener que actualizar salidas de evacuación o actualizar algún tipo de medida al código técnico de la edificación. Justamente esta semana (la pasada) por fin emite la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz la licencia de actividad para el Estadio, que no tenía. Este fue el motivo de hacer un trabajo inicial para, junto al Ayuntamiento, favorecer que tuviera esa licencia de actividad para acabar con los problemas del club a la hora de poder justificar que el Estadio está en condiciones de albergar una competición deportiva.Hemos tenido que complementar infraestructuras básicas como los baños, dotar de un anillo de presión, reformar vestuarios o zonas comunes y abordar el cambio del exterior del recinto. El primer hito que afrontamos es la renovación del graderío, que comenzará al término del último partido de esta temporada y estará lista para el inicio de la próxima.

Tenerife Arena, ¿sí o no?

Ese pabellón multiuso está bastante más en pañales. En el pasado debate sobre el estado de la Isla impulsamos una propuesta de resolución para desarrollar ya los estudios técnicos y jurídicos sobre la viabilidad de ese recinto de última generación. El nombre tiene que ver con seguir el modelo de otros ámbitos del país. La idea es tener un equipamiento que a futuro permita gozar de mejores espectáculos deportivos y mayor capacidad para competiciones y eventos musicales, algo que actualmente no podemos cubrir con el Santiago Martín.Pensamos que tiene que estar en el Área Metropolitana, por funcionalidad, conexión, nodos de transporte, acceso por carretera y futuras conexiones ferroviarias.

¿Hay avances para el retorno de la momia de Herques?

La reivindicación de su regreso la mantendremos en todo lo alto. Es una obligación moral con la Isla. Seguimos articulando acuerdos políticos con gestiones administrativas discretas, pero activas, ante el Ministerio. Hemos explicado nuestra voluntad. Así como la capacidad y la justificación técnica de las condiciones de nuestros museos, particularmente del MUNA. Creo que este año podría retornar la momia de Herques.

¿Qué diagnóstico hace de los grandes problemas de los tinerfeños según ellos mismos, movilidad y vivienda?

De hecho han ocupado parte del trabajo de la ponencia del Congreso. Sobre la movilidad, permítame que me ponga por delante, creo que puedo opinar con criterio porque soy un sufridor de los colapsos. Vengo del Puerto de la Cruz a Santa Cruz a diario. El problema histórico es la falta de capacidad de la infraestructura. Pero también se ha dado una cultura basada en el coche particular y no se ha estimulado suficientemente la movilidad colectiva. Nuestra visión en el corto plazo pasa por actuar en dos direcciones: mejorar capacidad de la vía (terceros carriles, cierre de anillo insular...) e incentivar el transporte público colectivo con medidas concretas. A medio y largo plazo, los trenes deben completar ese sistema integral de movilidad.

En vivienda, tenemos un problema estructural. Mucho territorio protegido, poco suelo residencial y una gestión urbanística ineficaz. Es fundamental desbloquear planes, generar oportunidades y ordenar bien el suelo para conjugar necesidades residenciales con la actividad económica. Y como otro pilar fundamental la promoción de vivienda pública en alquiler asequible. Uno de los principales factores es el orden necesario para que el suelo residencial conviva mejor con las actividades económicas. En mi opinión, la Ley de Vivienda estatal ha generado un temor razonable en muchos propietarios en el mercado del alquiler residencial, incluso por no poder recuperar la posesión de sus inmuebles que les lleva a enfocar sus propiedades al alquiler vacacional por seguridad jurídica. Eso junto al fenómeno de la ocupación legal que ha crecido. Hace falta una intervención ambiciosa. El proyecto de ley para el uso sostenible de la vivienda todavía está pendiente de aprobación por el Parlamento de Canarias. La regulación de la vacacional por vía legal va a conferir orden y calidad. Generará un efecto inmediato de contención de la oferta, porque ya no podrá haber nueva vivienda en tanto los ayuntamientos no adapten los planes generales a lo que marca la legislación. Me parece crucial que se deje de ralentizar deliberadamente la aprobación en el Parlamento de Canarias, justamente por partidos que ahora se dicen defensores de determinados criterios y se congracian con algunos mensajes y manifestaciones, Por último, falta una política de vivienda efectiva, de la que adolecemos desde hace muchos años. Se hace necesario un impulso radical y el Cabildo está siendo un factor dinamizador en Tenerife. Hemos movilizado casi 85 millones de euros en menos de dos años, entre financiación propia y convenios con otras instituciones como los ayuntamientos para la adquisición de promociones sin terminar de construir y de suelo apto para desarrollar nuevas. Esto va a permitir que en este mandato puedan aflorar en torno a mil viviendas en régimen de alquiler social. Es solo una parte del parque que se necesita, pero la iniciativa está generando confianza. Esas nuevas viviendas permitirán un acceso inmediato para población joven o vulnerable y la rotación futura. Es decir, atender necesidades coyunturales hasta que haya capacidad económica o desaparezca la situación de vulnerabilidad.

¿Cuál es la posición del Partido Popular respecto al fenómeno migratorio?

El Partido Popular siempre ha apostado por una migración ordenada, lo que supone un esfuerzo de gestión. Gestión tanto en acción exterior respecto a países de origen como en legislación que permita la inserción rápida de quienes llegan buscando vivir. Está demostrado que para sostener nuestro sistema público y la gestión social es necesario incrementar la base cotizante. Con un crecimiento vegetativo cero y una pirámide truncada, necesitamos la aportación de mano de obra proveniente de los migrantes. Además, asumir el riesgo de llegar desesperadamente a nuestras costas aumenta las muertes en las rutas migratorias. La ordenación de llegadas reduciría eso. Pero también se necesita una política exterior clara y firme contra las mafias que trafican con personas. El Gobierno de Pedro Sánchez ha estado ausente y ha contribuido a consolidar un fenómeno por el cual siguen llegando miles de personas sin preparación territorial para absorberlos. Eso genera presión sobre recursos comunitarios, colapso en centros de atención y retención. Hemos planteado acuerdos, incluso uno ratificado por el Gobierno de Canarias en septiembre, pero el Central ha despreciado esos planteamientos, eludiendo mecanismos de coordinación como la Conferencia Sectorial de Presidentes Autonómicos. Ha renunciado a pedir que se active Frontex y no garantiza los derechos fundamentales de menores migrantes. Incluso ha incumplido fallos judiciales al respecto. Estamos ante un gobierno que claudica de su responsabilidad, pretende trasladar el peso de la política migratoria solo a las comunidades autónomas y ha dejado a Canarias en una situación de absoluta indefensión.

¿Cuáles son los grandes retos del futuro para Tenerife?

Ordenar mejor la movilidad y las gestiones de los espacios naturales que se están impulsando en este primer ciclo del mandato. A largo plazo todas las medidas que tienen que ver con los proyectos de movilidad sostenible a través de los trenes, que en paralelo a una descongestión, también nos deben permitir proyectar, planificar y conseguir la financiación adecuada para que la Isla tenga por fin en el futuro un sistema integrado de movilidad con intercambio modal razonable. Una nueva realidad en la que problemas comunes que venimos su friendo sean parte de la historia y no del presente.