Movilización este domingo en Las Américas contra los vertidos al mar

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y el grupo de surfistas Alianza Local han convocado una concentración este domingo, a las 11:30 horas en Playa Honda (Las Américas), para protestar contra los vertidos al mar en la isla.

Los organizadores alertan en una nota sobre la presencia constante de aguas fecales, productos químicos y residuos sanitarios en las playas, que ya han provocado enfermedades entre quienes se bañan o practican deportes en el mar.

Pese a estas evidencias, indican, "las autoridades no están activando protocolos que garanticen la seguridad del baño ni ofreciendo información transparente".

Por ello solicitan que se realicen análisis públicos, frecuentes y accesibles sobre la calidad del agua, protocolos claros de cierre y señalización inmediata de playas contaminadas, modernización urgente del sistema de tratamiento de aguas residuales y que haya responsabilidades políticas y técnicas por la falta de actuación.

"El mar no es un vertedero. Las playas no pueden ser zonas de riesgo. Nuestra salud no se negocia", afirman desde ATAN y Alianza Local.

Ambos colectivos insisten en que esta movilización quiere "romper el silencio institucional y visibilizar un problema ambiental y sanitario que afecta a todos".

"No es una acción exclusiva de surfistas es un llamado colectivo a defender el derecho a un mar limpio, playas seguras y una gestión responsable del entorno", apuntan.