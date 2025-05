Una de las principales zonas de baño de Tenerife afectada por vertidos fecales se reabrirá este verano

Playa Jardín, la principal zona de baño de Puerto de la Cruz y una de las más importantes de Tenerife, se reabrirá «durante el verano». Es la previsión de Ángel Montañés, director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias.

El político del PP, que conoce perfectamente la problemática al ser natural del municipio portuense, asegura que esta parte de la costa norteña «encadena cinco meses seguidos» de análisis que apuntan a «una gran mejoría» en la calidad de las aguas.

Un episodio prolongado

Ángel Montañés aporta un dato que no se conocía hasta ahora sobre la peor crisis medioambiental que sufre en este momento Tenerife: «La decisión de prohibir el baño en Playa Jardín no se debió a un episodio puntual de vertidos de aguas residuales, como ha ocurrido en otras playas de la Isla. Se produjo en realidad por una caída en la calidad de las aguas que se viene detectando desde el año 2020». De ahí, precisó el alto cargo del Ejecutivo regional, que «aunque las analíticas estén dando buenos resultados no se haya decidido todavía la reapertura».

El 3 de julio de 2024, hará este domingo 319 días, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, gobernado entonces por el PSOE y Asamblea Ciudadana Portuense (ACP)–un mes después pasó a manos de PP, CC y ACP–, decretaba el cierre de Playa Jardín por vertidos continuados de aguas residuales que contravenían la normativa y ponían en riesgo la salud de los bañistas.

Bandera roja que informa de la prohibición de bañarse en Playa Jardín, en Puerto de la Cruz. / Arturo Jiménez

Una combinación de elementos, revelada por un informe de la propia Consejería de Transición Ecológica del 29 de enero de este año, había causado esta crisis, que ha provocado graves perjuicios sociales y económicos a los vecinos de la zona y a las empresas, la mayoría de las cuales tenían una actividad relacionada con el uso de estas calas de arena negra.

Cuatro factores

Según un estudio encargado por el departamento de Ángel Montañés a una empresa consultora, todo se debió a cuatro factores principales: el mal funcionamiento de la depuradora de Punta Brava, situada justo al lado de Playa Jardín; la rotura del emisario de esta depuradora, las graves deficiencias de la red de saneamiento del barrio de Punta Brava y el mal funcionamiento de tres aliviaderos, los de El Caletón, Playa Chica y Playa Jardín.

Hay que recordar que alrededor de 125 viviendas de las 450 del barrio de Punta Brava carecen de conexión a la red de alcantarillado municipal de Puerto de la Cruz, es decir, tres de cada diez.

La dejadez política

Montañés añade otro factor fundamental, el político. «Los gobiernos anteriores de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento, liderados por el PSOE, no hicieron caso a las claras advertencias que apuntaban a una grave degradación de las aguas de esta parte de Puerto de la Cruz.

Varios informes oficiales pedían actuaciones urgentes, como la reparación del emisario de la depuradora de Punta Brava, la mejora de la propia depuradora y la ampliación de la red de saneamiento de los núcleos urbanos de este punto de Puerto de la Cruz. Pero ha sido ahora cuando se ha reaccionado y los resultados comienzan a llegar».

Manifestación del pasado mes de marzo contra los vertidos contaminantes que obligaron a cerrar Playa Jardín, en Puerto de la Cruz. / María Pisaca

El director general de Transición Ecológica recuerda que el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, ahora gobernados por CC y PP, pusieron en marcha tras el cierre de Playa Jardín un comité de seguimiento que activó una batería de medidas de emergencia: la licitación por la vía de urgencia del arreglo del emisario –los trabajos están a punto de adjudicarse–, la licitación de la construcción de una nueva depuradora en el mismo lugar en el que funciona la actual, el inicio de las obras de la mejora de la red de saneamiento del barrio de Punta Brava o la reforma de las estaciones de bombeo, que impulsan las aguas residuales hacia la depuradora, para evitar los vertidos de los aliviaderos.

Mejora en la depuradora

Montañés añade otra actuación que está dando «buenos resultados»: la colocación reciente de un sistema de filtración en la depuradora que ha permitido incrementar el agua para el riego de los cultivos del norte de Tenerife en 7.000 metros cúbicos al día, lo que equivale al agua de tres piscinas olímpicas.

«Esta mejora puntual en la depuradora, a la espera de desarrollar el proyecto de la nueva planta, ha reducido los vertidos, lo que se nota en la mejora de las analíticas experimentada en los últimos meses».

Eliminar contaminantes

El sistema instalado, subraya Montañés, «ha mejorado» el tratamiento terciario de las aguas residuales, que es la fase final de depuración, «y elimina contaminantes que mejoran la calidad del agua para su reutilización o vertido en el medio natural».

Las tres administraciones están pendientes de que Salud Pública, el departamento del Gobierno de Canarias que lleva el control de las aguas que bañan las costas isleñas, emita el informe favorable que permita retirar los carteles que advierten de la presencia de bacterias fecales en Playa Jardín.

Fue precisamente un informe de Salud Pública del 21 de junio de 2024 el que llevó 13 días después al Ayuntamiento portuense a decretar la prohibición de bañarse en este complejo de tres calas de arena negra.

El último resultado negativo

Los datos de las analíticas dieron un resultado superior a lo permitido por ley por última vez el 3 de diciembre de 2024 en cuanto a una de las bacterias asociadas a las aguas fecales, la escherichia coli: 700 para un límite de 500.

Carteles en Punta Brava contra los vertidos que obligaron a cerrar Playa Jardín hace 319 días. / Arturo Jiménez

Con respecto a la otra bacteria más presente en estos vertidos, enterococos intestinales, la última vez que sobrepasaron el límite fue el 17 de diciembre de 2024: 230 para un tope de 180.

A partir de ahí las cifras se han reducido progresivamente y se han movido siempre por debajo del tope. En los peores momentos de este grave episodio de contaminación, el pasado verano, estos valores llegaron a multuplicar por 48 el tope en aguas próximas al emisario asociado a la depuradora de Punta Brava.

En espera de Salud Pública

Ángel Montañés detalla que Salud Pública solo declarará estas aguas aptas para el baño «cuando haya un periodo prolongado de buenos resultados de las analíticas», lo que espera se produzca «este mismo verano».

«Queremos ser prudentes pero trabajamos con la confianza de poder anunciar en las próximas semanas la tan deseada reapertura de Playa Jardín», puntualizó el político, que fue candidato del PP a la Alcaldía de Puerto de la Cruz en las elecciones municipales de mayo de 2023.

Concluye dejando claro que «todas las actuaciones que se están llevando a cabo buscan una solución a largo plazo, para que el cierre de Playa Jardín no se vuelva a repetir nunca más».