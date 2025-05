Un hotel de lujo del sur de Tenerife, tomado por okupas

Junto al Hotel Callao Sport se encuentra la Urbanización Mariben, en la calle El Basalto. «Soportamos esta situación aquí en solitario, porque no ocurre como en el caso de los okupas del Toscal, en Santa Cruz», explica uno de los vecinos, quien opta por mantener el anonimato ante posibles represalias. Explica que la primera señal de que algo ocurría fue «que saltaron las alarmas del hotel», que se encontraba «completamente dotado, solo se percibía abandono por la falta de poda en los jardines». Los okupas «entraron por un lateral, porque las puertas centrales estaban cerradas, y en tres semanas se llenó». Sus cuentas le hacen asegurar que en el hotel hay más de 200 personas viviendo. Eso, solo calculando las que están en las 92 habitaciones del hotel, «pero han colonizado todo: zonas comunes, gimnasio, cocina...».

«Esto es una verbena, hay días con fiesta en una zona, otros días la hacen en otra, hay escandalera por la noche, gente chillando en los balcones...», expone el vecino que reside en una zona tranquila de Adeje. Una parte de la urbanización «comparte muro y verja» con el hotel, un área que se ve afectada por «falta de privacidad» debido a que los okupas no se recatan en asomarse y «hacen comentarios. No puedes hacer nada porque los tienes encima, mirándote». La situación lleva al vecindario a colocar alarmas «porque están a un salto de meterse en tu casa». Cuenta el vecino que «han robado todo lo que había dentro, no debe quedar nada. La única duda que me queda es si tienen aire acondicionado, porque la piscina está vacía».

A juicio de los vecinos, la ocupación «ha sido completamente organizada». Durante las primeras semanas, la Guardia Civil hizo acto de presencia de forma continua «y los vecinos no paraban de llamar». Lo que no han hecho es presentar una denuncia formal. En la Urbanización Mariben hay residentes y algo de vivienda vacacional. «La gente se queja de boquilla, pero realmente no hay nada que denunciar porque no se ha producido ningún altercado entre vecinos y okupas, lo que hay es escandalera. Fueron tantas las quejas por eso que la Policía Local ya ni hace caso», expone.

Lo que ha mejorado es la limpieza. En las primeras semanas la acumulación de residuos en la puerta del hotel llegó a suponer un problema sanitario. El Ayuntamiento de Adeje procedió a colocar algunos contenedores para el servicio de los okupas. Sin embargo, «se sigue acumulando basura en la puerta, aunque no a la velocidad del principio, y el camión la recoge. Un zafarrancho limpió la zona de enseres y otra basura».

Transcurridos tres meses, persisten las juergas nocturnas, peleas y gritos, «con el lógico perjuicio a las familias que vivimos en el entorno»; se mantiene el «ir y venir» de personas que pasan temporadas en las dependencias del hotel okupado y crece la inseguridad: «No ha pasado nada, pero no nos sentimos seguros aquí».

La historia reciente del Grand Hotel Callao Sport es la de un presunto robo que se convirtió en una okupación. «Esto ha sido un desastre. El proceso judicial iniciado a raíz de las denuncias de la propiedad avanza, pero si después de tres meses no hay un desalojo provisional teniendo en cuenta el precedente de robos y detenciones, firmo ya que se resuelva en un año», señala el vecino. El mismo llama la atención sobre un dato que «no se ha publicitado» y que se ha registrado en este tiempo: «En el barranco situado justo detrás del hotel aparecieron dos cadáveres».

En la calle El Basalto de Callao Salvaje hay inquietud y la vida se desarrolla cada vez más de puertas adentro. Esperan una solución al problema «y un poco de atención del alcalde»