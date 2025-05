Un instituto de Tenerife desata la polémica: ¿se pueden usar banderas LGTBI en centros públicos?

Una bandera LGTBI colocada en el instituto público de El Médano ha provocado el primer choque entre los socios del Gobierno municipal de Granadilla de Abona cuando solo han transcurrido 56 días desde su constitución. Los ocho concejales del Coalición Canaria y el edil del Partido Popular han rechazado la petición de los dos concejales de Vox, y también miembros del equipo de mando, de vetar la colocación de enseñas arcoiris en centros públicos y otro tipo de símbolos que no sean los oficiales que representan «a todos los ciudadanos».

Todo arranca el pasado día 13, cuando varios miembros de Vox en este municipio del sur de Tenerife criticaron que el instituto de El Médano sustituyera de manera temporal las banderas oficiales de Granadilla de Abona, Canarias, España y la Unión Europea por cuatro enseñas LGTBI. Esta acción, según los integrantes de este partido, constituye una «clara vulneración del principio de neutralidad ideológica que debe regir en todos los centros públicos, especialmente en los espacios educativos, que deben ser lugares de respeto institucional y convivencia plural».

José Sanabria, segundo teniente de alcalde y concejal de Emergencias, Modernización y Participación Ciudadana, aseguró ayer que Vox defiende que «solo se coloquen en los espacios públicos banderas que representen a todos los vecinos del municipio, no a grupos concretos». «Estamos de acuerdo, en lo referente a los centros educativos, en que se adopten medidas por ejemplo contra el acoso a los alumnos por razones de sexo, religión o procedencia, pero eso es una cosa y otra distinta es colocar símbolos que representen a determinadas personas y no a todas las que residen en Granadilla de Abona».

Vox asegura que el símbolo LGTBI es ilegal en centros públicos y rompe con la obligada neutralidad

Los 8 concejales de CC o el edil del PP que forman parte del Gobierno municipal no están de acuerdo con los dos de Vox. Aseguran que es simplemente una bandera que reivindica la lucha contra el rechazo, el prejuicio o la discriminación hacia las personas LGTBI. Es más, dejan claro que el Ayuntamiento de Granadilla sigue adelante con la organización de una agenda de actividades por el Día del Orgullo LGTBI, que se conmemorará el próximo 28 de junio, incluido el izado de banderas arcoiris. Hay que recordar que CC, Vox y PP gobiernan en pacto desde el pasado 26 de marzo, cuando prosperó la moción de censura que presentaron contra el anterior Gobierno local del PSOE y los dos ediles del PP. Uno de los populares apoyó la moción y se unió al nuevo equipo de mando mientras la otra pasó a ser concejala no adscrita.

La formación de extrema derecha ha ido más allá de un comunicado de rechazo por la colocación de la bandera LGTBI en el IES El Médano. Paula Jover, diputada de Vox en el Parlamento de Canarias, remitió ayer un escrito a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que tiene las principales competencias en la gestión de los centros de enseñanza públicos, pidiendo explicaciones por lo ocurrido en el IES El Médano, algo que han hecho otros institutos de Canarias para reivindicar la igualdad y el respeto por la diversidad sexual.

Jover explicó que es una posición que mantiene Vox a nivel local, regional y nacional, y que está avalada por la normativa vigente. Recordó que la ley 39/1981 por la que se regula el uso de símbolos en los centros públicos es «clara». «Además, la jurisprudencia es bien nítida y dice que en ningún caso en una institución pública o en una sede oficial pueden ondear otras banderas que no sean las oficiales», enfatizó Paula Jover, para añadir: «En este caso del instituto de El Médano, siempre tienen que estar las banderas española, de la comunidad autónoma canaria, del Ayuntamiento y de la Unión Europea. Es decir, se ha conculcado la legalidad y en ese sentido nosotros pedimos el respeto a esa legalidad, que además no es un capricho, sino que lo que hace es dotar de neutralidad y de objetividad a las instituciones públicas».

Las siete estrellas verdes

Hay un antecedente, aunque con otra bandera, que motivó incluso una resolución judicial. En 2020, el Tribunal Supremo (TS) estableció que la bandera de las siete estrellas verdes no podrá izarse en los edificios públicos porque «no es compatible con la Constitución» y «no puede atribuírsele la representatividad del pueblo canario».

Nacionalistas y populares defienden que reivindica la igualdad sexual y que volverán a colocarla

La sentencia del TS anuló el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de 30 de septiembre de 2016, que reconocía la bandera de las siete estrellas verdes como la bandera nacional de Canarias y uno de los símbolos del pueblo canario, aprobando su enarbolamiento en un lugar destacado de la sede central del Consistorio el 22 de octubre de dicho año, en conmemoración de su 52 aniversario. Hay que recordar que esta enseña no es la oficial de la comunidad autónoma. De esta manera, el Supremo prohibía su uso y fijaba como doctrina que «no pueden utilizarse banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos».

«No resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente y, en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las administraciones públicas, la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas», se indica en la sentencia.