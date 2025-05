Inés Galindo, geóloga: «Hay probabilidades de que haya erupciones en los próximos años o décadas»

¿Cómo le podemos explicar a la gente qué es la Plataforma para la Gestión de las Amenazas de Catástrofes Naturales (AGEO en sus siglas en inglés)?

Pues AGEO ha sido un proyecto en el que hemos creado una plataforma para el estudio de los riesgos geológicos. En Canarias hemos desarrollado un proyecto piloto en tres zonas. Anaga, en Tenerife, toda la isla de El Hierro, y en Gran Canaria, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana; en las que hemos hecho un Observatorio Ciudadano de Desprendimientos. Eso consiste en involucrar a la ciudadanía para poder comprender mejor el fenómeno y que ellos colaboren en las investigaciones que se hacen para prevenir o estudiar el fenómeno.

¿Y la ciudadanía de qué forma ha podido participar?

Durante el proyecto lo que han hecho es participar en una aplicación que desarrollamos para los móviles, y en esa aplicación, si veían un desprendimiento, podían subir fotos, describir un poco qué es lo que había pasado, aportar datos como si había infraestructuras, coches o personas afectadas, si había llovido antes o había hecho viento. Todo eso nos permitía completar una base de datos que tiene el Instituto Geológico y Minero de desprendimientos a nivel nacional, pero que en Canarias tenía pocos datos, y durante el proyecto se ha completado bastante.

¿Qué tienen en común esas tres zonas de estudio?

Tienen en común que son zonas que tienen problemas de desprendimientos. Tienen una topografía muy agreste, con acantilados o paredes muy verticales, y eso hace que tengan facilidad para tener desprendimiento porque son laderas que son bastante inestables. Entonces, hemos demostrado que con la lluvia o con el viento, se multiplican este tipo de fenómenos, aunque también pueden ocurrir sin que haya ni lluvia, ni viento, ni cambios de humedad o de temperatura bruscos, ni animales, porque, en algunos casos, los desprendimientos también se producen por el tránsito de animales por el campo. Otros están relacionados con la actividad humana, porque nosotros también interferimos en la naturaleza, y a veces generamos escarpes muy verticales o generamos sin querer la inestabilidad de los taludes.

«Hay otras Islas, a parte de La Palma, que también tienen una peligrosidad vulcanológica»

Usted también ha estudiado mucho los volcanes en Canarias. ¿Existe un riesgo real con ellos?

Sí, y ha quedado patente durante la erupción del volcán de La Palma, y hay otras islas aparte de La Palma que también tienen una peligrosidad. En Canarias estamos expuestos a erupciones en prácticamente en todas las islas. La superficie construida y poblada es enorme. Tenemos una densidad de población muy alta y unos visitantes turísticos que son temporales, pero que es un número muy considerable, eso hace que el riesgo aumente, y cuando aumenta también nuestra calidad de vida, también aumenta el riesgo. Entonces, hay probabilidades de que haya erupciones en los próximos años o décadas. Ahora mismo no hay nada próximo, no hay ninguna reactivación, pero sí es verdad que se puede producir una erupción en el futuro y hay que estar preparado para afrontarla e intentar que los daños sean lo mínimo posible.

Recientemente hubo actividad sísmica en la zona del Teide. ¿Es para preocuparse?

Todavía no. Está claro que el Teide es un volcán activo. Tiene su cámara magmática y hay magma en profundidad, a mucha profundidad. Para que ese magma llegue a la superficie, pues igual tiene que pasar mucho tiempo, no lo sabemos exactamente, pero durante el tiempo previo a la erupción de La Palma también se producen muchos enjambres sísmicos. De hecho, fueron cinco o seis, no recuerdo exactamente, el año previo a la erupción palmera y durante el año de la erupción. Hasta que se produjo, creo que fueron cuatro, y cada vez los terremotos eran más someros, sea, estaban más cerca de la superficie. Ese proceso se tiene que ver también en el Teide. o sea, se tiene que ver un proceso de más actividad sísmica y más somera. Cuando digo algo es más cerca de la superficie. y otros fenómenos, además de formación superficial. Tiene que haber otros criterios para poder decir que estamos en un proceso de reactivación muy cercano a la erupción y en ese momento no estamos.