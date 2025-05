Preocupación en Tenerife: las reservas del turismo británico descienden un 8% respecto al verano pasado

Las reservas de turismo británico en Tenerife para el próximo verano bajan un 8% respecto a al primer trimestre de 2024. El dato lo aporta con síntomas de preocupación Santiago Sesé, presidente de la Cámara de Comercio provincial durante la presentación de las conclusiones del primer Boletín de Coyuntura Económica de 2025. Los sectores productivos de la Isla mantienen la tendencia de los datos positivos, pero también apuntan algunos síntomas de desaceleración. Cabe destacar el compromiso del vicepresidente insular y consejero de Turismo, Lope Afonso, quien anuncia que la próxima semana, después de la gran manifestación convocada para este domingo, iniciarán contactos con la plataforma Canarias tiene un límite para debatir sobre el futuro de la Isla y exponer el modelo en el que trabaja la corporación insular para lograr un "equilibrio" entre los intereses de los residentes y los turistas.

Reivindicaciones

Santiago Sesé asegura al respecto que los empresarios incluso comparten algunas de las reivindicaciones de una marcha planteada contra la masificación turística y sus efectos. Entre ellas verter agua al mar o que al menos sea depurada, además de reconocer el grave problema de acceso a la vivienda a precio asequible que se sufre en la Isla. Pero resalta que esos problemas son “estructurales” y no hay que vincularlos al turismo, un sector que en su opinión hay que gestionar "adecuadamente". Sin embargo, rechazó que para empezar a dialogar se imponga "estar contra el hotel de La Tejita o el proyecto de Cuna del Alma" porque "existe la seguridad jurídica y estos son casos judicializados". "Ahí no podemos ni debemos entrar” recalca.

Crecimiento, pero...

Tanto Afonso como Sesé coinciden en valorar el dato de que los turistas crecen en número, pero baja su gasto en hoteles y apartamentos lo cual pone el foco negativo en la vivienda vacacional. En cuanto a un impuesto al alojamiento Sesé reconoce que le cuesta entender algunas medidas, ya que insiste en que "hay recursos económicos disponibles", debido a que "no se ejecutan los presupuestos, de forma que el dinero se queda en los bancos".

Negativo

Sesé explica que hay señales de retroceso en el número de turistas, ya que la cifra de reservas en el mercado británico para el verano próximo desciende en torno al mencionado 8% con respecto al mismo periodo del pasado año, mientras aumentan las que tienen como destino países competidores como Turquía, Grecia, Egipto o el vecino Marruecos.Al respecto asevera que no afectan las pancartas en las que se pone el foco precisamente en el turismo británico.

Radiografía

El Salón Noble del Cabildo de Tenerife acoge la ya habitual presentación de esa radiografía trimestral de la economía isleña. Corre a cargo -algo que también se convierte casi en un clásico- de Lope Afonso, Santiago Sesé, el consejero de Industria del Cabildo, Manuel Fernández, y la directora general de la entidad cameral, Lola Pérez. Esta última, con su también tradicional capacidad didáctica, desgranó los datos estadísticos del periodo objeto de estudio que se pueden resumir con dos palabras repetidas durante todo el acto: estabilidad y prudencia.

Estabilidad y prudencia

El año 2025 arranca con un “moderado optimismo por parte del sector empresarial de Tenerife, siendo los conceptos de estabilidad y prudencia los que mejor definen la actividad económica en la Isla”. El eje es la ralentización en los ritmos de crecimiento y de empleo alcanzados, además de cierto nivel de incertidumbre derivado de la inestabilidad económica mundial y sus posibles impactos en los países emisores de turistas a las islas.

Estacionalidad

El primer trimestre suele estar condicionado por la estacionalidad propia del anterior, el cuarto y último del año, tras Navidad y la época de rebajas, además del final de la temporada alta para la restauración y la actividad turística. Esto origina un descenso en el número de empresas y de empleos. En este sentido, el número total de empresas se redujo ligeramente (-0,6%), aunque se incrementó en el interanual hasta alcanzar las 27.682. Construcción y transportes so los sectores con mayores crecimientos.

Por sectores

En turismo, sube el número de extranjeros el 3,4%, mientras que descienden los visitantes nacionales en torno al 10%. Aumenta también la población activa en Tenerife hasta alcanzar las 499.390 personas. Crece la ocupación y baja el número de parados con una tasa del 12,61% al cierre del trimestre, 1,48 puntos inferior a la registrada hace un año.

Mejora

Manuel Fernández hace un análisis exhaustivo de los datos contenidos en el Boletín respecto a las áreas bajo su responsabilidad, Sector Primario, Construcción, Industria y Comercio con un denominador común: en todas se mantienen los datos positivos en cuanto a la creación de empresas y empleo o incluso mejoran respecto al trimestre anterior.

Hoja de ruta

Lope Afonso garantiza la voluntad del Cabido para establecer una hoja de ruta de trabajo riguroso, que aporte confianza para fomentar la actividad económica, apoyar la generación de empleo y abordar los problemas estructurales del mercado laboral”. Afonso vincula la mejora de la rentabilidad turística con “la reputación del destino en nuestros principales mercados emisores”. Advierte de que ““debemos estar preparados para abordar los retos que nos marquen los factores exógenos” incluida la geoestrategia y las guerras arancelarias.

Sostenible

Apela el consejero de Turismo a la aspiración de tener un destino más sostenible en sus tres vertientes: la ambiental, la económica y la social. Insta asimismo a evitar "mensajes distorsionadores" y a "preservar" la reputación del destino turístico insular. De lo contrario, subraya, “nos daremos un tiro en el pie". Sentencia: “Hay que trabajar hacia un destino más sostenible pero sin vaivenes porque si se empieza a caer en precios, se retrocede en rentabilidad y creación de empleo”.

Solución

Santiago Sesé reivindica “el papel del turismo como parte de la solución, teniendo en cuenta que el 35% de nuestro PIB y el 40% de los empleos directos los genera esta actividad económica”. Sobre los datos del Boletín, Sesé asegura que “se trata de un análisis objetivo, sobre los que es fundamental tomar decisiones para reforzar el tejido productivo”. Remata con una frase a modo de reflexión: “Sin empresa no hay empleo; sin empleo no hay consumo y sin consumo no hay recursos para sostener los servicios públicos”.

Confianza

Lope Afonso aboga por generar confianza legislativa en el mercado laboral, algo que depende del gobierno central, y también normativas autonómicas relacionadas con el alquiler vacacional, cuestión en la que ha criticado a quienes ralentizan o paralizan el cuerpo normativo.

Apuesta

Como conclusión, la clave está en apostar, desde las administraciones, y concretamente desde el Cabildo de Tenerife, por la consolidación de la actividad económica a través de la apuesta por la formación, la innovación y la digitalización. Además de incentivar las inversiones públicas necesarias “para que nuestras empresas sean cada vez más competitivas en un entorno que se muestra cambiante y lleno de incertidumbres para el que debemos estar preparados” apuntan.